Đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện các hạng mục trọng điểm

Chuyến khảo sát và làm việc tại Nhà máy xử lý nước thải Nhiêu Lộc - Thị Nghè nhằm đánh giá tiến độ, chất lượng thi công, hướng tới kết thúc hiệp định cho vay vào ngày 31/12/2026. Đây là dấu mốc dự kiến để công trình hoàn thành phần xây dựng, chuyển sang giai đoạn lắp đặt thiết bị kỹ thuật chuyên sâu và vận hành thử nghiệm trong năm 2027.

Hiện gói thầu đạt 83% tiến độ. Nhiều hạng mục quan trọng như trạm bơm đầu vào, khu vực tách rác, bể lắng, nhà máy xử lý bùn, bể phản ứng sinh học màng di động (MBBR) và bể tiêu bùn đã cơ bản hoàn thành phần xây dựng, đang được lắp đặt thiết bị.

Toàn cảnh Nhà máy xử lý nước thải Nhiêu Lộc - Thị Nghè với công suất 480.000 m³/ngày-đêm nhìn từ trên cao, hiện gói thầu đã đạt 83% tiến độ và cơ bản hoàn thành phần xây dựng các hạng mục trọng điểm

Ông Gerhardus Nicolaas Albertus Soppe - chuyên gia cao cấp về cấp nước và vệ sinh của Ngân hàng Thế giới (WB) - Chủ nhiệm dự án, nhận định dự án đang bước vào những công đoạn cuối cùng, trong đó nhà máy xử lý nước thải là hạng mục quan trọng nhất. Dù còn một số vấn đề hành chính phát sinh, ông tin tưởng các bên liên quan sẽ nỗ lực tháo gỡ để công trình sớm hoàn thành.

Ông Gerhardus Nicolaas Albertus Soppe cho biết thêm, dự án dự kiến được đưa vào vận hành chậm nhất trong tháng 6/2027.

Công suất 480.000 m³/ngày-đêm, góp phần cải thiện môi trường đô thị

Với công suất xử lý lên đến 480.000 m³/ngày-đêm, Nhà máy xử lý nước thải Nhiêu Lộc - Thị Nghè sẽ hoàn thiện hệ thống thu gom, xử lý nước thải của toàn lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè và một phần khu vực TP. Thủ Đức trước đây.

Đoàn công tác và chuyên gia Ngân hàng Thế giới (WB) trực tiếp khảo sát thực địa, đánh giá tiến độ và chất lượng thi công các hạng mục tại công trường Nhà máy xử lý nước thải Nhiêu Lộc - Thị Nghè

Khi đi vào hoạt động, công trình được kỳ vọng góp phần nâng cao hiệu quả xử lý nước thải, cải thiện chất lượng môi trường và tạo thêm động lực phục hồi hệ thống sông ngòi tại TP. Hồ Chí Minh.

Dự kiến vận hành trong năm 2027, nhà máy là một trong những công trình hạ tầng môi trường quan trọng, hướng đến xây dựng đô thị xanh và phát triển bền vững.