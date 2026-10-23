CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

0
Thế giới

Siêu bão Champi giảm cấp nhưng vẫn gây gió mạnh trên Biển Đông

VIỆT TOÀN, PHẠM LONG, KIM NGỌC
Theo dõi HTV trên Google News

(HTV) - Siêu bão Champi dự kiến đổi hướng về phía Nhật Bản, không đi vào Biển Đông, nhưng hoàn lưu bão có thể gây sóng cao 6 mét ở vùng biển phía Đông Bắc. Các đài khí tượng quốc tế như Nhật Bản, Hải quân Mỹ, Hong Kong đều cho biết bão đang mạnh trên 200km/h.

Hầu như toàn bộ đảo Đài Loan (Trung Quốc) đã tạm dừng hoạt động vào sáng ngày thứ Sáu 23/10 do ảnh hưởng hoàn lưu bão Champi. 262 chuyến bay nội địa đều bị hủy, cùng hơn 350 chuyến quốc tế.

Siêu bão Champi giảm cấp nhưng vẫn gây gió mạnh trên Biển Đông- Ảnh 1.

Dù đã có dấu hiệu giảm cấp nhưng sức gió từ siêu bão Champi vẫn gây ảnh hưởng trên nhiều khu vực

Trước đó Champi từng là siêu bão, một trong những cơn mạnh nhất Thái Bình Dương năm nay. Gần tâm bão vẫn còn gió giật khoảng 191km/h. Bán kính ảnh hưởng khoảng 320km, đủ bao phủ phần lớn Đài Loan và có thể kéo dài gần hai ngày. Mưa và gió mạnh sẽ tiếp tục xuất hiện ở đây trong những ngày tới.


Tin liên quan

Siêu bão Ba Vì đổ bộ phía Nam Nhật Bản

Siêu bão Ba Vì đổ bộ phía Nam Nhật Bản

(HTV) - Sáng ngày 11/7, siêu bão Ba Vì đổ bộ phía Nam Nhật Bản và gây ra nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan tại khu vực Đông Á.

Siêu bão Phượng Hoàng suy yếu sau khi đổ bộ vào Philippines

Siêu bão Phượng Hoàng suy yếu sau khi đổ bộ vào Philippines

(HTV) - Tính đến sáng 10/11, siêu bão Phượng Hoàng đã khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và hơn 1 triệu người phải sơ tán ở Philippines. Cơn bão đã suy yếu sau khi đi qua Đảo Luzon.

Ý kiến của bạn
Bình luận

Có thể bạn sẽ thích

Phát hiện lỗ hổng trong nhiều trang web chính phủ châu Âu

Thế giới 23:13 22/10/2026

(HTV) - Nhiều trang web chính phủ và dịch vụ công tại châu Âu đã phải tạm ngừng hoạt động vào ngày 21/10 sau khi phát hiện các lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng trong ngôn ngữ lập trình PHP.

Phát hiện hố sụt khổng lồ ở Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng

Phát hiện hố sụt khổng lồ ở Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng

Xã hội 10:23 23/10/2026

Tối 22/10, ông Lê Lưu Dũng - Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Jungle Boss cho biết, vừa phối hợp các chuyên gia thuộc Hiệp hội Hang động Hoa Kỳ và Ban Quản lý Vườn quốc gia khảo sát, đo đạc một hố sụt có quy mô lớn tại khu vực Chà Nòi-Khe Gát.

Ngày 23/10, Quốc hội tiếp tục thảo luận về các dự án luật liên quan đến lĩnh vực kinh tế

Ngày 23/10, Quốc hội tiếp tục thảo luận về các dự án luật liên quan đến lĩnh vực kinh tế

Chính trị 10:25 23/10/2026

Theo chương trình Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XVI, ngày 23/10 Quốc hội tiếp tục họp phiên toàn thể tại hội trường và thảo luận ở tổ về các dự án luật liên quan đến lĩnh vực kinh tế.

Bắt sóng thị trường 23/10: VN-Index tăng 1,26% lên 1.760,63 điểm, giá xăng giảm hơn 1.600 đồng/lít | NewZMoney

Bắt sóng thị trường 23/10: VN-Index tăng 1,26% lên 1.760,63 điểm, giá xăng giảm hơn 1.600 đồng/lít | NewZMoney

Kinh tế 08:00 23/10/2026

(HTV) - Cập nhật thị trường 23/10: VN-Index bứt phá hơn 21 điểm lên mức 1.760,63 điểm nhờ lực kéo từ nhóm bất động sản và năng lượng. Giá vàng miếng SJC tiếp tục duy trì trạng thái đi ngang, giá xăng trong nước đồng loạt giảm sâu hơn 1.600 đồng/lít.

Xem thêm