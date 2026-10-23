Tư liệu quý về cố đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn

Cố đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn, một gương mặt tiêu biểu của điện ảnh Việt Nam với những tác phẩm giàu giá trị nghệ thuật và đậm bản sắc văn hóa dân tộc, đã ra đi, để lại niềm tiếc thương sâu sắc trong lòng đồng nghiệp và nhiều thế hệ khán giả.

Đoạn tư liệu quý về cố đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn trên được Hãng phim TFS-HTV thực hiện cách đây 20 năm. Những thước phim phần nào nói lên một lát cắt trong hành trình làm nghề của ông. Bằng những tác phẩm của mình, cố đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả nhiều thế hệ.