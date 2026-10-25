Mr. Bean trở lại sân khấu West End sau 40 năm

Hồi sinh những nhân vật hài kinh điển

Theo kế hoạch, Rowan Live sẽ diễn ra tại Nhà hát Gillian Lynne từ ngày 8/2 đến 13/3/2027, với tổng cộng 30 buổi diễn. Bên cạnh Mr. Bean, chương trình còn đưa nhân vật Blackadder cùng các tiểu phẩm từ loạt hài Not the Nine O’Clock News trở lại sân khấu.

Rowan Atkinson trở lại sân khấu West End với chương trình hài Rowan Live

Rowan Atkinson cho biết ông muốn trình diễn lại những tiểu phẩm đã đặt nền móng cho sự nghiệp của mình và cộng sự Richard Curtis, đồng thời bổ sung những nội dung mới được sáng tác riêng cho chương trình. Dự án có sự tham gia của biên kịch Richard Curtis, Ben Elton và nhà soạn nhạc Howard Goodall.

Dấu ấn sau nhiều thập niên làm nghề

Sinh năm 1955, Rowan Atkinson từng theo học ngành kỹ thuật trước khi theo đuổi hài kịch. Ông tạo dựng tên tuổi qua các chương trình như Not the Nine O’Clock News và Blackadder, trước khi nhân vật Mr. Bean trở thành dấu ấn nổi bật trong sự nghiệp.

Nhân vật Mr. Bean gắn liền với sự nghiệp của danh hài Rowan Atkinson

Loạt phim Mr. Bean phát sóng từ năm 1990 đến 1995, chinh phục khán giả bằng lối hài hình thể, biểu cảm và những tình huống đời thường đầy bất ngờ. Nhân vật gần như không phụ thuộc vào lời thoại, giúp sức hút của Mr. Bean vượt qua rào cản ngôn ngữ và tiếp cận nhiều thế hệ khán giả trên thế giới.

Sau 40 năm kể từ lần cuối thực hiện một chương trình hài dạng tiểu phẩm tại West End, Rowan Live mở ra cơ hội để Rowan Atkinson tái ngộ khán giả sân khấu, đồng thời giới thiệu những nhân vật quen thuộc trong một không gian biểu diễn trực tiếp.

Nguồn: TTXVN