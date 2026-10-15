Rosé (BLACKPINK) biểu diễn tại LACMA Art+Film Gala 2026

Rosé góp giọng tại LACMA Art+Film Gala 2026 do Leonardo DiCaprio đồng chủ trì

Đêm Gala dự kiến diễn ra ngày 7/11, do bà Eva Chow - Thành viên hội đồng quản trị LACMA và tài tử Leonardo DiCaprio đồng chủ trì. Theo thông báo trên website của Bảo tàng Nghệ thuật Hạt Los Angeles (LACMA), Rosé sẽ đảm nhận vai trò khách mời âm nhạc tại LACMA Art+Film Gala 2026.

Nữ ca sĩ từng tham dự sự kiện vào năm 2022, nhưng đây là lần đầu cô biểu diễn tại đêm Gala thường niên này (Ảnh: Rosé Instargram)

Sự kiện năm nay nhằm vinh danh nghệ sĩ Vija Celmins và nhà làm phim Denis Villeneuve. Chia sẻ về sự góp mặt của Rosé, bà Eva Chow cho biết Gala tôn vinh những biểu tượng sáng tạo và kết nối các lĩnh vực nghệ thuật trên toàn thế giới.

Bà Eva Chow đánh giá rằng Rosé sẽ góp phần lan tỏa tinh thần của đêm tiệc bằng tài năng và phong cách riêng (Ảnh: LACMA)

Năm nay, Gucci tiếp tục là nhà tài trợ chính của sự kiện và Audi hỗ trợ phương tiện di chuyển và một số hạng mục khác.

LACMA Art+Film Gala 2026 gây quỹ cho các hoạt động nghệ thuật và điện ảnh

Không chỉ là dịp tôn vinh những gương mặt nổi bật trong nghệ thuật và điện ảnh, LACMA Art+Film Gala 2026 còn góp phần duy trì các hoạt động chuyên môn và giáo dục của bảo tàng.

Toàn bộ số tiền gây quỹ từ sự kiện năm nay sẽ hỗ trợ sáng kiến đưa điện ảnh trở thành một phần trọng tâm hơn trong chương trình giám tuyển của LACMA.

Nguồn kinh phí cũng phục vụ các hoạt động triển lãm, mua sắm tác phẩm nghệ thuật và giáo dục (Ảnh: LACMA)

Thông qua Gala, LACMA tiếp tục thúc đẩy sự giao thoa giữa nghệ thuật thị giác, điện ảnh và âm nhạc, đồng thời tạo thêm nguồn lực để phát triển các chương trình văn hóa dành cho công chúng.

Nguồn tin: The Korea Times