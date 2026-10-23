Siêu bão Champi giảm cấp nhưng vẫn gây gió mạnh trên Biển Đông

Hầu như toàn bộ đảo Đài Loan (Trung Quốc) đã tạm dừng hoạt động vào sáng ngày thứ Sáu 23/10 do ảnh hưởng hoàn lưu bão Champi. 262 chuyến bay nội địa đều bị hủy, cùng hơn 350 chuyến quốc tế.

Dù đã có dấu hiệu giảm cấp nhưng sức gió từ siêu bão Champi vẫn gây ảnh hưởng trên nhiều khu vực

Trước đó Champi từng là siêu bão, một trong những cơn mạnh nhất Thái Bình Dương năm nay. Gần tâm bão vẫn còn gió giật khoảng 191km/h. Bán kính ảnh hưởng khoảng 320km, đủ bao phủ phần lớn Đài Loan và có thể kéo dài gần hai ngày. Mưa và gió mạnh sẽ tiếp tục xuất hiện ở đây trong những ngày tới.



