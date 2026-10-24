Hoàng tử William gây bất ngờ khi xuất hiện trên sóng truyền hình Anh

Tiết lộ những sở thích đời thường của Hoàng tử William

Trong tập phát sóng của The Graham Norton Show trên BBC, Hoàng tử William xuất hiện cùng các khách mời nổi tiếng như: diễn viên Cate Blanchett, Hannah Waddingham và nhà bảo tồn động vật Robert Irwin. Sự xuất hiện của Hoàng tử khiến các khách mời bất ngờ, đồng thời tại chương trình, người kế thừa ngai vàng cũng mang đến những chia sẻ gần gũi hơn về cuộc sống cá nhân của anh .

Hoàng tử William chia sẻ những câu chuyện đời thường và sở thích cá nhân khi xuất hiện trên chương trình The Graham Norton Show (Ảnh: Press Association)

Khi được hỏi về cách thư giãn sau những nhiệm vụ Hoàng gia, William cho biết anh có niềm yêu thích âm nhạc và điện ảnh. Đặc biệt, anh là người hâm mộ đạo diễn Christopher Nolan, nổi tiếng với những bộ phim có cốt truyện phức tạp và chiều sâu tâm lý.

William cũng dành nhiều lời khen cho loạt phim The Dark Knight, đặc biệt là cách tác phẩm khai thác những khía cạnh tâm lý đen tối, sâu sắc. Hoàng tử William cũng chia sẻ, với anh, Christopher Nolan có khả năng biến những ý tưởng khác thường thành các tác phẩm hấp dẫn đối với khán giả.

Bên cạnh điện ảnh, William cũng tiết lộ chương trình truyền hình thực tế The Celebrity Traitors cũng là lựa chọn giải trí yêu thích của gia đình. Những chia sẻ này đã mang đến góc nhìn đời thường về người thừa kế ngai vàng Anh, bên cạnh hình ảnh gắn liền với các hoạt động và trách nhiệm Hoàng gia.

Qua đó, William cũng nhắc lại những nghề nghiệp anh từng mơ khi còn trẻ. Trước khi chấp nhận rằng tương lai của mình sẽ gắn với vai trò Quốc vương, anh từng muốn trở thành cảnh sát. Sau đó, anh trải qua giai đoạn muốn làm DJ, nhưng anh hài hước thừa nhận rằng bản thân không thực sự giỏi trong lĩnh vực này.

Hoàng tử William quảng bá về giải thưởng môi trường Earthshot Prize

Sự xuất hiện của Hoàng tử William trên chương trình không chỉ xoay quanh sở thích cá nhân, mà còn nhằm giới thiệu Earthshot Prize, giải thưởng môi trường do anh thành lập năm 2020. Chương trình hướng đến việc tìm kiếm, tôn vinh và hỗ trợ các sáng kiến có khả năng giải quyết những thách thức môi trường toàn cầu.

Giải thưởng trao 1 triệu bảng Anh cho mỗi trong năm đơn vị chiến thắng nhằm hỗ trợ phát triển các ý tưởng bảo vệ môi trường. Hoàng tử William cho biết mục tiêu của sáng kiến là khơi dậy tinh thần lạc quan trong bối cảnh các vấn đề môi trường thường khiến công chúng cảm thấy bi quan.

Hoàng tử William xuất hiện cùng các khách mời nổi tiếng khác (Ảnh: Press Association)

William nhấn mạnh vẫn có nhiều cá nhân và tổ chức đang thực hiện những công việc thiết thực để bảo vệ hành tinh. Việc giới thiệu những sáng kiến này được kỳ vọng giúp công chúng nhận thấy các giải pháp tích cực, đồng thời khuyến khích thêm nhiều người tham gia hành động vì môi trường.

Trong những năm gần đây, Hoàng tử William thường xuất hiện tại các chương trình phát thanh, podcast thể thao và những không gian truyền thông ít nghi thức hơn. Cách tiếp cận này giúp anh chia sẻ thông điệp về các vấn đề xã hội, môi trường và kết nối với công chúng trẻ.

Thông qua lần xuất hiện trên The Graham Norton Show, William vừa giới thiệu sáng kiến môi trường của mình, vừa hé lộ những sở thích cá nhân ít được biết đến. Những chia sẻ về điện ảnh, âm nhạc và những dự định nghề nghiệp thời trẻ góp phần tạo nên hình ảnh gần gũi hơn của người thừa kế ngai vàng Anh.

Nguồn tin: Reuters