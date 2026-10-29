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Giới thiệu phim tài liệu "Đường lên phía trước"

Show sắp tới
THIÊN BÌNH

Bộ phim tài liệu "Đường lên phía trước" sẽ được phát sóng vào 16g45 các ngày 29-30-31/10 trên kênh HTV9.

Giới thiệu phim tài liệu "Đường lên phía trước" - Ảnh 1.
Giới thiệu phim tài liệu "Đường lên phía trước" - Ảnh 2.
Giới thiệu phim tài liệu "Đường lên phía trước" - Ảnh 3.
Giới thiệu phim tài liệu "Đường lên phía trước" - Ảnh 4.
Giới thiệu phim tài liệu "Đường lên phía trước" - Ảnh 5.

"Đường lên phía trước" - 16g45 các ngày 29-30-31/10 trên kênh HTV9

"Đường lên phía trước" không chỉ nhìn lại hành trình gian khó nhưng đầy bản lĩnh của dân tộc, mà còn khắc họa khát vọng tiếp tục vươn lên trong hiện tại và tương lai.

Từ hành trình tìm đường cứu nước, mở ra con đường giải phóng dân tộc và khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; đến cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước. Tiếp đó là chặng đường đổi mới, đưa Việt Nam vượt qua khủng hoảng kinh tế - xã hội, và hành trình hội nhập quốc tế, mở rộng cơ hội phát triển, hướng đến những mục tiêu dài hạn.

"Đường lên phía trước" - 16g45 các ngày 29-30-31/10 trên kênh HTV9.

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