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NewZgraphic: Não mô cầu nguy hiểm thế nào? Dấu hiệu nhận biết và cách phòng ngừa

NGỌC PHẠM, HOÀNG ĐỨC
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(HTV) - Bệnh do não mô cầu có thể diễn tiến nhanh, gây viêm màng não, nhiễm trùng huyết và tử vong chỉ trong thời gian ngắn. Nhận biết sớm dấu hiệu và chủ động phòng ngừa là cách bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng.

Ngày 16/10, Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai biện pháp kiểm soát chùm ca bệnh não mô cầu tại Trường THCS Hai Bà Trưng, xã Hiệp Phước, sau khi ghi nhận một học sinh tử vong và hai em đang điều trị.

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Hiểu nhanh và đúng về bệnh não mô cầu

Viêm màng não mô cầu là một bệnh truyền nhiễm cấp tính qua đường hô hấp, do vi khuẩn não mô cầu Neisseria meningitidis gây ra. Bệnh xuất hiện tái phát trong năm, tuy nhiên có thể thành dịch vào mùa thu, mùa đông và mùa xuân. Theo số liệu của Viện vệ sinh dịch tễ trung ương, tỷ lệ mắc là: 2.3/100.000 dân.

Bệnh do vi khuẩn Neisseria meningitidis gây ra và lây truyền trực tiếp từ người sang người qua đường hô hấp thông qua các giọt bắn khi ho, hắt hơi, nói chuyện ở khoảng cách gần hoặc do tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết mũi họng. Trong cộng đồng, có khoảng 5-10% dân số mang vi khuẩn ở mũi họng nhưng không có triệu chứng, họ vẫn có thể vô tình lây bệnh cho người khác ; họ lưu trú vi khuẩn ở vùng mũi họng nhưng không biểu hiện triệu chứng, qua đó vô tình trở thành nguồn lây lan bệnh cho người khác. Sau khi phơi nhiễm với vi khuẩn, thời gian ủ bệnh kéo dài trung bình từ 2 đến 10 ngày, trong đó phổ biến nhất là 3 đến 4 ngày.

Bệnh viêm màng não mô cầu có thể diễn tiến nhanh. Người có biểu hiện sốt, đau đầu, nôn, phát ban hoặc dấu hiệu bất thường cần được đưa đi khám sớm và thông báo cho nhân viên y tế về yếu tố dịch tễ nếu có.

Vì sao 3 học sinh TP. Hồ Chí Minh nhiễm não mô cầu, một ca tử vong?

Vụ việc 3 học sinh tại Trường THCS Hai Bà Trưng (huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh) lây nhiễm não mô cầu nhóm B, trong đó có một em tử vong. Theo đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hồ Chí Minh tiếp nhận thông tin em H.H.K. (12 tuổi, Trường THCS Hai Bà Trưng, xã Hiệp Phước) mắc bệnh não mô cầu tối cấp, sốc nhiễm trùng và suy đa cơ quan. Kết quả xét nghiệm xác định, em K. nhiễm não mô cầu nhóm B. Bệnh nhân tử vong trong ngày.

Nguyên nhân khiến em K. tử vong có khả năng bắt nguồn từ đặc thù môi trường học đường và mức độ tàn phá chớp nhoáng của vi khuẩn. Môi trường lớp học kín, học sinh tụ tập đông và giao tiếp liên tục là điều kiện vô cùng thuận lợi để mầm bệnh phát tán. Hơn nữa, não mô cầu nhóm B, tác nhân gây bệnh chính chiếm hơn 98% số ca tại phía Nam, có khả năng gây bệnh ở thể tối cấp. Vi khuẩn có thể tấn công ồ ạt gây viêm màng não, nhiễm trùng huyết nặng và sốc nhiễm khuẩn, dẫn đến tình trạng suy sụp và tử vong cực nhanh chỉ trong vòng 24 giờ dù đã được tích cực cấp cứu

Tiêm chủng đầy đủ là cách ngừa bệnh cốt lõi

Để chủ động phòng tránh bệnh do não mô cầu, biện pháp hiệu quả và cốt lõi là tiêm chủng vắc xin phòng bệnh (đặc biệt là các nhóm A, B, C, Y, W) đầy đủ và đúng lịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Song song đó, mỗi cá nhân cần duy trì thói quen giữ gìn vệ sinh cá nhân bằng cách thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, súc miệng họng bằng các dung dịch sát khuẩn hoặc nước muối sinh lý, và đeo khẩu trang khi đến nơi đông người hay khi chăm sóc, tiếp xúc với người ốm.

Môi trường sống, lớp học và nơi làm việc cũng cần được vệ sinh sạch sẽ, lau chùi bề mặt thường xuyên và giữ thông thoáng. Đặc biệt, khi có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh (sốt cao, đau đầu, buồn nôn, ban xuất huyết), cần nhanh chóng cách ly và đến ngay cơ sở y tế để khám; đồng thời những người đã tiếp xúc gần với ca bệnh phải tuân thủ nghiêm ngặt việc uống kháng sinh dự phòng theo chỉ định của cơ quan y tế để cắt đứt chuỗi lây nhiễm trong cộng đồng. 

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NewZgraphic: Vi khuẩn não mô cầu - Nguy hiểm khó lường!

NewZgraphic: Vi khuẩn não mô cầu - Nguy hiểm khó lường!

(HTV) - Bệnh não mô cầu là một trong những bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Việc nhận biết sớm triệu chứng và chủ động phòng ngừa đóng vai trò quan trọng trong bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

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