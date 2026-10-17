Hành trình hữu nghị tại Côn Đảo thúc đẩy ngoại giao nhân dân

Tri ân các anh hùng liệt sĩ, tìm hiểu lịch sử Côn Đảo

Hành trình hữu nghị – Thành phố mang tên Bác năm 2026 tại Côn Đảo là hoạt động đối ngoại nhân dân nhằm tăng cường sự hiểu biết, thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa TP. Hồ Chí Minh với các cơ quan lãnh sự các nước châu Á.

Đoàn đại biểu dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Côn Đảo

Chương trình có sự tham gia của đoàn đại biểu lãnh sự các nước châu Á tại TP. Hồ Chí Minh và các địa phương thuộc Cụm thi đua số 3 ở phía Nam. Hoạt động do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hồ Chí Minh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP. Hồ Chí Minh (HUFO), các tổ chức thành viên và cơ quan đại diện ngoại giao tại thành phố thực hiện.

Trong khuôn khổ hành trình, đoàn đại biểu đến dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Hàng Dương và Nghĩa trang Hàng Keo để tri ân các anh hùng liệt sĩ. Đây là những địa điểm gắn với lịch sử đấu tranh cách mạng, mang ý nghĩa đặc biệt trong hành trình tìm hiểu lịch sử Việt Nam tại Côn Đảo.

Bên cạnh hoạt động tưởng niệm, đoàn tham quan các di tích lịch sử trên địa bàn, tìm hiểu về ý chí kiên cường và truyền thống đấu tranh của dân tộc Việt Nam. Qua những trải nghiệm thực tế, các đại biểu có thêm cơ hội tiếp cận lịch sử Việt Nam thông qua các địa danh gắn với quá trình đấu tranh của các thế hệ đi trước.

Thúc đẩy ngoại giao nhân dân, mở rộng cơ hội hợp tác

Đại biểu Việt Nam và quốc tế cùng vun trồng cây xanh, góp phần thắt chặt tình hữu nghị và hợp tác tại Côn Đảo

Không chỉ tập trung vào hoạt động về nguồn, Hành trình hữu nghị còn hướng đến tăng cường quan hệ hữu nghị giữa TP. Hồ Chí Minh với các cơ quan lãnh sự, đồng thời thúc đẩy kết nối giữa các địa phương phía Nam với bạn bè quốc tế.

Các hoạt động liên quan đến môi trường cũng được lồng ghép trong chương trình. Qua đó, hành trình mở rộng nội dung giao lưu, tạo thêm cơ hội thúc đẩy hợp tác giữa các bên trên nhiều lĩnh vực.

Đồng thời, việc tổ chức các hoạt động giao lưu trực tiếp góp phần tăng cường sự hiểu biết giữa đại diện các cơ quan ngoại giao với TP. Hồ Chí Minh và các địa phương tham gia. Hoạt động đối ngoại nhân dân vì vậy không chỉ là cầu nối văn hóa mà còn tạo điều kiện duy trì quan hệ hữu nghị, thúc đẩy các cơ hội hợp tác trong thời gian tới.

Hành trình hữu nghị – Thành phố mang tên Bác năm 2026 tại Côn Đảo kết hợp hoạt động tri ân lịch sử với giao lưu văn hóa và các nội dung hướng đến hợp tác quốc tế. Chương trình góp phần giới thiệu lịch sử, văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế, đồng thời phát huy vai trò của các tổ chức hữu nghị và cơ quan đại diện ngoại giao trong việc tăng cường kết nối giữa TP. Hồ Chí Minh, các địa phương phía Nam với các nước châu Á.