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Thể thao

Oscar Bobb ghi bàn quyết định, Fulham thoát nhóm xuống hạng

HOÀNG HẠNH, KỲ PHƯƠNG
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HTV) - Bàn thắng ở phút 80 của Oscar Bobb giúp Fulham đánh bại Coventry 1-0 tại Ngoại hạng Anh. Chiến thắng đầu tiên trên sân khách sau chín lần liên tiếp không thắng giúp đội bóng của HLV Álvaro Arbeloa thoát khỏi nhóm xuống hạng.

Oscar Bobb tỏa sáng, Fulham giành trọn 3 điểm

Trận đấu giữa Fulham và Coventry diễn ra giằng co khi cả hai đội đều cần điểm để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Coventry có cơ hội mở tỷ số ở phút 18, nhưng cú sút của Josh King đưa bóng dội xà ngang. Alex Iwobi sau đó cũng không tận dụng được tình huống bóng bật ra.

Oscar Bobb ghi bàn quyết định, Fulham thoát nhóm xuống hạng- Ảnh 1.

Đội chủ nhà tiếp tục tạo ra một số cơ hội nhưng thiếu chính xác trong khâu dứt điểm (Ảnh: The Guardian)

Ngược lại, Fulham kiểm soát bóng tốt hơn nhưng gặp khó khăn trong việc chuyển hóa ưu thế thành bàn thắng. Bước ngoặt đến ở phút 80. Oscar Bobb xử lý bóng khéo léo, đột phá vào vòng cấm rồi cứa lòng đưa bóng vào góc xa, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. 

Oscar Bobb ghi bàn quyết định, Fulham thoát nhóm xuống hạng- Ảnh 2.

Oscar Bobb vui mừng khi ghi bàn thắng quyết định cho Fulham (Ảnh: The Guardian)

Đây là bàn thắng đầu tiên của cầu thủ này tại Ngoại hạng Anh trong màu áo Fulham. Đồng thời, đây pha lập công thứ hai kể của anh từ khi chuyển đến CLB từ Manchester City hồi tháng 1 với mức phí 27 triệu bảng.

Pha lập công của Bobb giúp Fulham giành chiến thắng 1-0, đồng thời chấm dứt chuỗi chín trận sân khách liên tiếp không thắng, kéo dài từ tháng 2.

Fulham thoát nhóm xuống hạng, Coventry tiếp tục gặp khó

Chiến thắng này có ý nghĩa quan trọng với Fulham trong cuộc đua trụ hạng. Đội bóng khởi đầu ngày thi đấu trong nhóm ba đội cuối bảng nhưng đã vươn lên khỏi khu vực xuống hạng nhờ ba điểm giành được trước Coventry.

HLV Álvaro Arbeloa đánh giá cao tinh thần thi đấu của các học trò. Ông nhấn mạnh rằng đội bóng cần duy trì sự tập trung và khả năng cạnh tranh trong suốt 90 phút thay vì chỉ chơi tốt ở một vài thời điểm.

Oscar Bobb ghi bàn quyết định, Fulham thoát nhóm xuống hạng- Ảnh 3.

HLV Álvaro Arbeloa cho biết Fulham đã có một trận đấu tập thể tích cực, nhưng chính chất lượng cá nhân của Oscar Bobb trong khoảnh khắc quyết định đã tạo ra khác biệt (Ảnh: Reuters)

Ở chiều ngược lại, thất bại khiến Coventry của HLV Frank Lampard tiếp tục đứng thứ hai từ dưới lên trên bảng xếp hạng. Kết quả này cũng trái ngược với chiến thắng 4-1 trước Newcastle ở trận sân nhà gần nhất, khiến đội bóng không thể duy trì đà hưng phấn.

Nguồn tin: The Guardian

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