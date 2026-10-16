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Xã hội

Hưởng ứng tháng cùng phụ nữ hành động: Lan tỏa yêu thương

DIỆU BÌNH, XUÂN HẠO, NGỌC PHẠM
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(HTV) - Hưởng ứng Tháng cùng phụ nữ hành động, nhiều hoạt động giao lưu, chăm lo đời sống tinh thần cho hội viên phụ nữ được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh, góp phần tăng cường gắn kết và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong gia đình, cộng đồng.

Sân chơi sáng tạo, gắn kết hội viên phụ nữ

Tại phường Sài Gòn, cuộc thi cắm hoa thu hút sự tham gia của đông đảo hội viên với nhiều tác phẩm được đầu tư công phu, sáng tạo. Mỗi lẵng hoa không chỉ thể hiện sự khéo léo, óc thẩm mỹ mà còn gửi gắm những thông điệp về tình yêu thương, hạnh phúc gia đình và khát vọng vươn lên trong cuộc sống.

Hưởng ứng tháng cùng phụ nữ hành động: Lan tỏa yêu thương- Ảnh 1.

Hưởng ứng tháng cùng phụ nữ hành động: Lan tỏa yêu thương

Chị Phạm Thị Phương Uyên - Trường Mầm non Sài Gòn, phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh, cho biết tác phẩm dự thi mang chủ đề "Sắc hoa yêu thương, chung một mái nhà", với hình ảnh người mẹ và con làm trung tâm. Qua đó, chị muốn gửi gắm thông điệp về mái ấm gia đình – nơi mỗi người có thể trở về, sẻ chia và dành cho nhau tình yêu thương.

Hưởng ứng tháng cùng phụ nữ hành động: Lan tỏa yêu thương- Ảnh 2.
Hưởng ứng tháng cùng phụ nữ hành động: Lan tỏa yêu thương- Ảnh 3.

Cùng tham gia cuộc thi, chị Nguyễn Thị Giang - Trường Tiểu học Hòa Bình, phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh, xem đây là dịp để giao lưu, trổ tài và chia sẻ niềm yêu thích cắm hoa. Với chị, những bình hoa do mình tự tay thực hiện còn góp phần tạo không khí vui tươi, ấm áp trong gia đình.

Tháng cùng phụ nữ hành động: Chăm lo đời sống hội viên

Bên cạnh việc tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, các hoạt động hưởng ứng Tháng cùng phụ nữ hành động còn hướng đến chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho phụ nữ và trẻ em, đồng thời khuyến khích hội viên phát huy năng lực, tích cực tham gia phong trào tại địa phương.

Hưởng ứng tháng cùng phụ nữ hành động: Lan tỏa yêu thương- Ảnh 4.

Bà Phạm Thị Hồng Phượng - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh
Hội chú trọng các hoạt động chăm lo cho phụ nữ và trẻ em trên địa bàn, từ hỗ trợ đời sống đến nâng cao tinh thần, góp phần xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc và tạo điều kiện để con em hội viên phát triển tốt hơn.

Thông qua những hoạt động thiết thực, Tháng cùng phụ nữ hành động không chỉ tôn vinh vai trò, đóng góp của phụ nữ trong gia đình và xã hội mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết hội viên, góp phần xây dựng cộng đồng văn minh, nghĩa tình.

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