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Thế giới

Jordan: Vụ xả súng tại nhà thờ khiến hơn 40 người thương vong

HUY PHONG, THANH MAI
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(HTV) - Một vụ xả súng nhằm vào đám tang tại nhà thờ Cơ đốc giáo ở Jordan ngày 23/10 khiến 7 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Giới chức nước này đã triển khai chiến dịch truy quét các đối tượng liên quan, đồng thời tuyên bố quốc tang 3 ngày.

Tay súng nã đạn vào đám đông đưa tang

Nhà thờ Hamoud có sức chứa hạn chế, khiến nhiều người đến dự tang lễ phải tập trung tại khoảng sân bên ngoài. Đây cũng là nơi các tay súng nổ súng vào những người có mặt.

Tarek Ammarin - Người nhà nạn nhân cho biết: “Bọn chúng tiến vào sân nhà thờ, mang theo nhiều loại vũ khí, bao gồm cả súng tự động, và bắt đầu xả súng vào những người có mặt trong đám tang."

Jordan: Xả súng tại nhà thờ, hơn 40 người thương vong - Ảnh 1.

Tay súng nã đạn vào đám đông đưa tang

Bệnh viện Chính phủ Karak tiếp nhận phần lớn trong số hơn 40 người bị thương. Nhiều nạn nhân đang được điều trị sau vụ tấn công.

Jordan triển khai chiến dịch truy quét

Sau vụ việc, giới chức Jordan cho biết đang triển khai chiến dịch truy quét quy mô lớn nhằm truy tìm những đối tượng liên quan. Quốc vương Abdullah đã đến thăm các nạn nhân bị thương và tuyên bố quốc tang trong 3 ngày.

Jordan: Xả súng tại nhà thờ, hơn 40 người thương vong - Ảnh 2.

Hiện trường của vụ tấn công do các phần tử bị mô tả là “cực đoan” thực hiện

Bộ trưởng Nội vụ Jordan lên án vụ tấn công do các phần tử bị mô tả là “cực đoan” thực hiện. Đến thời điểm hiện tại, chưa có nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm.

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Phát biểu sau khi nhận được báo cáo về vụ việc, Thủ tướng Anutin cho biết đã yêu cầu các cơ quan liên quan nhanh chóng có mặt tại hiện trường, ưu tiên chăm sóc và điều trị các nạn nhân bị thương.

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