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Niềm đam mê sưu tầm xe độc đáo

Đời sống 00:01:05.27
MC ZI

(HTV) - Từ những chiếc xe máy cổ mang dấu ấn thời gian đến các dòng xe hiện đại, ông Phan Kinh Kha (xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp) đã dành nhiều năm sưu tầm những mẫu xe độc đáo, lưu giữ niềm đam mê và những ký ức gắn liền với từng dòng xe.

Bộ sưu tập đa dạng những dòng xe qua nhiều thời kỳ

Đây là bộ sưu tập xe mà ông Phan Kinh Kha đã dành nhiều tâm huyết tìm kiếm và gìn giữ trong nhiều năm. Từ Honda 67, Mobylette, Lambretta đến Vespa, Honda Super Cub…, mỗi dòng xe mang một kiểu dáng và dấu ấn riêng, gợi nhớ về một thời phát triển của xe máy.

Niềm đam mê sưu tầm xe độc đáo - Ảnh 1.

Với ông Phan Kinh Kha, niềm vui không chỉ là tìm kiếm và sở hữu những chiếc xe độc đáo, mà còn là được gìn giữ một phần ký ức, để những dáng xe thân thuộc của quá khứ vẫn tiếp tục hiện diện giữa cuộc sống hôm nay

Bên cạnh những mẫu xe cổ đậm chất hoài niệm, bộ sưu tập còn có sự góp mặt của nhiều dòng xe hiện đại. Sự đa dạng này không chỉ cho thấy sở thích phong phú mà còn thể hiện quá trình tìm tòi, tích lũy của ông Kha qua thời gian.

Niềm đam mê sưu tầm xe độc đáo - Ảnh 2.

Bên cạnh nét hoài cổ ấy là những mẫu xe hiện đại thể hiện sự đa dạng trong sở thích của người sưu tầm

Chia sẻ về cơ duyên đến với thú chơi này, ông Phan Kinh Kha cho biết niềm đam mê sưu tầm xe đã đưa ông đến với nhiều dòng xe khác nhau. Trong đó, mỗi chiếc xe đều có giá trị và câu chuyện riêng, đặc biệt là những mẫu xe cổ được ông trân trọng gìn giữ.

Sức hút từ những biển số độc đáo

Không chỉ quan tâm đến kiểu dáng và thương hiệu xe, ông Kha còn dành sự chú ý đặc biệt cho những biển số đẹp. Các dãy số lũy tiến, tứ quý hay ngũ quý tạo nên nét độc đáo, góp phần làm tăng giá trị riêng cho từng chiếc xe trong bộ sưu tập.

Niềm đam mê sưu tầm xe độc đáo - Ảnh 3.
Niềm đam mê sưu tầm xe độc đáo - Ảnh 4.
Niềm đam mê sưu tầm xe độc đáo - Ảnh 5.

Không dừng lại ở việc sưu tầm các dòng xe, ông Kha còn dành sự quan tâm cho những biển số đẹp, độc đáo

Với ông Phan Kinh Kha, niềm vui của thú chơi này không chỉ nằm ở việc tìm kiếm, sở hữu những chiếc xe lạ mà còn là hành trình lưu giữ những dấu ấn của thời gian. Qua từng chiếc xe, những dáng hình quen thuộc của một thời vẫn được gìn giữ và tiếp tục hiện diện trong cuộc sống hôm nay.


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