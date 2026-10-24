Jordan: Vụ xả súng tại nhà thờ khiến hơn 40 người thương vong

Tay súng nã đạn vào đám đông đưa tang

Nhà thờ Hamoud có sức chứa hạn chế, khiến nhiều người đến dự tang lễ phải tập trung tại khoảng sân bên ngoài. Đây cũng là nơi các tay súng nổ súng vào những người có mặt.

Tarek Ammarin - Người nhà nạn nhân cho biết: “Bọn chúng tiến vào sân nhà thờ, mang theo nhiều loại vũ khí, bao gồm cả súng tự động, và bắt đầu xả súng vào những người có mặt trong đám tang."

Tay súng nã đạn vào đám đông đưa tang

Bệnh viện Chính phủ Karak tiếp nhận phần lớn trong số hơn 40 người bị thương. Nhiều nạn nhân đang được điều trị sau vụ tấn công.

Jordan triển khai chiến dịch truy quét

Sau vụ việc, giới chức Jordan cho biết đang triển khai chiến dịch truy quét quy mô lớn nhằm truy tìm những đối tượng liên quan. Quốc vương Abdullah đã đến thăm các nạn nhân bị thương và tuyên bố quốc tang trong 3 ngày.

Hiện trường của vụ tấn công do các phần tử bị mô tả là “cực đoan” thực hiện

Bộ trưởng Nội vụ Jordan lên án vụ tấn công do các phần tử bị mô tả là “cực đoan” thực hiện. Đến thời điểm hiện tại, chưa có nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm.