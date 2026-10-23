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Tư liệu quý về cố đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn

Phim nổi bật 00:10:09.79
THIÊN BÌNH - VIDEO: HÃNG PHIM TFS

Được TFS thực hiện cách đây gần 20 năm, đoạn phim dài 10 phút ghi lại những dấu ấn trong hành trình làm nghề của đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn.

Tư liệu quý về cố đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn - Ảnh 1.
Tư liệu quý về cố đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn - Ảnh 2.

Tư liệu quý về cố đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn

Cố đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn, một gương mặt tiêu biểu của điện ảnh Việt Nam với những tác phẩm giàu giá trị nghệ thuật và đậm bản sắc văn hóa dân tộc, đã ra đi, để lại niềm tiếc thương sâu sắc trong lòng đồng nghiệp và nhiều thế hệ khán giả.

Đoạn tư liệu quý về cố đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn trên được Hãng phim TFS-HTV thực hiện cách đây 20 năm. Những thước phim phần nào nói lên một lát cắt trong hành trình làm nghề của ông. Bằng những tác phẩm của mình, cố đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả nhiều thế hệ.

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