Lũ quét do vỡ hồ băng trên dãy Himalaya tại Bhutan

Nhiều tuyến giao thông bị chia cắt

Ngày 30/10, truyền thông Bhutan đưa tin một vụ vỡ hồ băng trên dãy Himalaya đã gây ra trận lũ quét, ảnh hưởng đến nhiều khu vực.

Hình ảnh do Bộ Hạ tầng và Giao thông Bhutan công bố cho thấy một đoạn đường trên sườn đồi bị sạt lở nghiêm trọng, khiến giao thông qua khu vực bị gián đoạn hoàn toàn.

Một phần tuyến cao tốc Punakha - Gasa bị dòng nước cuốn trôi, buộc cơ quan chức năng phải phong tỏa tuyến đường để bảo đảm an toàn.

Chú thích ảnh: Một đoạn tuyến cao tốc Punakha - Gasa bị sạt lở nghiêm trọng do dòng nước lũ cuốn trôi, khiến giao thông bị chia cắt hoàn toàn

Trận lũ còn phá hủy nhiều công trình hạ tầng tại khu suối nước nóng tự nhiên nổi tiếng ở miền Bắc Bhutan, thuộc khu vực dãy Himalaya, giữa Ấn Độ và Trung Quốc.

Nguy cơ lũ quét từ hồ băng

Các hồ băng hình thành do nước tan tích tụ phía sau những khối băng hoặc vật liệu tự nhiên. Khi cấu trúc ngăn hồ bị phá vỡ, lượng nước lớn có thể đổ xuống hạ lưu trong thời gian ngắn, gây lũ quét và tàn phá các khu vực ven sông, suối.

Trước đó, hồi tháng 8, một khu vực miền núi tại biên giới Nepal – Trung Quốc cũng xảy ra lũ quét nghiêm trọng. Theo thông tin được cung cấp, thảm họa khiến hơn 1.500 người thiệt mạng và khoảng 5.000 người mất tích.

Khung cảnh hoang tàn ngổn ngang bùn đất và cây đổ do trận lũ quét tàn phá khu dân cư

Những sự kiện này tiếp tục cho thấy nguy cơ thiên tai tại các khu vực núi cao thuộc dãy Himalaya, nơi các cộng đồng dân cư và hệ thống hạ tầng phải đối mặt với nhiều rủi ro từ biến đổi môi trường và hiện tượng thời tiết cực đoan.