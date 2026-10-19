Phường Bình Hưng Hòa ra mắt các nền tảng số phục vụ người dân

Nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin và thúc đẩy chuyển đổi số trong cán bộ, công chức và Nhân dân, phường Bình Hưng Hòa tổ chức Ngày hội Công dân số năm 2026 với nhiều hoạt động thiết thực.

Phường Bình Hưng Hòa tổ chức Ngày hội Công dân số năm 2026

Tại ngày hội, phường ra mắt Zalo Mini App "Bình Hưng Hòa số" và kênh TikTok "Du lịch phường Bình Hưng Hòa". Đây là những kênh thông tin góp phần tăng cường kết nối giữa chính quyền với người dân, hỗ trợ người dân tiếp cận thông tin, dịch vụ công và các tiện ích số thuận lợi hơn.

Ngày hội góp phần nâng cao nhận thức và kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong cộng đồng

Trong đó, Zalo Mini App "Bình Hưng Hòa số" hướng đến hỗ trợ người dân tiếp cận thông tin và các tiện ích số của địa phương. Kênh TikTok "Du lịch phường Bình Hưng Hòa" góp phần giới thiệu hình ảnh, hoạt động văn hóa và những điểm đến tiêu biểu của phường đến đông đảo người dân.

Cùng với việc ra mắt các nền tảng số, phường Bình Hưng Hòa triển khai đợt ra quân cao điểm phong trào "Bình dân học vụ số". Tổ công nghệ số cộng đồng tại 52 khu phố đồng loạt hướng dẫn người dân cài đặt chữ ký số, ứng dụng Công dân số TP. Hồ Chí Minh, đồng thời tiếp cận và sử dụng các nền tảng số, dịch vụ công trực tuyến cùng những tiện ích số khác.

Các nền tảng số góp phần tăng cường kết nối giữa chính quyền và người dân

Hoạt động cũng tập trung tuyên truyền về lợi ích của chuyển đổi số, khuyến khích người dân chủ động ứng dụng công nghệ trong giải quyết thủ tục hành chính, học tập, lao động và sinh hoạt.

Phường Bình Hưng Hòa khuyến khích người dân chủ động ứng dụng công nghệ trong đời sống

Thông qua ngày hội và các hoạt động hỗ trợ tại khu phố, phường Bình Hưng Hòa hướng đến nâng cao kỹ năng số trong cộng đồng, góp phần đưa các nền tảng và dịch vụ số đến gần hơn với người dân.



