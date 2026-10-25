Ngày hội sức khỏe cộng đồng thúc đẩy chủ động phòng bệnh

Các bệnh không lây nhiễm như đái tháo đường, bệnh tim mạch, béo phì và tăng huyết áp là những vấn đề sức khỏe được đặt ra trong bối cảnh nhịp sống đô thị hiện đại. Trước nhu cầu nâng cao nhận thức về phòng bệnh, Ngày hội sức khỏe cộng đồng TP. Hồ Chí Minh năm 2026 tổ chức nhiều hoạt động tầm soát, tư vấn và phổ biến kiến thức, hướng người dân đến việc chủ động chăm sóc sức khỏe.

Ngày hội sức khỏe cộng đồng mang dịch vụ tư vấn đến người dân

Ngày hội do Hội Y tế công cộng TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Công ty Truyền thông sức khỏe cộng đồng Việt Nam tổ chức, với nhiều hoạt động hướng đến nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân.

Tại chương trình, người tham gia được tầm soát một số chỉ số sức khỏe, trong đó có các nội dung liên quan đến máu và tim mạch, đồng thời nhận tư vấn từ đội ngũ y tế. Thông qua hoạt động này, người dân có thêm cơ hội tìm hiểu tình trạng sức khỏe và tiếp cận thông tin chăm sóc sức khỏe trực tiếp.

Tại chương trình, người tham gia được tầm soát một số chỉ số sức khỏe, trong đó có các nội dung liên quan đến máu và tim mạch, đồng thời nhận tư vấn từ đội ngũ y tế

Bên cạnh hoạt động tầm soát, chương trình còn chú trọng nâng cao nhận thức về phòng bệnh. Đây là nội dung đáng quan tâm trong bối cảnh các bệnh mạn tính không lây nhiễm như đái tháo đường, bệnh tim mạch, béo phì và tăng huyết áp được nhắc đến như những thách thức sức khỏe gắn với nhịp sống hiện đại.

Việc chủ động theo dõi sức khỏe và tìm hiểu thông tin từ nhân viên y tế giúp người dân có thêm cơ sở để quan tâm đến các nguy cơ sức khỏe của bản thân. Tuy nhiên, hoạt động tầm soát tại ngày hội không thay thế cho việc thăm khám và đánh giá y tế khi cần thiết.

Tư vấn tiêm chủng, nâng cao nhận thức phòng bệnh

Đồng thời, đội ngũ bác sĩ và nhân viên y tế của Trung tâm tiêm chủng VNVC tư vấn cho người dân về các bệnh truyền nhiễm, lợi ích của vắc xin và những loại vắc xin cần bổ sung theo độ tuổi, tình trạng sức khỏe.

Đội ngũ bác sĩ và nhân viên y tế của Trung tâm tiêm chủng VNVC tư vấn cho người dân

Nội dung tư vấn hướng đến việc giúp người dân hiểu rõ hơn về nhu cầu phòng bệnh, thay vì chỉ tiếp nhận thông tin chung. Đặc biệt, việc lựa chọn vắc xin cần được cân nhắc theo độ tuổi và tình trạng sức khỏe của từng người, với sự tư vấn phù hợp từ nhân viên y tế.

Chương trình hướng đến việc giúp mỗi người hiểu đúng nguy cơ, xác định thời điểm cần chủ động phòng bệnh và lựa chọn biện pháp phù hợp. Khi kiến thức được chuyển thành hành động cụ thể trong từng gia đình, hiệu quả phòng bệnh sẽ được lan tỏa rộng hơn trong cộng đồng. Bà Lý Thị Cẩm Thúy - Giám đốc Trung tâm miền TP. Hồ Chí Minh, Hệ thống Trung tâm tiêm chủng VNVC.

Ngoài phần tư vấn chuyên môn, các hoạt động giao lưu, trò chơi kiến thức và tặng quà góp phần giúp người dân tiếp cận nội dung phòng bệnh theo hình thức gần gũi, dễ hiểu.

Những hoạt động cộng đồng tại ngày hội

Ngày hội diễn ra nhiều hoạt động thiết thực như đồng diễn thể dục dưỡng sinh với sự tham gia của gần 400 người cao tuổi, tặng quà hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn, trưng bày và giới thiệu các sản phẩm liên quan đến sức khỏe. Bên cạnh đó, các minigame giao lưu kiến thức cũng được tổ chức nhằm giúp người tham gia tìm hiểu thêm về phòng bệnh.

Gần 400 người cao tuổi tham gia đồng diễn thể dục dưỡng sinh

Thông qua các hoạt động này, chương trình mở rộng nội dung chăm sóc sức khỏe từ tư vấn và tầm soát sang vận động thể chất, phổ biến kiến thức và kết nối cộng đồng.

Chủ động chăm sóc sức khỏe từ mỗi cá nhân

Ngày hội sức khỏe cộng đồng TP. Hồ Chí Minh năm 2026 đặt trọng tâm vào việc nâng cao nhận thức và khuyến khích người dân chủ động chăm sóc sức khỏe. Từ hoạt động tầm soát đến tư vấn tiêm chủng, các nội dung tại chương trình cung cấp thêm thông tin để người dân quan tâm đến việc phòng bệnh cho bản thân và gia đình.

Để việc phòng bệnh được duy trì lâu dài, kiến thức tiếp nhận tại các chương trình cộng đồng cần được chuyển thành thói quen phù hợp trong cuộc sống hằng ngày. Việc tìm hiểu thông tin từ nhân viên y tế, quan tâm đến tình trạng sức khỏe và lựa chọn biện pháp phòng bệnh theo tư vấn chuyên môn là những nội dung thiết thực được đặt ra từ ngày hội.