Quốc Anh tiết lộ áp lực khi đóng cảnh nóng với Ninh Dương Lan Ngọc

Quốc Anh vượt qua sự ngượng ngùng khi đóng cảnh thân mật

Tại buổi công chiếu Chị chị em em 3, Quốc Anh thu hút sự chú ý khi chia sẻ về quá trình hóa thân thành Văn Tài, nhân vật có mối quan hệ tình cảm phức tạp với Thị Liễu do Ninh Dương Lan Ngọc đảm nhận.

Trong phim, hai nhân vật từng gắn bó từ nhỏ nhưng phải trải qua 15 năm xa cách trước khi gặp lại trong hoàn cảnh éo le. Văn Tài chuẩn bị kết hôn, còn Thị Liễu đã có chồng. Tình cảm dang dở cùng những ràng buộc hiện tại đẩy cả hai vào mối quan hệ nhiều giằng xé.

Dàn diễn viên Chị chị em em 3 tại buổi công chiếu phim ngày 23/10 (Ảnh: ĐPCC)

Quốc Anh cho biết anh phải đối mặt với cảm giác căng thẳng khi thực hiện những cảnh quay thân mật. Trước mỗi phân cảnh, nam diễn viên chủ động trao đổi và xin phép bạn diễn để mọi người cảm thấy thoải mái hơn trong quá trình làm việc.

Sau khi hoàn thành cảnh quay, Quốc Anh cho biết bản thân cũng đã vượt qua sự ngượng ngùng ban đầu để thể hiện trọn vẹn tâm lý nhân vật. Anh cũng dành lời cảm ơn Ninh Dương Lan Ngọc vì sự phối hợp và hỗ trợ trong suốt quá trình diễn xuất.

Chị chị em em 3 quy tụ Ninh Dương Lan Ngọc, Quốc Anh, Chi Pu, Kỳ Duyên và Steven Nguyễn (Ảnh: ĐPCC)

Nam diễn viên cho biết điều quan trọng là cả hai có thể truyền tải được tình yêu vừa mãnh liệt vừa giằng xé của Văn Tài và Thị Liễu, thay vì chỉ tập trung vào mức độ táo bạo của cảnh quay.

Dàn diễn viên đối mặt những thử thách mới trong từng phân cảnh

Bên cạnh Quốc Anh và Ninh Dương Lan Ngọc, Chị chị em em 3 còn có sự tham gia của Chi Pu, Kỳ Duyên và Steven Nguyễn. Bộ phim lấy bối cảnh vùng Kinh Bắc xưa, khai thác những mối quan hệ tình cảm chồng chéo, chịu sự chi phối của lễ giáo, danh phận và kỳ vọng xã hội.

Ninh Dương Lan Ngọc vào vai Thị Liễu, người phụ nữ có quá khứ nhiều tổn thương và tình cảm phức tạp (Ảnh: ĐPCC)

Ninh Dương Lan Ngọc thủ vai Thị Liễu, một người phụ nữ có quá khứ nhiều tổn thương và cách yêu bản năng. Nữ diễn viên cũng kỳ vọng vai diễn sẽ mang đến cho khán giả góc nhìn khác về khả năng diễn xuất của cô.

Kỳ Duyên hóa thân thành Thị Mầu, cô tiểu thư luôn tìm cách dung hòa mong muốn cá nhân với những chuẩn mực xã hội (Ảnh: ĐPCC)

Trong khi đó, Kỳ Duyên đảm nhận vai Thị Mầu, cô tiểu thư lớn lên trong khuôn phép và luôn cố xây dựng cuộc hôn nhân phù hợp với những chuẩn mực đã được định sẵn. Người đẹp cho biết thử thách lớn nhất là thể hiện những mâu thuẫn nội tâm của nhân vật, phía sau vẻ ngoài tự tin và quyết đoán.

Chi Pu hóa thân thành Thị Nương, người em gái nuôi có tình cảm phức tạp với Văn Tài. Nữ diễn viên cho rằng nhân vật phải đấu tranh giữa mong muốn cá nhân và vai trò mà những người xung quanh kỳ vọng cô đảm nhận.

Quốc Anh và Ninh Dương Lan Ngọc kết hợp trong Chị chị em em 3, với câu chuyện tình cảm nhiều giằng xé (Ảnh: ĐPCC)

Đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng chia sẻ bộ phim hướng đến việc khai thác những khát khao rất con người trong bối cảnh các nhân vật chịu sự chi phối của lễ giáo và danh phận. Bên cạnh những tình tiết tranh đấu, tác phẩm còn tập trung vào những bi kịch riêng của từng nhân vật.

Với câu chuyện tình cảm nhiều nút thắt cùng sự kết hợp của dàn diễn viên thuộc nhiều thế hệ, Chị chị em em 3 tiếp tục phát triển màu sắc tâm lý, kịch tính của loạt phim, đồng thời đặt các nhân vật trước những lựa chọn khó khăn giữa tình yêu, trách nhiệm và mong muốn cá nhân.

Nguồn tin: Thanh Niên