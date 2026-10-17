Từ Han Ji-min đến Choi Jung-hoon: Một kẻ quấy rối, hai lần nhận án phạt

Đăng 19 bài viết ác ý, quấy rối và đe dọa Han Ji-min

Ngày 17/10, đại diện BH Entertainment xác nhận rằng người đăng bình luận ác ý nhắm vào Han Ji-min và người quấy rối Choi Jung-hoon là cùng một đối tượng.

Trước đó, ngày 16/10, Thẩm phán Lee Ye-rim thuộc Tòa án Trung tâm Seoul tuyên phạt A. 6 triệu won vì hành vi đe dọa và xúc phạm nữ diễn viên (Ảnh: Han Ji-min Instargram)

Theo cáo trạng, trong khoảng tháng 9-10/2024, A. đăng 19 bài viết ác ý nhắm vào Han Ji-min trên mạng xã hội. Người này đe dọa phá hoại bộ phim có cô tham gia và yêu cầu nữ diễn viên "im miệng".

Hội đồng xét xử cho biết A. cho rằng tin đồn hẹn hò của Han Ji-min là sai sự thật. Từ đó, người này đăng tải nhiều nội dung xúc phạm, đe dọa cô. A. còn yêu cầu nữ diễn viên công bố tin chia tay và ngừng hoạt động trên mạng xã hội.

Tòa án nhận định Han Ji-min đã nỗ lực duy trì hình ảnh tốt đẹp trong thời gian dài (Ảnh: Dispatch)

Tuy nhiên, vụ việc khiến cô vướng vào tranh cãi và chịu tổn hại nghiêm trọng về hình ảnh.

Đối tượng từng nhiều lần quấy rối Choi Jung-hoon

Trước vụ việc này, A. cũng bị xử phạt vì quấy rối Choi Jung-hoon. Người này hàng trăm lần đăng bình luận trên blog của nam ca sĩ, sử dụng lời lẽ tục tĩu và đưa ra những lời đe dọa mang tính sát hại.

A. còn yêu cầu gặp riêng Choi Jung-hoon và tìm đến khu vực gần tòa nhà công ty quản lý của anh (Ảnh: Radio Star)

Trong vụ án đó, tòa tuyên phạt A. 5 triệu won và yêu cầu tham gia chương trình điều trị hành vi quấy rối. Theo công ty quản lý Peponi Music, bản án đã có hiệu lực cuối cùng vào tháng 3/2026.

Han Ji-min và Choi Jung-hoon xác nhận hẹn hò vào tháng 8/2024 (Ảnh: Dispatch)

Choi Jung-hoon được cho là quen biết khi nữ diễn viên tham gia chương trình The Seasons - Choi Jung-hoon's Night Park của đài KBS2 năm 2023. Đến nay, cặp đôi vẫn công khai mối quan hệ tình cảm.

Nguồn tin: Dispatch