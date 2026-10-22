Lợi nhuận Masan vượt kế hoạch cơ sở cả năm sau 9 tháng

Ngày 22/10/2026, Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan công bố lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số trong quý III đạt 4.552 tỷ đồng, tăng 2,4 lần so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số đạt 3.671 tỷ đồng, tăng 3 lần.

Lợi nhuận Masan tăng hơn gấp đôi, vượt kế hoạch cơ sở cả năm 2026 chỉ sau 9 tháng

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, NPAT Pre-MI và NPAT Post-MI lần lượt đạt 10.325 tỷ đồng và 8.042 tỷ đồng, tương ứng tăng 2,3 lần và 3,1 lần so với cùng kỳ. Đáng chú ý, lợi nhuận trước lợi ích cổ đông thiểu số đã vượt mức kế hoạch cơ sở năm 2026 sau điều chỉnh là 10.000 tỷ đồng, đồng thời cao gấp khoảng 1,5 lần lợi nhuận cả năm 2025.

Masan lãi hơn 10.300 tỷ đồng sau 9 tháng, cao gấp 1,5 lần lợi nhuận cả năm 2025

Doanh thu thuần quý III đạt 36.981 tỷ đồng, tăng 74,7% nhờ các nền tảng thuộc Hệ điều hành Tiêu dùng duy trì tăng trưởng hai chữ số và Masan High-Tech Materials - MSR ghi nhận mức đóng góp tăng mạnh. Doanh thu lũy kế 9 tháng đạt 89.118 tỷ đồng, tăng 52,7% so với cùng kỳ.

Bán lẻ và hàng tiêu dùng duy trì tăng trưởng hai chữ số

Hệ điều hành Tiêu dùng tiếp tục tăng trưởng có lợi nhuận. Trong quý III/2026, doanh thu đạt 22 ngàn 656 tỷ đồng, tăng 18,7% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, Masan Consumer ghi nhận doanh thu quý III đạt 8.743 tỷ đồng, tăng 16,3% so với cùng kỳ, mức tăng trưởng nhanh nhất trong 3 năm qua. Ở kênh bán lẻ hiện đại, WinCommerce ghi nhận doanh thu quý III đạt 12 ngàn 775 tỷ đồng, tăng 21,2% so với cùng kỳ.

Hệ điều hành Tiêu dùng của Masan: Doanh thu và lợi nhuận đều tăng trên 18%% trong quý III/2026

Hệ điều hành Tiêu dùng (cOS) ghi nhận doanh thu quý III đạt 22.656 tỷ đồng, tăng 18,7% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số đạt 3.640 tỷ đồng, tăng 18,1%.

Trong đó, Masan Consumer ghi nhận doanh thu quý III đạt 8.743 tỷ đồng, tăng 16,3% so với cùng kỳ, mức tăng trưởng nhanh nhất trong 3 năm qua.

Ở mảng bán lẻ, WinCommerce (WCM) đạt doanh thu 12.775 tỷ đồng trong quý III, tăng 21,2%; lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số đạt 325 tỷ đồng, tăng 86%. Đồng thời, doanh nghiệp mở mới ròng 345 cửa hàng trong quý, nâng tổng số cửa hàng trên toàn hệ thống lên 5.486 điểm bán. Lũy kế 9 tháng, số cửa hàng mở mới ròng đạt 894, hướng tới mục tiêu 1.000 - 1.500 cửa hàng trong cả năm.

Masan MEATLife (MML) ghi nhận doanh thu quý III đạt 2.646 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số lũy kế 9 tháng đạt 436 tỷ đồng, vượt mức cao nhất trong kế hoạch lợi nhuận cả năm 2026 là 300 tỷ đồng.

Masan High-Tech Materials đóng góp lợi nhuận, định hướng cổ tức

Trong khi đó, Masan High-Tech Materials (MSR) nhờ môi trường giá khoáng sản chiến lược thuận lợi, sản lượng gia tăng và hoạt động vận hành được tối ưu hóa, doanh thu quý III đạt 14.557 tỷ đồng, tăng 7,1 lần so với cùng kỳ. Theo doanh nghiệp, kết quả này được hỗ trợ bởi giá khoáng sản chiến lược thuận lợi, sản lượng tăng và hoạt động vận hành được tối ưu hóa.

Mảng vật liệu chiến lược của Masan lãi hơn 2.100 tỷ đồng trong quý III, tăng 29% so với quý trước

Về chính sách cổ tức, MSR đã thông qua kế hoạch tạm ứng cổ tức đợt hai ở mức 5.000 đồng/cổ phiếu vào ngày 19/10/2026. Sau đợt chi trả đầu tiên ở mức 1.000 đồng/cổ phiếu, tổng cổ tức tiền mặt năm 2026 dự kiến đạt 6.000 đồng/cổ phiếu. Trong khi đó, từ năm 2027, MSR định hướng chi trả cổ tức hằng năm không thấp hơn 50% lợi nhuận sau thuế.

Masan cho biết tập đoàn đang chuyển trọng tâm sang thu hút cổ đông và đối tác chiến lược dài hạn, đơn giản hóa cơ cấu sở hữu, giảm nợ vay tại công ty mẹ và hướng tới hoàn trả vốn cho cổ đông MSN trong trung hạn.

Đây là định hướng được doanh nghiệp công bố, trong khi kết quả thực hiện còn phụ thuộc vào các bước triển khai tiếp theo.