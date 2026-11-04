NewZgraphic: 8 chính sách mới về giáo dục có hiệu lực từ tháng 11/2026

Tổng hợp các chính sách trong lĩnh vực giáo dục có hiệu lực từ tháng 11 năm 2026 theo quy định của pháp luật.

1. Cơ sở đào tạo thuyền viên

Theo điểm c khoản 1 Điều 8 Nghị định 348/2026/NĐ-CP, Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải bị thu hồi nếu cơ sở không tổ chức hoạt động đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải trong thời gian liên tục 18 tháng.

Ngoài ra, theo khoản 1 Điều 7 Nghị định 348/2026/NĐ-CP, cơ sở bị tạm dừng hoạt động đối với chương trình đào tạo, huấn luyện không đáp ứng một trong các điều kiện quy định tại Điều 4 và Điều 5 Nghị định này.

Về điều kiện hoạt động, khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 4 yêu cầu cơ sở phải có cơ sở vật chất, trang thiết bị phù hợp; có Giấy chứng nhận phù hợp hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 hoặc ISO 21001 còn hiệu lực và có cơ sở dữ liệu quản lý đào tạo, chứng chỉ nghiệp vụ của thuyền viên.

2. Phổ cập giáo dục mầm non và xóa mù chữ

Theo khoản 2 Điều 12 Nghị định 353/2026/NĐ-CP, xã được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 - 6 tuổi khi đáp ứng các điều kiện, trong đó:

Tỷ lệ huy động trẻ em từ 5 - 6 tuổi đến lớp đạt ít nhất 95%; đối với xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đạt ít nhất 90%;

Tỷ lệ trẻ em hoàn thành Chương trình giáo dục mầm non dành cho trẻ từ 5 - 6 tuổi hằng năm đạt ít nhất 85%; đối với xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đạt ít nhất 80%.

Đối với cấp tỉnh, khoản 3 Điều 12 yêu cầu có ít nhất 90% số xã được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 - 6 tuổi.

Ngoài ra, theo Điều 21, đối tượng xóa mù chữ là người từ 15 đến 60 tuổi chưa biết chữ hoặc bị tái mù chữ. Người đạt chuẩn biết chữ mức độ 1 phải hoàn thành giai đoạn 1 chương trình xóa mù chữ hoặc hoàn thành lớp 3 chương trình giáo dục tiểu học; mức độ 2 phải hoàn thành giai đoạn 2 chương trình xóa mù chữ hoặc hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học theo Điều 23.

3. Tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp

Theo Điều 8 Quy chế ban hành kèm Thông tư 76/2026/TT-BGDĐT, tuyển sinh trình độ cao đẳng, trung cấp và giáo dục trung học nghề có thể tổ chức nhiều đợt trong năm.

Tùy ngành, nghề và yêu cầu đầu vào, Hiệu trưởng quyết định hình thức tuyển sinh, gồm xét tuyển, thi tuyển hoặc kết hợp thi tuyển với xét tuyển.

Đáng chú ý, theo khoản 2 Điều 15, giấy báo trúng tuyển và thông báo nhập học bản giấy hoặc bản điện tử có giá trị như nhau, đồng thời có thể tích hợp phương thức định danh điện tử để thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến.

Đối với trình độ sơ cấp và các chương trình đào tạo nghề khác, khoản 3 Điều 17 quy định hình thức tuyển sinh là xét tuyển.

4. Sửa đổi nội dung các môn trong chương trình giáo dục thường xuyên

Theo Điều 1 Thông tư 78/2026/TT-BGDĐT, một số nội dung môn Lịch sử và Địa lí trong Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở ban hành kèm Thông tư 36/2021/TT-BGDĐT được sửa đổi, bổ sung.

Đồng thời, Thông tư cũng sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông, gồm:

Môn Lịch sử;

Môn Địa lí;

Môn Giáo dục kinh tế và Pháp luật.

Các nội dung sửa đổi được quy định cụ thể tại các Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 78/2026/TT-BGDĐT.

5. Xét học bổng ngành khoa học, kỹ thuật và công nghệ

Theo khoản 1 Điều 4 Thông tư 80/2026/TT-BGDĐT, để xác định nhóm không vượt quá 30% thí sinh có điểm cao nhất, tổng điểm của thí sinh được tính bằng điểm thi tốt nghiệp THPT môn Toán và hai môn có kết quả cao nhất trong các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học và Tiếng Anh.

Theo khoản 2 Điều 4, điểm từng môn được tính theo thang điểm 10, không nhân hệ số; không sử dụng điểm ưu tiên, điểm cộng, điểm quy đổi từ chứng chỉ hoặc kết quả của phương thức, kỳ thi, hình thức đánh giá khác.

Đặc biệt, theo khoản 5 Điều 4, mức điểm áp dụng để xét hưởng học bổng theo từng nhóm ngành bằng mức cao hơn giữa 22,50 điểm và mức điểm thấp nhất của nhóm không vượt quá 30% thí sinh có điểm cao nhất.

Một điểm thuận lợi cho người học là theo khoản 1 Điều 7, người học không phải lập, nộp hồ sơ đề nghị xét hưởng hoặc tiếp tục hưởng học bổng, đồng thời không phải cung cấp lại thông tin, tài liệu đã có trong cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin mà cơ quan, cơ sở đào tạo có thể khai thác.

6. Hội đồng thẩm định chương trình, giáo trình môn học chung trong giáo dục nghề nghiệp

Theo điểm a khoản 2 Điều 5 Thông tư 82/2026/TT-BGDĐT, Hội đồng thẩm định chương trình môn học chung phải có ít nhất 09 thành viên, gồm đại diện cơ quan chủ trì biên soạn, cơ quan có liên quan, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, chuyên gia, doanh nghiệp, hiệp hội hoặc tổ chức nghề nghiệp; số thành viên ngoài cơ quan chủ trì phải chiếm ít nhất 1/3.

Đồng thời, điểm d khoản 2 Điều 5 quy định thành viên Hội đồng thẩm định không được đồng thời là thành viên Tổ biên soạn chương trình môn học được thẩm định.

Theo điểm e khoản 3 Điều 5, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi kết thúc họp thẩm định, Hội đồng phải gửi báo cáo kết quả thẩm định cho cơ quan, đơn vị có thẩm quyền để xem xét, quyết định ban hành.

Đối với giáo trình môn học chung, Tổ biên soạn cũng phải có ít nhất 9 thành viên; thành viên phải có trình độ đại học trở lên và có ít nhất 03 năm trực tiếp giảng dạy hoặc công tác liên quan đến môn học theo khoản 2, khoản 3 Điều 6.

7. Ban đại diện cha mẹ học sinh

Theo khoản 5 Điều 10 Điều lệ ban hành kèm Thông tư 81/2026/TT-BGDĐT, Ban đại diện cha mẹ học sinh và thành viên Ban đại diện không được thu, tiếp nhận hoặc quản lý tiền hỗ trợ hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh.

Theo khoản 3 Điều 17, nếu cha mẹ học sinh tự nguyện hỗ trợ hoạt động của Ban đại diện thì chỉ thực hiện bằng một trong hai hình thức: Cung cấp trực tiếp hàng hóa, dịch vụ cần thiết; Thanh toán trực tiếp cho tổ chức, cá nhân cung cấp hàng hóa, dịch vụ. Ban đại diện cha mẹ học sinh không được trực tiếp thu hoặc giữ tiền hỗ trợ. Ngoài ra, theo khoản 3 Điều 10, Ban đại diện không được đặt ra khoản đóng góp bắt buộc; không được ấn định hoặc phân bổ mức hỗ trợ, mức bình quân, mức tối thiểu hay thời hạn hỗ trợ.

Theo khoản 4 Điều 10, Ban đại diện cũng không được sử dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để vận động tài trợ cho nhà trường.

8. Hoạt động giáo dục tăng cường tại trường phổ thông

Theo khoản 2 Điều 2 Thông tư 85/2026/TT-BGDĐT, hoạt động giáo dục tăng cường là hoạt động ngoài thời lượng giáo dục chính khóa nhằm bổ sung nội dung cần thiết, tăng cường thực hành, trải nghiệm, vận dụng kiến thức và phát triển phẩm chất, năng lực của người học.

Trong khi đó, theo khoản 3 Điều 2, hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học nhằm đáp ứng nhu cầu, năng khiếu, sở thích và định hướng phát triển cá nhân, được tổ chức trên cơ sở tự nguyện.

Đặc biệt, theo điểm a khoản 1 Điều 14, hoạt động giáo dục tăng cường không thu tiền của người học. Kinh phí được bảo đảm từ dự toán chi thường xuyên của cơ sở giáo dục và các nguồn hợp pháp khác.

Đối với hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học, theo điểm b khoản 1 Điều 14, trường được thu kinh phí trên cơ sở tự nguyện. Riêng trường công lập, mức thu không được vượt quá mức do UBND cấp tỉnh quyết định, theo khoản 3 Điều 5.

Theo khoản 1 Điều 5, nhà trường bị nghiêm cấm chuyển hoặc tách nội dung giáo dục thuộc trách nhiệm của Nhà nước, nội dung giáo dục tăng cường sang hoạt động theo nhu cầu người học để thu tiền; đồng thời không được lợi dụng các hoạt động này để dạy trước chương trình, ôn luyện thi hoặc tổ chức dạy thêm, học thêm trái quy định.

Ngoài ra, theo khoản 3 Điều 7, hoạt động theo nhu cầu người học phải tổ chức ngoài thời gian chính khóa và hoạt động giáo dục tăng cường, không được bố trí xen kẽ giữa các tiết học chính khóa.