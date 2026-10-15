Kim Hoàng “nằm im cũng thắng”, âm thầm giật vé chọn đồng đội | Song tài thách đấu 2

Sàn đấu náo loạn với cuộc chiến bóp bóng

Mở màn tập 22 là thử thách “Thử Tài Thách Trí”, nơi bốn khách mời Thanh Thuận, Cao Di, Như Thùy và Kim Hoàng phải bảo vệ số bóng được gắn trên người, đồng thời tìm cách bóp nổ bóng của đối thủ. Người chơi vừa phải di chuyển liên tục, vừa quan sát tình hình xung quanh để tránh bị tấn công bất ngờ.

Cuộc chiến bóp bóng náo loạn và chiến thuật “ẩn mình” giúp Kim Hoàng giành quyền chọn đồng đội tại Song tài thách đấu 2

Ngay khi hiệu lệnh bắt đầu vang lên, cuộc chơi nhanh chóng biến thành màn rượt đuổi náo nhiệt. Thanh Thuận, Cao Di và Như Thùy liên tục áp sát, tìm cách bóp bóng của nhau. Những pha né tránh, xoay người và tranh thủ ra tay khiến cả sàn đấu trở nên hỗn loạn, tạo ra hàng loạt tình huống hài hước.

Trong khi ba người chơi còn lại mải mê đối đầu trực diện, Kim Hoàng lại không vội lao vào cuộc chiến. Nữ diễn viên chọn cách di chuyển thận trọng ở khu vực mép thảm, giữ khoảng cách với các đối thủ và hạn chế tối đa những pha va chạm. Chiến thuật có phần kín tiếng này giúp cô bảo toàn bóng trong lúc những người còn lại liên tục tiêu hao lợi thế của mình.

Kim Hoàng chờ thời cơ, bất ngờ trở thành người chiến thắng

Khi cuộc rượt đuổi giữa các đối thủ ngày càng quyết liệt, Kim Hoàng vẫn kiên nhẫn quan sát và chờ thời điểm thích hợp. Không cần phải liên tục lao vào tranh chấp, cô tận dụng những khoảng trống để tránh bị tấn công, đồng thời giữ mình ngoài những cuộc đối đầu trực diện.

Đến thời điểm các đối thủ sơ hở, Kim Hoàng mới tìm cơ hội ra tay dứt khoát. Chiến thuật “ẩn mình” phát huy hiệu quả, giúp nữ diễn viên trở thành người cuối cùng trụ lại trong thử thách.

Màn lội ngược dòng theo cách không ai ngờ tới khiến Kim Hoàng trở thành điểm nhấn của vòng chơi. Nếu Thanh Thuận, Cao Di và Như Thùy chọn cách tấn công quyết liệt, cô lại chứng minh rằng đôi khi sự bình tĩnh, khả năng quan sát và chờ đúng thời điểm cũng có thể tạo nên khác biệt.

Chiến thắng không chỉ mang về cho Kim Hoàng lợi thế trong chương trình mà còn giúp cô giành quyền ưu tiên chọn đồng đội cho đội mình ở vòng tiếp theo

Từ một người chơi âm thầm né tránh, nữ diễn viên bất ngờ trở thành nhân tố quyết định cục diện, mở màn tập 22 Song tài thách đấu 2 bằng màn tranh tài vừa gay cấn vừa hài hước.

Xem đầy đủ tại link: https://youtu.be/S7C8Zbu-w2g?si=eFJWdtjGPU5TNiyD