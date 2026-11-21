Màn ra mắt vượt xa thành tích của phiên bản tiền nhiệm

Theo thông tin được Rockstar Games công bố ngày 20/11, Grand Theft Auto VI đạt doanh thu bán lẻ 3,79 tỷ USD trên toàn cầu chỉ trong ngày đầu tiên phát hành. Con số được tính toán dựa trên ước tính của công ty đến hết ngày 19/11 – thời điểm trò chơi chính thức đến tay người dùng.

Rockstar Games cũng cho biết tựa game đã đạt 32,5 triệu bản bán ra trước thời điểm phát hành, qua đó thiết lập kỷ lục trên các nền tảng. Sam Houser, Chủ tịch kiêm nhà sáng lập Rockstar Games, bày tỏ sự xúc động trước sự đón nhận của cộng đồng người chơi trên toàn thế giới.

Trò chơi thu hút đông đảo game thủ trong ngày phát hành 19/11/2026 (Ảnh: AP)

Thành tích này tạo khoảng cách đáng kể so với phiên bản tiền nhiệm. Ra mắt năm 2013, Grand Theft Auto V đạt doanh thu bán lẻ 1 tỷ USD trong ba ngày đầu tiên. Tính đến nay, trò chơi đã tiêu thụ hơn 230 triệu bản, chiếm phần lớn trong tổng số hơn 470 triệu bản được bán ra của toàn bộ thương hiệu, theo nhà phát hành Take-Two Interactive.

Tại Mỹ, phiên bản tiêu chuẩn của Grand Theft Auto VI được niêm yết với giá khoảng 80 USD. Trước đó, PlayStation Blog từng xác nhận đây là trò chơi được đặt trước nhiều nhất trong lịch sử cửa hàng trực tuyến PlayStation. Để đáp ứng nhu cầu lớn, PlayStation phối hợp với Rockstar Games cho phép người dùng tải trước trò chơi từ chín ngày trước thời điểm phát hành.

Trở lại Vice City sau 13 năm chờ đợi

Grand Theft Auto VI là phần mới nhất của loạt trò chơi thế giới mở nổi tiếng, vốn được biết đến với cách xây dựng những không gian hư cấu lấy cảm hứng từ đời sống và văn hóa Mỹ. Lần này, người chơi trở lại Vice City – thành phố mang hình ảnh Miami đầy nắng, thuộc tiểu bang Leonida hư cấu.

Câu chuyện xoay quanh hai nhân vật Lucia Caminos và Jason Duval, một cặp đôi tìm cách cải thiện cuộc sống thông qua các hoạt động phạm pháp. Bên cạnh những tình huống cướp bóc, đụng độ và hỗn loạn vốn là đặc trưng của loạt game, các đánh giá ban đầu ghi nhận trò chơi chú trọng hơn đến việc xây dựng mối quan hệ giữa các nhân vật.

Tựa game đánh dấu sự trở lại của thương hiệu Grand Theft Auto sau 13 năm kể từ phiên bản thứ năm (Ảnh: AP)

Một điểm đáng chú ý khác là dàn diễn viên lồng tiếng và những gương mặt tham gia dự án. Sau nhiều năm giữ kín thông tin, Rockstar Games đã hé lộ các tên tuổi góp mặt, trong đó có Manni L. Perez trong vai Lucia và Dylan Rourke trong vai Jason. Bobby Moynihan, Stephen Root, Taryn Manning, Roselyn Sanchez và rapper Denzel Curry cũng xuất hiện trong danh sách diễn viên.

Câu chuyện trong GTA VI xoay quanh hành trình của cặp đôi tại tiểu bang Leonida hư cấu (Ảnh: AP)

Sự trở lại của Grand Theft Auto sau hơn một thập niên được chờ đợi không chỉ là sự kiện lớn đối với cộng đồng game thủ mà còn cho thấy sức ảnh hưởng của thương hiệu trong ngành công nghiệp giải trí. Với kỷ lục doanh thu ngay ngày đầu phát hành, Grand Theft Auto VI đang tạo nên dấu mốc mới cho Rockstar Games và thị trường trò chơi điện tử toàn cầu.

Nguồn: AP



