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Kinh tế

Savills Việt Nam chính thức tiếp nhận quản lý vận hành Central Premium Mall

MC ZI
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(HTV) - Savills Việt Nam vừa chính thức được lựa chọn làm đơn vị quản lý bất động sản tại Central Premium Mall, dự án phức hợp đa chức năng do Quốc Cường Gia Lai phát triển trên trục đường Tạ Quang Bửu, TP. Hồ Chí Minh.

Sự hợp tác này đánh dấu bước khởi đầu cho giai đoạn phát triển mới của dự án, với mục tiêu trọng tâm là chuẩn hóa mô hình quản trị, tăng cường kiểm soát rủi ro và mang đến trải nghiệm liền mạch cho cả khách thuê và khách tham quan.

Savills Việt Nam chính thức tiếp nhận quản lý vận hành Central Premium Mall- Ảnh 1.

Hình ảnh toàn Central Premium Mall

Hệ sinh thái tiện ích đa dạng

Được định vị là không gian thương mại hiện đại, Central Premium Mall có quy mô 6 tầng, quy tụ hệ sinh thái tiện ích đa dạng. Hai tầng đầu tiên là nơi hoạt động của hơn 200 gian hàng bán lẻ và gần 30 nhà hàng chuyên biệt . Sự kết hợp này không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của cộng đồng dân cư mà còn tạo thành điểm đến vui chơi lý tưởng vào cuối tuần.

Số hóa công tác quản lý và vận hành

Tuy nhiên, với hàng trăm gian hàng hoạt động đồng thời và lưu lượng khách liên tục, công tác vận hành đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ, khắt khe giữa các bộ phận kỹ thuật, an ninh và dịch vụ. Để giải quyết bài toán này, Savills đã phối hợp cùng chủ đầu tư đưa vào ứng dụng khung vận hành tích hợp, tập trung số hóa qua hai nền tảng công nghệ: hệ thống quản lý vận hành Property Cube và hệ thống quản trị tài chính IMT .

Thông qua Property Cube, toàn bộ hiện trạng tài sản, trang thiết bị và kế hoạch bảo trì được số hóa và giám sát chặt chẽ, giúp đội ngũ kỹ thuật chuyển từ xử lý sự cố thụ động sang quản lý chủ động, phát hiện sớm các rủi ro tiềm ẩn.

Với giải pháp kết nối xuyên suốt con người, quy trình và công nghệ, việc ứng dụng các nền tảng số hóa này được kỳ vọng sẽ xây dựng một bộ máy quản trị ổn định, linh hoạt, hỗ trợ đắc lực cho mục tiêu phát triển dài hạn của Central Premium Mall.

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