Bước sang mùa giải thứ ba, sự kiện tiếp tục khẳng định vị thế là diễn đàn uy tín nhằm vinh danh các doanh nghiệp xuất sắc trong đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững và đóng góp thiết thực cho xã hội, đồng thời thắt chặt mối quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai quốc gia.

Tại hạng mục Doanh nghiệp Xanh của Năm (Green Business of the Year), ở khối Doanh nghiệp lớn, Cicor Vietnam đã xuất sắc giành chiến thắng nhờ những cam kết mạnh mẽ trong dự án sản xuất điện tử tuần hoàn

Sự kiện vinh dự đón tiếp Bà Andrea Sühl - Tổng Lãnh sự Cộng hòa Liên bang Đức tại TP. Hồ Chí Minh, Ông Alexander Ziehe - Chủ tịch GBA, cùng đông đảo đại diện các doanh nghiệp thành viên và đối tác. Năm nay, giải thưởng ghi nhận 24 đề cử tham gia tranh tài ở 4 hạng mục dành cho cả doanh nghiệp lớn (LE), doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) lẫn doanh nghiệp khởi nghiệp. Đáng chú ý, 16 đề cử xuất sắc nhất sẽ tiến thẳng vào vòng chung kết EuroCham Business Awards 2026.

Ông Alexander Ziehe - Chủ tịch GBA phát biểu tại lễ vinh danh

Điểm nhấn của đêm gala là hình thức thuyết trình và bình chọn trực tiếp ngay tại hội trường. Các doanh nghiệp trình bày sẽ sáng kiến trước khi khách mời bỏ phiếu quyết định chủ nhân các giải thưởng.

Các doanh nghiệp đề cử trực tiếp thuyết trình về sáng kiến đột phá trước khi khách mời tham dự tiến hành bình chọn ngay tại hội trường

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Lãnh sự Andrea Sühl nhấn mạnh các doanh nghiệp Đức không chỉ mang đến nguồn vốn mà còn đóng góp công nghệ hàng đầu và giải pháp thiết thực, minh chứng cho sức mạnh bền vững của quan hệ Việt - Đức.

Tại hạng mục Doanh nghiệp Xanh của Năm (Green Business of the Year), ở khối Doanh nghiệp lớn, Cicor Vietnam đã xuất sắc giành chiến thắng nhờ những cam kết mạnh mẽ trong dự án sản xuất điện tử tuần hoàn. Doanh nghiệp ghi dấu ấn với tỷ lệ sử dụng 62,7% năng lượng tái tạo, cắt giảm 15,9% cường độ phát thải carbon và tái chế thành công tới 96,4% chất thải sản xuất.

Ở hạng mục Đổi mới Sáng tạo trong Kinh doanh (Business Innovation of the Year), chiến thắng tại khối Doanh nghiệp lớn thuộc về CBTW Vietnam với giải pháp tuyển dụng tự động ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AuTa), giúp rút ngắn 50% thời gian tuyển dụng nhân sự kỹ thuật và tăng gấp 4 lần lượng hồ sơ đạt chuẩn. Trong khi đó, ở khối Doanh nghiệp vừa và nhỏ, Techvify Software được vinh danh nhờ chiến lược tích hợp AI toàn diện vào quy trình phát triển phần mềm, qua đó duy trì tỷ lệ 95% khách hàng gắn bó lâu dài.

Với hạng mục Tác động Cộng đồng của Năm (Community Impact of the Year), Bayer Vietnam dẫn đầu khối Doanh nghiệp lớn thông qua mô hình hợp tác công - tư phòng ngừa đột quỵ, mang lại dịch vụ tầm soát miễn phí cho hơn 13.000 người dân tại 9 tỉnh, thành phố kể từ tháng 10/2025. Tại khối Doanh nghiệp vừa và nhỏ, SV Werder Bremen được xướng tên nhờ dự án bóng đá cộng đồng giàu tính nhân văn, tiếp cận hơn 7.000 người dân và đào tạo trên 100 huấn luyện viên địa phương từ năm 2023 đến nay.

Cuối cùng, tại hạng mục Doanh nghiệp Khởi nghiệp của Năm (Start-up of the Year), Many Touches đã tạo nên dấu ấn đột phá với sản phẩm nhẫn thông minh không cần pin mang tên "The Ring" (được thương mại hóa cùng ngân hàng VIB). Giải pháp này không chỉ hỗ trợ thanh toán một chạm tiện lợi mà còn tích hợp mượt mà với hệ thống giao thông công cộng hiện đại như tuyến Metro TP. Hồ Chí Minh.

Bayer Vietnam nhận giải "Tác động Cộng đồng của Năm" với những dự án thiết thực về y tế dự phòng

Khép lại đêm trao giải, các sáng kiến được tôn vinh năm nay đã phác họa rõ nét bức tranh năng động của cộng đồng doanh nghiệp Đức tại Việt Nam - nơi công nghệ tiên tiến, chuyển đổi xanh và trách nhiệm xã hội luôn song hành hướng tới sự thịnh vượng chung.