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Thời sự

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kiểm tra các công trình phục vụ APEC 2027

MC ZI A.I. TỔNG HỢP
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Sáng 25/10/2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác đi kiểm tra việc triển khai Nghị quyết của Quốc hội và tiến độ các công trình dự án phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang).

Ngày 25/10, Đoàn công tác của Trung ương do Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm trưởng đoàn đến kiểm tra thực tế tiến độ thi công các công trình, dự án hạ tầng phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kiểm tra các công trình phục vụ APEC 2027- Ảnh 1.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kiểm tra các công trình phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc

Tham gia đoàn có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên, cùng lãnh đạo các Ủy ban của Quốc hội, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương.

Đoàn công tác của Trung ương đến khảo sát thực tế Dự án đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc; Dự án đường tỉnh 975; Dự án tàu điện đô thị đoạn 1; Dự án Đại lộ APEC; Dự án Khu đô thị hỗn hợp Bãi Đất Đỏ và Dự án Trung tâm Hội nghị APEC. Tại các công trình, đoàn khảo sát hiện trường, nghe báo cáo về tiến độ, khối lượng thực hiện, những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của các cơ quan quản lý, chủ đầu tư, nhà thầu.

Hiện nay, các công trình, dự án phục vụ APEC 2027 đang được triển khai, nhiều công trình, hạng mục công trình quan trọng đã đạt được kết quả tích cực, trong đó đường cất hạ cánh Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đã hoàn thành, các hạng mục nhà ga, Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC, đường tỉnh 975, Tuyến tàu điện đô thị đoạn 1 và các công trình hạ tầng kỹ thuật đang được đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kiểm tra các công trình phục vụ APEC 2027- Ảnh 2.

Đoàn đến kiểm tra các công trình phục vụ APEC 2027

Tỉnh An Giang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ngành, UBND đặc khu Phú Quốc, các chủ đầu tư, nhà đầu tư và nhà thầu huy động tối đa nguồn lực, tổ chức thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao nhất, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư.

Trao đổi tại nơi kiểm tra, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết tâm, quyết liệt của lãnh đạo tỉnh An Giang, đặc khu Phú Quốc. Đồng thời, ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực của chủ đầu tư, các nhà thầu cùng đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân đang ngày đêm thi công các công trình phục vụ Hội nghị APEC 2027 tại Phú Quốc.

Chia sẻ, động viên lực lượng đang trực tiếp thi công tại công trường, Chủ tịch Quốc hội mong muốn các cán bộ, kỹ sư, công nhân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, quyết tâm cao nhất, nỗ lực vượt qua khó khăn, bảo đảm điều kiện làm việc an toàn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kiểm tra các công trình phục vụ APEC 2027- Ảnh 3.

Đoàn công tác thăm, động viên, tặng quà cho các lực lượng thi công tại công trình

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, thời gian từ nay đến tháng 6/2027 không còn nhiều, do đó các đơn vị cần tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung nhân lực, vật lực, đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm hoàn thành các công trình đúng thời hạn để đưa vào vận hành, khai thác, phục vụ sự kiện đối ngoại quan trọng của đất nước. 

Trong quá trình triển khai, yêu cầu đặt ra là phải bảo đảm tiến độ, đúng khối lượng, chất lượng và hiệu quả công trình, trong đó chất lượng luôn được đặt lên hàng đầu.

Nguồn: Báo Lao Động

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