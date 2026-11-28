Tuyến đường sắt đô thị số 1 có tổng chiều dài hơn 32,4 km, dự kiến xây dựng 19 nhà ga trên cao, một depot Phú Chánh và một bãi đỗ tàu. Dự án dự kiến ảnh hưởng đến hơn 2.470 trường hợp, với tổng diện tích đất thu hồi khoảng 146 ha.

Tại các buổi họp dân, cơ quan chức năng ghi nhận nhiều ý kiến đề nghị làm rõ phạm vi thu hồi đất của từng hộ, đồng thời kiến nghị có chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phù hợp. Người dân cũng quan tâm đến phương án xử lý phần diện tích đất còn lại sau thu hồi, nhằm bảo đảm việc đi lại, sinh sống và kinh doanh.

Tuyến đường sắt đô thị số 1 có tổng chiều dài hơn 32,4 km

Cơ quan chức năng đề nghị người dân phối hợp với các tổ công tác trong quá trình đo đạc, xác định ranh giới và kiểm đếm tài sản. Các hộ cần cung cấp giấy tờ liên quan đến quyền sử dụng đất, nhà ở, công trình xây dựng; thông tin về thời điểm xây dựng, sửa chữa và các hồ sơ pháp lý cần thiết để phục vụ xác minh, lập hồ sơ, áp dụng chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Dự kiến chi trả bồi thường từ ngày 25/12

Tuyến đường sắt đô thị số 1 là một trong những dự án metro được ưu tiên đầu tư, đặt mục tiêu hoàn thành vào năm 2030.

Theo kế hoạch của UBND TP. Hồ Chí Minh, việc chi trả tiền bồi thường phục vụ dự án dự kiến bắt đầu từ ngày 25/12/2026.