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Như Thùy “quăng hết hình tượng”, hóa "tôm búng" tại Song Tài Thách Đấu 2

THÙY DƯƠNG
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(HTV) - Không ngại “quăng hết hình tượng”, Như Thùy khiến khán giả bật cười với màn mặc quần oversize, tưng bóng đầy lầy lội tại tập 22 Song tài thách đấu 2. Loạt động tác co người, búng nhảy liên hồi khiến nữ ca sĩ được MC Duy Khương cùng các khách mời ví von như một chú “tôm búng” trên sàn đấu.

Thử thách oái oăm, các nghệ sĩ xoay xở đủ kiểu

Trong vòng 2 mang tên “Tranh Tài Đấu Sức”, các đội chơi phải chinh phục thử thách kết hợp giữa sự khéo léo, khả năng giữ thăng bằng và phản xạ nhanh nhạy. Luật chơi yêu cầu người tham gia mặc chiếc quần ống rộng quá khổ, kéo cạp quần lên cao, đồng thời liên tục tâng bóng về phía rổ. Chỉ một thao tác thiếu khéo léo, chiếc quần rộng thùng thình có thể trở thành vật cản, khiến việc di chuyển và điều khiển bóng thêm phần khó khăn.

Như Thùy “quăng hết hình tượng”, hóa tôm búng tại | Song Tài Thách Đấu 2 - Ảnh 1.
Như Thùy “quăng hết hình tượng”, hóa tôm búng tại | Song Tài Thách Đấu 2 - Ảnh 2.

Để hoàn thành nhiệm vụ, các nghệ sĩ phải tìm đủ cách giữ chiếc quần đúng vị trí mà vẫn bảo đảm bóng được tưng liên tục

Những động tác vốn đơn giản bỗng trở nên vụng về, tạo ra hàng loạt tình huống hài hước. Chính sự kết hợp giữa thử thách vận động và bộ trang phục quá khổ đã khiến vòng thi trở thành màn tranh tài đầy tiếng cười.

Như Thùy biến sàn đấu thành màn trình diễn “tôm búng”

Giữa không khí náo nhiệt, Như Thùy nhanh chóng trở thành tâm điểm nhờ phong cách thi đấu không giống ai. Thay vì cố giữ vẻ ngoài duyên dáng, nữ ca sĩ nhiệt tình nhập cuộc, liên tục co người, uốn mình rồi bật nhảy để xoay xở với chiếc quần rộng thùng thình. Mỗi lần di chuyển, cô lại tạo ra một dáng vẻ khác nhau, khiến người xem khó nhịn cười.

Những động tác dồn dập, lúc co người, lúc bật lên của Như Thùy khiến màn thi đấu trông chẳng khác nào một màn biểu diễn ngẫu hứng. Không cần vũ đạo được chuẩn bị trước, nữ ca sĩ vẫn khiến sàn đấu trở nên sôi động bằng sự lăn xả và những pha xử lý đầy bất ngờ.

Chứng kiến hình ảnh ấy, MC Duy Khương cùng các khách mời liên tưởng ngay đến một chú “tôm búng”. Cách ví von dí dỏm nhanh chóng trở thành điểm nhấn của phần thi, càng làm tăng sự hài hước cho tình huống. Như Thùy cũng cho thấy tinh thần chơi hết mình khi không ngần ngại làm xấu hình tượng để hòa vào cuộc vui.

Tiếng cười đến từ sự hết mình của người chơi

Ở Song Tài Thách Đấu 2, những thử thách tưởng chừng đơn giản thường trở thành cơ hội để khách mời bộc lộ tính cách tự nhiên, từ sự khéo léo đến khả năng ứng biến trước những tình huống oái oăm. 

Như Thùy “quăng hết hình tượng”, hóa tôm búng tại | Song Tài Thách Đấu 2 - Ảnh 3.
Như Thùy “quăng hết hình tượng”, hóa tôm búng tại | Song Tài Thách Đấu 2 - Ảnh 4.
Như Thùy “quăng hết hình tượng”, hóa tôm búng tại | Song Tài Thách Đấu 2 - Ảnh 5.

Với Như Thùy, chiếc quần oversize không chỉ là trở ngại mà còn vô tình tạo nên một khoảnh khắc giải trí đáng nhớ

Màn “tôm búng” cho thấy sức hấp dẫn của chương trình đến từ sự tương tác thoải mái giữa các nghệ sĩ, những tình huống bất ngờ và tinh thần sẵn sàng nhập cuộc. Không đặt nặng hình tượng, Như Thùy mang đến tiếng cười bằng chính sự tự nhiên, nhiệt tình của mình, góp phần tạo nên màu sắc vui nhộn cho tập 22 Song tài thách đấu 2.

Xem đầy đủ tại link: https://youtu.be/S7C8Zbu-w2g?si=O0IASbUx6EWKFNva

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