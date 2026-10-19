CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

0
Xã hội

Ngộ độc khí Clo lỏng, 40 người nhập viện ở Hà Nội

TTXVN
Theo dõi HTV trên Google News

Sáng 19/10, vụ ngộ độc khí Clo lỏng xảy ra tại khu dân cư đối diện đình Đình Tổ, thôn Mễ Sơn, xã Thượng Phúc, Hà Nội, khiến 40 người phải đi cấp cứu.

UBND xã Thượng Phúc (TP Hà Nội) vừa thông tin về vụ ngộ độc khí tại thôn Mễ Sơn. Khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, chính quyền địa phương nhận được tin báo có vụ ngộ độc khí tại khu dân cư đối diện đình Đình Tổ, thôn Mễ Sơn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy và các Phó Chủ tịch UBND xã đã có mặt tại hiện trường, trực tiếp chỉ đạo các lực lượng khẩn trương triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ, khắc phục hậu quả và bảo vệ tính mạng người dân.

Bình chứa khí Clo lỏng. Ảnh minh họa.

Theo nguồn tin ban đầu, vụ việc xảy ra tại khu vực tập kết phế liệu sắt vụn của anh Ng.H.Đ., người kinh doanh thu mua phế liệu. Trong quá trình tập kết, thợ ném sắt vụn vào van bình khí, làm bật lắp bình, gây rò rỉ khí. Loại khí ban đầu được xác định sơ bộ là khí clo lỏng sử dụng trong y tế.

Nhận được tin báo, UBND xã Thượng Phúc đã chỉ đạo cơ quan y tế và các lực lượng liên quan nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đưa người bị nạn đến các cơ sở y tế cấp cứu, đồng thời tổ chức bảo vệ và xử lý hiện trường ban đầu.

Thống kê sơ bộ, có 40 người được đưa đi cấp cứu. Trong đó, 2 trường hợp được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai, 3 trường hợp đang được điều trị tích cực và 35 trường hợp được theo dõi tại Bệnh viện Đa khoa Thường Tín. Đến thời điểm báo cáo, chưa có trường hợp tử vong.

Nguyên nhân vụ ngộ độc khí tại thôn Mễ Sơn đang được các cơ quan chức năng xác định làm rõ. Chính quyền xã Thượng Phúc tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan chỉ đạo xử lý vụ việc.

Nguồn: https://baotintuc.vn/ngo-doc-khi-clo-long-40-nguoi-nhap-vien-o-ha-noi-post1395594.html

Ý kiến của bạn
Bình luận

Có thể bạn sẽ thích

Chùm ca bệnh não mô cầu tại TP. Hồ Chí Minh được kiểm soát, học sinh đi học bình thường

Chùm ca bệnh não mô cầu tại TP. Hồ Chí Minh được kiểm soát, học sinh đi học bình thường

Thời sự 14:03 19/10/2026

Sáng 19/10, đoàn công tác của Sở Y tế TP.HCM do PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế chủ trì, có buổi kiểm tra công tác phòng chống dịch tại Trường THCS Hai Bà Trưng, với sự tham gia của đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo, Viện Pasteur TP.HCM, các bệnh viện và chính quyền địa phương.

Du lịch và bán lẻ bứt tốc phát triển kinh tế TP. Hồ Chí Minh dịp cuối năm

Kinh tế 18:49 19/10/2026

(HTV) - Với mức tăng trưởng GRDP 9 tháng đạt 9,06% - cao nhất trong hơn một thập kỷ qua, TP. Hồ Chí Minh đang bước vào quý 4 với tâm thế bứt tốc và những hành động tăng trưởng thiết thực.

Những điểm mới trong việc đơn giản hóa dịch vụ công trực tuyến

Thời sự 17:43 19/10/2026

(HTV) - Tại TP. Hồ Chí Minh, với lĩnh vực đất đai - xây dựng, dịch vụ công trực tuyến là những mắt xích quan trọng để khơi thông nguồn lực, giảm thời gian, chi phí cho người dân và doanh nghiệp.

Mở rộng điều tra vụ môi giới mại dâm, phát hiện đường dây cá độ bóng đá hàng tỷ đồng

Mở rộng điều tra vụ môi giới mại dâm, phát hiện đường dây cá độ bóng đá hàng tỷ đồng

Xã hội 19:58 19/10/2026

Công an TP.HCM đã khởi tố tổng cộng 26 bị can về các tội môi giới mại dâm, tổ chức đánh bạc và đánh bạc; trong đó, 19 bị can bị khởi tố khi mở rộng điều tra đường dây cá độ bóng đá qua mạng.

Xem thêm