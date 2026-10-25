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Thể thao

Molly Carlson và cú nhảy lịch sử từ tảng băng trôi

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(HTV) - Vận động viên nhảy vách đá người Canada Molly Carlson trở thành người phụ nữ đầu tiên thực hiện thành công cú nhảy tự do từ đỉnh một tảng băng trôi khổng lồ. Đằng sau thử thách mạo hiểm này là hành trình vượt qua những áp lực về sức khỏe tinh thần.

Molly Carlson thực hiện cú nhảy giữa vùng băng giá Newfoundland

Ngoài khơi bờ biển Newfoundland, thuộc cực Đông Canada, Molly Carlson đã chinh phục một thử thách đặc biệt trong sự nghiệp. Nữ vận động viên 28 tuổi thực hiện cú nhảy ngược từ đỉnh tảng băng trôi và tiếp nước thành công, ghi dấu mốc chưa từng có đối với các nữ vận động viên nhảy vách đá.

Molly Carlson và cú nhảy lịch sử từ tảng băng trôi - Ảnh 1.
Molly Carlson và cú nhảy lịch sử từ tảng băng trôi - Ảnh 2.

Carlson là gương mặt nổi bật của giải Red Bull Cliff Diving World Series

Carlson là gương mặt nổi bật của giải Red Bull Cliff Diving World Series. Chỉ vài tuần trước đó, cô giành chiến thắng tại vòng chung kết Giải vô địch nhảy vách đá thế giới 2026 ở Polignano a Mare, Italy.

Tuy nhiên, ở giai đoạn quan trọng của sự nghiệp, Carlson cũng đối mặt với áp lực thi đấu và những khó khăn về sức khỏe tinh thần. Cô xem tảng băng trôi như hình ảnh tượng trưng cho khoảng cách giữa những gì người khác nhìn thấy và những điều đang diễn ra bên trong mỗi người.

Molly Carlson và cú nhảy lịch sử từ tảng băng trôi - Ảnh 3.
Molly Carlson và cú nhảy lịch sử từ tảng băng trôi - Ảnh 4.
Molly Carlson và cú nhảy lịch sử từ tảng băng trôi - Ảnh 5.
Molly Carlson và cú nhảy lịch sử từ tảng băng trôi - Ảnh 6.

Theo Carlson, phần nổi chỉ đại diện cho 10% những gì mọi người nghĩ về cô, trong khi 90% còn lại nằm sâu dưới mặt nước, khó nhận biết và thấu hiểu

Theo Carlson, phần nổi chỉ đại diện cho 10% những gì mọi người nghĩ về cô, trong khi 90% còn lại nằm sâu dưới mặt nước, khó nhận biết và thấu hiểu. Vì vậy, cô muốn kết hợp niềm đam mê nhảy vách đá với khát vọng chinh phục tảng băng trôi, qua đó đối diện với những rào cản tâm lý của chính mình.

Hành trình vượt qua những rào cản tâm lý của Molly Carlson

Để thực hiện cú nhảy, Carlson trải qua nhiều tháng chuẩn bị và được huấn luyện chuyên biệt. Đây không chỉ là thử thách về kỹ thuật mà còn đòi hỏi sự đánh giá cẩn trọng trước những nguy hiểm khó lường của môi trường băng giá.

Molly Carlson và cú nhảy lịch sử từ tảng băng trôi - Ảnh 7.
Molly Carlson và cú nhảy lịch sử từ tảng băng trôi - Ảnh 8.

Carlson trải qua nhiều tháng chuẩn bị và được huấn luyện chuyên biệt

Cô nhận được sự hỗ trợ từ Will Gadd, vận động viên leo núi băng giàu kinh nghiệm. Ông hướng dẫn Carlson xác định điểm leo an toàn, đánh giá sức gió, phân tích dòng chảy, nguy cơ tảng băng bị phân mảnh và kỹ thuật bơi trong làn nước đóng băng.

Molly Carlson và cú nhảy lịch sử từ tảng băng trôi - Ảnh 9.
Molly Carlson và cú nhảy lịch sử từ tảng băng trôi - Ảnh 10.

Cuối cùng, nữ vận động viên 28 tuổi thực hiện cú nhảy ngược từ đỉnh tảng băng trôi và tiếp nước thành công

Với Carlson, thành công không chỉ nằm ở việc trở thành người phụ nữ đầu tiên thực hiện cú nhảy này. Trải nghiệm còn giúp cô nhận ra bản thân có thể vượt qua những giới hạn tưởng chừng khó chinh phục.

Nữ vận động viên cũng gửi lời cảm ơn đến đội ngũ đã đồng hành, hỗ trợ cô hoàn thành thử thách. Cú nhảy từ tảng băng trôi vì thế mang ý nghĩa vượt xa một màn trình diễn mạo hiểm, trở thành dấu mốc cá nhân trong hành trình đối diện áp lực và tìm lại nguồn cảm hứng.

Kính mời quý khán giả xem thêm tại link: https://www.youtube.com/watch?v=vpOgFsS5bIw

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