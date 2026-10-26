POCO X8s ra mắt tại Việt Nam, giá từ 10,99 triệu đồng

Màn hình AMOLED, camera tele 50MP

POCO X8s thuộc POCO X8 Series, có thiết kế dày 8,06mm, trọng lượng 187g, khung viền nhôm bo cong và mặt lưng kính. Sản phẩm có ba màu Đen, Trắng và Xanh dương.

Thiết bị được trang bị màn hình AMOLED 6,35 inch, độ phân giải 1,5K, độ sáng tối đa 3.500 nit và viền màn hình 1,18mm. Công nghệ tần số quét thích ứng Adaptive Refresh Rate Pro 1–120Hz cho phép điều chỉnh tần số quét theo nhu cầu sử dụng, đồng thời tối ưu mức tiêu thụ năng lượng. Máy cũng có ba chứng nhận bảo vệ mắt từ TÜV Rheinland và cảm biến vân tay siêu âm có khả năng nhận diện khi ngón tay ướt.

Thiết bị được trang bị màn hình AMOLED 6,35 inch, độ phân giải 1,5K, độ sáng tối đa 3.500 nit và viền màn hình 1,18mm

Hệ thống ba camera gồm camera chính 50MP sử dụng cảm biến Light Fusion 800, hỗ trợ chống rung quang học OIS; camera tele 50MP hỗ trợ zoom 2,5x và camera góc siêu rộng 8MP. Tính năng Live Moment cho phép ghi lại các khoảnh khắc chuyển động ở độ phân giải lên đến 1080p.

Pin 6.330mAh, giá từ 10,99 triệu đồng

POCO X8s sử dụng vi xử lý Snapdragon 7 Gen 4, kết hợp hệ thống tản nhiệt POCO 3D IceLoop nhằm kiểm soát nhiệt độ khi thiết bị hoạt động ở cường độ cao. Máy có pin Silicon-Carbon dung lượng 6.330mAh, hỗ trợ sạc nhanh 100W HyperCharge và sạc ngược có dây 22,5W. Sản phẩm đạt chuẩn kháng bụi, nước IP68 và được trang bị hệ thống loa kép.

Ba màu Đen, Trắng và Xanh dương của POCO X8s

Tại Việt Nam, POCO X8s mở bán từ ngày 25/10/2026 trên website mi.com, các sàn thương mại điện tử Shopee, Lazada, TikTok Shop và kênh bán hàng trực tuyến của Thế Giới Di Động.

Phiên bản RAM 8GB, bộ nhớ trong 256GB có giá niêm yết 12,99 triệu đồng, giảm 2 triệu đồng còn 10,99 triệu đồng. Phiên bản RAM 12GB, bộ nhớ trong 512GB có giá niêm yết 15,49 triệu đồng, giảm còn 13,49 triệu đồng sau ưu đãi.

Trong giai đoạn từ ngày 25/10 đến 18/11/2026, khách hàng được giảm trực tiếp 2 triệu đồng và tặng tai nghe REDMI Buds 6 Play hoặc REDMI Buds 8 Lite, tùy kênh bán hàng. Riêng trên các sàn thương mại điện tử, khách hàng có thể nhận voucher giảm giá lên đến 25%, tối đa 4 triệu đồng, tùy điều kiện của từng nền tảng.