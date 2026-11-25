Theo thống kê, riêng địa bàn do Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 30, PC07 Công an TP. Hồ Chí Minh quản lý hiện có khoảng 500 cơ sở kinh doanh gas và khí đốt nằm xen cài trong khu dân cư. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng tập trung rà soát việc bố trí, sắp xếp bình gas, lối thoát nạn, trang thiết bị cảnh báo rò rỉ và phương tiện chữa cháy tại chỗ.

Công an kiểm tra bình gas mini tại một cửa hàng ở phường Thuận Giao

Tại phường Thuận Giao, lực lượng công an thường xuyên nhắc nhở các cửa hàng sắp xếp hàng hóa gọn gàng, bảo đảm lối di chuyển và thoát nạn. Các cơ sở kinh doanh cũng được yêu cầu kiểm tra bình gas, van và phụ kiện trước khi giao cho khách hàng.

Lực lượng chức năng khuyến cáo các cửa hàng bố trí khu vực chứa bình gas thông thoáng, không tích trữ quá nhiều và đặt bình thẳng đứng khi vận chuyển. Hệ thống đường ống, van gas cần được bảo dưỡng định kỳ; không tự ý cải tạo, đấu nối khi chưa có tư vấn kỹ thuật của đơn vị có chức năng.

Đáng chú ý, ngày 24/11, qua kiểm tra tại các phường Khánh Hội, Xóm Chiếu và Vĩnh Hội, lực lượng chức năng phát hiện, niêm phong 82 bình gas mini có dấu hiệu đã qua sử dụng nhiều lần.

Người dân được khuyến cáo không sử dụng bình gas không bảo đảm chất lượng, không có tem niêm phong hoặc có dấu hiệu bất thường; đồng thời thông báo cho công an phường, xã và đại lý cung cấp khi phát hiện vi phạm.