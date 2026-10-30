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Thế giới

Lũ quét do vỡ hồ băng trên dãy Himalaya tại Bhutan

NHẬT MINH, XUÂN MAI, KIM NGỌC
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(HTV) - Một hồ băng trên dãy Himalaya bất ngờ vỡ, gây lũ quét tại Bhutan ngày 30/10, cuốn trôi nhiều công trình hạ tầng và làm hư hại nghiêm trọng các tuyến giao thông. Hiện chưa ghi nhận trường hợp thương vong.

Nhiều tuyến giao thông bị chia cắt

Ngày 30/10, truyền thông Bhutan đưa tin một vụ vỡ hồ băng trên dãy Himalaya đã gây ra trận lũ quét, ảnh hưởng đến nhiều khu vực.

Hình ảnh do Bộ Hạ tầng và Giao thông Bhutan công bố cho thấy một đoạn đường trên sườn đồi bị sạt lở nghiêm trọng, khiến giao thông qua khu vực bị gián đoạn hoàn toàn.

Một phần tuyến cao tốc Punakha - Gasa bị dòng nước cuốn trôi, buộc cơ quan chức năng phải phong tỏa tuyến đường để bảo đảm an toàn.

Khung cảnh một con đường trải nhựa ven sườn đồi bị sạt lở một nửa xuống thung lũng sâu, mặt đường xuất hiện nhiều vết nứt lớn, xung quanh là sương mù và cây cối rậm rạp - Ảnh 1.

Chú thích ảnh: Một đoạn tuyến cao tốc Punakha - Gasa bị sạt lở nghiêm trọng do dòng nước lũ cuốn trôi, khiến giao thông bị chia cắt hoàn toàn

Trận lũ còn phá hủy nhiều công trình hạ tầng tại khu suối nước nóng tự nhiên nổi tiếng ở miền Bắc Bhutan, thuộc khu vực dãy Himalaya, giữa Ấn Độ và Trung Quốc.

Nguy cơ lũ quét từ hồ băng

Các hồ băng hình thành do nước tan tích tụ phía sau những khối băng hoặc vật liệu tự nhiên. Khi cấu trúc ngăn hồ bị phá vỡ, lượng nước lớn có thể đổ xuống hạ lưu trong thời gian ngắn, gây lũ quét và tàn phá các khu vực ven sông, suối.

Trước đó, hồi tháng 8, một khu vực miền núi tại biên giới Nepal – Trung Quốc cũng xảy ra lũ quét nghiêm trọng. Theo thông tin được cung cấp, thảm họa khiến hơn 1.500 người thiệt mạng và khoảng 5.000 người mất tích.

Hình ảnh một khu vực ngập ngụa bùn đất và thân cây gãy đổ sau lũ, một người dân đang đứng giữa đống đổ nát, phía xa là một ngôi nhà nhỏ màu trắng dưới chân núi phủ sương mù - Ảnh 2.

Khung cảnh hoang tàn ngổn ngang bùn đất và cây đổ do trận lũ quét tàn phá khu dân cư

Những sự kiện này tiếp tục cho thấy nguy cơ thiên tai tại các khu vực núi cao thuộc dãy Himalaya, nơi các cộng đồng dân cư và hệ thống hạ tầng phải đối mặt với nhiều rủi ro từ biến đổi môi trường và hiện tượng thời tiết cực đoan.

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