Lisa phát hành EP solo đầu tay Press Play

Lisa trở lại với EP solo đầu tay

Ngày 23/10, Lisa phát hành EP “Press Play”, đánh dấu dự án EP solo đầu tiên trong sự nghiệp. Đây là sản phẩm tiếp nối album phòng thu đầu tay “Alter Ego”, được phát hành vào tháng 2/2025.

EP gồm 6 ca khúc: “Tarantino”, “SaWaDiKa”, “V12”, “Cobra”, “Cut U Off” và “Sweat”. Trong đó, “Tarantino” là ca khúc chủ đề, còn “SaWaDiKa” từng được nữ ca sĩ phát hành trước vào tháng 9/2026.

“Press Play” đánh dấu sự trở lại của Lisa sau album phòng thu “Alter Ego” phát hành vào tháng 2/2025 (Ảnh: LLOUD)



Với sản phẩm mới, Lisa tiếp tục mở rộng hoạt động âm nhạc cá nhân sau những dự án trước đó. Việc phát hành EP cũng đánh dấu sự trở lại của nữ ca sĩ sau khoảng 20 tháng kể từ album “Alter Ego”.

Ca khúc “Tarantino” được chọn làm ca khúc chủ đề trong EP mới của Lisa (Ảnh: MV Lisa)

Đáng chú ý, “SaWaDiKa” nhanh chóng ghi dấu trên thị trường âm nhạc quốc tế. Bài hát xếp hạng vị trí thứ 69 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 của Mỹ. Đây là thành tích solo cao nhất của Lisa trên bảng xếp hạng đĩa đơn này tính đến thời điểm đó.

Lisa nối tiếp dấu ấn quốc tế sau thành tích tại VMAs

Sự trở lại với “Press Play” diễn ra sau một cột mốc đáng chú ý trong sự nghiệp của Lisa tại lễ trao giải MTV Video Music Awards 2026 tổ chức ở Los Angeles, Mỹ, vào tháng trước. Tại đây, nữ ca sĩ giành giải Best Pop với ca khúc “Dream”, nằm trong album “Alter Ego”. Qua đó, Lisa cũng đồng thời trở thành nghệ sĩ solo châu Á đầu tiên chiến thắng ở hạng mục này.

Trước đó, “Alter Ego” từng đánh dấu bước tiến của Lisa trên con đường hoạt động độc lập, bên cạnh các dự án cùng BLACKPINK. Việc tiếp tục phát hành EP “Press Play” cho thấy nữ ca sĩ duy trì các hoạt động solo song song với sự nghiệp nhóm.

Lisa ghi dấu tại MTV Video Music Awards 2026 với giải thưởng Best Pop cho ca khúc “Dream” (Ảnh: Sonymusic Entertainment)

Với 6 ca khúc mới, “Press Play” mở ra chặng tiếp theo trong hành trình âm nhạc cá nhân của Lisa. Sự chú ý dành cho sản phẩm được nối tiếp từ thành tích của “SaWaDiKa” và giải thưởng tại VMAs.

Nguồn tin: The Korea Times