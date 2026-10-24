Phương Ly lần đầu được đề cử TOP 100 gương mặt đẹp nhất thế giới

Phương Ly góp mặt trong danh sách đề cử quốc tế

Ngày 23/10, TC Candler vừa công bố thêm các ứng viên cho danh sách 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2026, trong đó có ca sĩ Phương Ly. Đây là lần đầu giọng ca "Mặt trời của em" được đề cử tại bảng xếp hạng nhan sắc thường niên này.

Ca sĩ Phương Ly lần đầu góp mặt trong danh sách đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2026 của TC Candler (Ảnh: Phương Ly Threads)

Trong đợt công bố, Phương Ly xuất hiện cùng Jennie, thành viên nhóm nhạc BLACKPINK, cùng nhiều gương mặt đến từ Mông Cổ, Peru, Mỹ và Ấn Độ. Danh sách quy tụ những cá nhân hoạt động trong nhiều lĩnh vực, từ âm nhạc, điện ảnh đến người mẫu.

Bên cạnh hình ảnh thời trang, Phương Ly xây dựng dấu ấn trong âm nhạc với màu sắc trẻ trung và phong cách trình diễn riêng (Ảnh: Phương Ly Threads)

Việc được đề cử giúp nữ ca sĩ Việt Nam thu hút thêm sự chú ý trong cộng đồng người hâm mộ quốc tế. Tuy nhiên, đây chỉ mới là danh sách ứng viên được công bố theo từng đợt, chưa phải bảng xếp hạng chính thức.

Trước Phương Ly, một số nghệ sĩ Việt Nam như Phương Anh Đào, Tăng Thanh Hà và Cara cũng được TC Candler đưa vào danh sách đề cử năm nay.

Hành trình của Phương Ly: từ "Mặt trời của em" đến dấu ấn riêng trong âm nhạc

Phương Ly, tên thật là Trần Phương Ly, sinh năm 1990. Trước khi tạo dựng dấu ấn trên thị trường âm nhạc, cô từng tham gia chương trình Vietnam Idol vào các năm 2007 và 2010.

Nữ ca sĩ dần được đông đảo khán giả biết đến qua những sản phẩm mang màu sắc trẻ trung, kết hợp giai điệu bắt tai với phong cách thể hiện riêng. Năm 2017, màn kết hợp với rapper JustaTee trong ca khúc "Mặt trời của em" trở thành một dấu mốc trong sự nghiệp của cô.

Nữ ca sĩ thường lựa chọn phong cách trang điểm nhẹ nhàng, tôn lên vẻ ngoài trong trẻo (Ảnh: Phương Ly Threads)

Sau đó, Phương Ly tiếp tục được khán giả chú ý qua các ca khúc như "Thằng điên", "Anh là ai", "Missing You" và "Anh là ngoại lệ của em". Những sản phẩm này góp phần định hình hình ảnh nữ ca sĩ gắn với dòng nhạc pop hiện đại.

Năm 2025, Phương Ly tham gia chương trình Em xinh "Say hi", nơi cô có thêm cơ hội thể hiện khả năng trình diễn và thử nghiệm những màu sắc âm nhạc khác nhau.

Phương Ly được khán giả biết đến qua những ca khúc như Mặt trời của em và Thằng điên (Ảnh: Phương Ly Threads)

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, nữ ca sĩ còn gây chú ý với phong cách thời trang linh hoạt, kết hợp nét nữ tính với hình ảnh hiện đại, cá tính. Đây cũng là một trong những khía cạnh được công chúng quan tâm khi cô xuất hiện trong danh sách đề cử của TC Candler.

Việc góp mặt trong danh sách năm 2026 đánh dấu thêm một cột mốc đáng chú ý đối với Phương Ly. Kết quả cuối cùng vẫn cần chờ công bố chính thức từ ban tổ chức.

Nguồn tin: Thanh Niên