Mái ấm gia đình Việt 2026 - Tập 35: GILL, DatKaa

Các nghệ sĩ góp mặt trong "Mái ấm gia đình Việt" tập 35

Mái ấm gia đình Việt chạm đến trái tim qua những câu chuyện đời thường

"Mái ấm gia đình Việt" tập 35 vừa phát sóng lúc 20g tối nay (3010) trên kênh HTV7. Chương trình do MC Đại Nghĩa dẫn dắt, cùng hai khách mời rapper GILL và ca sĩ DatKaa.

Các em nhỏ trong "Mái ấm gia đình Việt" tập 35

Chương trình kỳ này kể đến khán giả câu chuyện của các em: Em Nguyễn Tấn Tài (16 tuổi), học sinh trường THPT Thủ Khoa Huân, tỉnh Đồng Tháp; em Lê Thị Kim Thanh (16 tuổi), học sinh trường THCS & THPT Mỹ Quý, tỉnh Đồng Tháp; em Lê Mỹ Duyên (17 tuổi), học tại Trung tâm GDNN-GDTX Càng Long, tỉnh Vĩnh Long.

Chương trình lan tỏa tinh thần "Lá lành đùm lá rách"

Không chỉ mang đến sự hỗ trợ vật chất, "Mái ấm gia đình Việt" còn tiếp tục gửi gắm niềm tin, nghị lực và khát vọng sống đến từng em nhỏ, giúp các em vững bước đến trường, nuôi dưỡng ước mơ và hy vọng.

Mái ấm gia đình Việt - phát sóng lúc 20g thứ Sáu hàng tuần trên kênh HTV7.