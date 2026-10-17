CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

0
Xã hội

Hành trình hữu nghị tại Côn Đảo thúc đẩy ngoại giao nhân dân

ĐỨC TOÀN, THIỆN TOÀN, ĐỨC PHONG
Theo dõi HTV trên Google News

(HTV) - Hành trình hữu nghị – Thành phố mang tên Bác năm 2026 đưa đoàn đại biểu lãnh sự các nước châu Á đến Côn Đảo, TP. Hồ Chí Minh, tri ân các anh hùng liệt sĩ, tìm hiểu lịch sử Việt Nam và thúc đẩy giao lưu văn hóa, tăng cường ngoại giao nhân dân.

Tri ân các anh hùng liệt sĩ, tìm hiểu lịch sử Côn Đảo

Hành trình hữu nghị – Thành phố mang tên Bác năm 2026 tại Côn Đảo là hoạt động đối ngoại nhân dân nhằm tăng cường sự hiểu biết, thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa TP. Hồ Chí Minh với các cơ quan lãnh sự các nước châu Á.

Hành trình hữu nghị tại Côn Đảo thúc đẩy ngoại giao nhân dân - Ảnh 1.
Hành trình hữu nghị tại Côn Đảo thúc đẩy ngoại giao nhân dân - Ảnh 2.

Đoàn đại biểu dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Côn Đảo

Chương trình có sự tham gia của đoàn đại biểu lãnh sự các nước châu Á tại TP. Hồ Chí Minh và các địa phương thuộc Cụm thi đua số 3 ở phía Nam. Hoạt động do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hồ Chí Minh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP. Hồ Chí Minh (HUFO), các tổ chức thành viên và cơ quan đại diện ngoại giao tại thành phố thực hiện.

Trong khuôn khổ hành trình, đoàn đại biểu đến dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Hàng Dương và Nghĩa trang Hàng Keo để tri ân các anh hùng liệt sĩ. Đây là những địa điểm gắn với lịch sử đấu tranh cách mạng, mang ý nghĩa đặc biệt trong hành trình tìm hiểu lịch sử Việt Nam tại Côn Đảo.

Bên cạnh hoạt động tưởng niệm, đoàn tham quan các di tích lịch sử trên địa bàn, tìm hiểu về ý chí kiên cường và truyền thống đấu tranh của dân tộc Việt Nam. Qua những trải nghiệm thực tế, các đại biểu có thêm cơ hội tiếp cận lịch sử Việt Nam thông qua các địa danh gắn với quá trình đấu tranh của các thế hệ đi trước.

Thúc đẩy ngoại giao nhân dân, mở rộng cơ hội hợp tác

Đại biểu trồng cây lưu niệm tại Côn Đảo - Ảnh 3.

Đại biểu Việt Nam và quốc tế cùng vun trồng cây xanh, góp phần thắt chặt tình hữu nghị và hợp tác tại Côn Đảo

Không chỉ tập trung vào hoạt động về nguồn, Hành trình hữu nghị còn hướng đến tăng cường quan hệ hữu nghị giữa TP. Hồ Chí Minh với các cơ quan lãnh sự, đồng thời thúc đẩy kết nối giữa các địa phương phía Nam với bạn bè quốc tế.

Các hoạt động liên quan đến môi trường cũng được lồng ghép trong chương trình. Qua đó, hành trình mở rộng nội dung giao lưu, tạo thêm cơ hội thúc đẩy hợp tác giữa các bên trên nhiều lĩnh vực.

Đồng thời, việc tổ chức các hoạt động giao lưu trực tiếp góp phần tăng cường sự hiểu biết giữa đại diện các cơ quan ngoại giao với TP. Hồ Chí Minh và các địa phương tham gia. Hoạt động đối ngoại nhân dân vì vậy không chỉ là cầu nối văn hóa mà còn tạo điều kiện duy trì quan hệ hữu nghị, thúc đẩy các cơ hội hợp tác trong thời gian tới.

Hành trình hữu nghị – Thành phố mang tên Bác năm 2026 tại Côn Đảo kết hợp hoạt động tri ân lịch sử với giao lưu văn hóa và các nội dung hướng đến hợp tác quốc tế. Chương trình góp phần giới thiệu lịch sử, văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế, đồng thời phát huy vai trò của các tổ chức hữu nghị và cơ quan đại diện ngoại giao trong việc tăng cường kết nối giữa TP. Hồ Chí Minh, các địa phương phía Nam với các nước châu Á.

Tin liên quan

Củng cố quan hệ hữu nghị, hợp tác quốc phòng Việt Nam - Lào - Campuchia

Củng cố quan hệ hữu nghị, hợp tác quốc phòng Việt Nam - Lào - Campuchia

(HTV) - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, Lào và Campuchia thống nhất tiếp tục tăng cường phối hợp trên nhiều lĩnh vực, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác giữa ba nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp các nhân sĩ hữu nghị Trung Quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp các nhân sĩ hữu nghị Trung Quốc

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc, sáng 12/10/2026, tại thủ đô Bắc Kinh, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp các nhân sĩ hữu nghị Trung Quốc.

Ý kiến của bạn
Bình luận

Có thể bạn sẽ thích

TP. Hồ Chí Minh ghi nhận xu hướng gia tăng các bệnh lý viêm đường hô hấp

Sức khỏe 12:30 17/10/2026

(HTV) - Thời tiết chuyển mùa khiến các bệnh lý viêm đường hô hấp có xu hướng gia tăng tại TP. Hồ Chí Minh. Trong tuần gần đây, số ca viêm đường hô hấp tăng hơn 64% so với mức trung bình 4 tuần trước đó. Trẻ nhỏ, người cao tuổi và người có bệnh nền là những nhóm cần đặc biệt lưu ý nguy cơ biến chứng.

Trung Quốc: Phát hiện hành vi phân chia lãnh thổ của hổ Amur hoang dã

Thế giới 15:16 17/10/2026

(HTV) - Hình ảnh camera hồng ngoại ghi lại cho thấy hổ cái Amur đang dần nhường lãnh thổ cho những con hổ cái con, đánh dấu bước chuyển quan trọng khi hổ con bắt đầu hành trình tự sinh tồn trong tự nhiên.

"Trại buôn người" dự kiến có phiên bản T13 vào cuối tháng 10

"Trại buôn người" dự kiến có phiên bản T13 vào cuối tháng 10

Phim nổi bật 16:05 17/10/2026

Ê-kíp phim "Trại buôn người" đang gấp rút hoàn thiện phiên bản T13, dự kiến ra mắt vào cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11. Nhà sản xuất Mèo Bích Trang và đạo diễn Toni Dương Bảo Anh mong muốn đưa câu chuyện cảnh báo nạn buôn người, lừa đảo đến gần hơn với khán giả trẻ.

Pháp đối mặt làn sóng biểu tình toàn quốc

Thế giới 19:34 17/10/2026

(HTV) - Tại Pháp, cuộc đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình đã diễn ra gần nhà ga Gare du Nord ở thủ đô Paris, trong bối cảnh hàng loạt cuộc tuần hành nổ ra trên khắp nước Pháp trong ngày 17/10.

Xem thêm