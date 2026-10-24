CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

0
Thể thao

Flavio Cobolli và Arthur Fils vào bán kết các giải ATP tại Lyon và Brussels

BAN THỂ DỤC THẺ THAO
Theo dõi HTV trên Google News

(HTV) - Flavio Cobolli và Arthur Fils giành quyền vào bán kết các giải ATP 250 tại Lyon và Brussels. Hai tay vợt hạt giống hàng đầu đều vượt qua những đối thủ khó chịu ở tứ kết, tiếp tục hành trình chinh phục danh hiệu.

Cobolli ngược dòng, tạo bán kết toàn Italia tại Lyon

Tại Lyon Open, hạt giống số 1 Flavio Cobolli có màn ngược dòng trước tay vợt người Mỹ Brandon Nakashima. Sau khi để thua ván đầu với tỷ số 4-6, tay vợt Italia tìm lại sự ổn định trong những game cầm giao bóng.

Flavio Cobolli và Arthur Fils vào bán kết các giải ATP tại Lyon và Brussels - Ảnh 1.
Flavio Cobolli và Arthur Fils vào bán kết các giải ATP tại Lyon và Brussels - Ảnh 2.
Flavio Cobolli và Arthur Fils vào bán kết các giải ATP tại Lyon và Brussels - Ảnh 3.

Cobolli ngược dòng, tạo bán kết toàn Italia tại Lyon

Cobolli giành hai break để thắng liên tiếp hai ván sau cùng tỷ số 6-4, qua đó khép lại trận đấu và giành vé vào bán kết. Đối thủ tiếp theo của anh là đồng hương Lorenzo Musetti, hạt giống số 6, người đã trải qua hơn 3 giờ 30 phút thi đấu để loại tay vợt chủ nhà Luca van Assche.

Cuộc đối đầu giữa Cobolli và Musetti sẽ bảo đảm một đại diện Italia góp mặt ở chung kết giải đấu tại Lyon.

Arthur Fils vượt qua loạt tie-break căng thẳng tại Brussels

Ở giải ATP European Open tại Brussels, Arthur Fils cũng ghi tên mình vào bán kết sau chiến thắng trước Alex Michelsen. Tay vợt người Pháp giành chiến thắng 6-4 ở ván đầu, trước khi phải phân định thắng thua trong loạt tie-break ở ván thứ hai.

Arthur Fils vượt qua loạt tie-break căng thẳng tại Brussels

Fils vượt qua đối thủ với tỷ số 7-6 ở ván này, khép lại trận đấu sau thời điểm quyết định căng thẳng. Đây cũng là lần đầu tiên tay vợt thuộc top 10 thế giới được xếp làm hạt giống số 1 tại một giải đấu.

Tại bán kết, Fils sẽ chạm trán tay vợt người Đức Jan-Lennard Struff. Với phong độ hiện tại, tay vợt Pháp đang hướng đến cơ hội tiến sâu hơn tại giải đấu trên sân nhà của đối thủ.

Kính mời quý khán giả xem thêm tại link: https://www.youtube.com/watch?v=rD7l-5RoLXc

Tin liên quan

Tổng hợp ATP: Burruchaga gây sốc khi loại hạt giống số 1 Cobolli tại Umag

Tổng hợp ATP: Burruchaga gây sốc khi loại hạt giống số 1 Cobolli tại Umag

(HTV) - Tay vợt số 9 thế giới và cũng là hạt giống số 1 Flavio Cobolli đã sớm dừng bước tại Croatia Open Umag sau thất bại bất ngờ trước Roman Andres Burruchaga. Trong khi đó, nhiều bất ngờ khác cũng xuất hiện tại các giải ATP diễn ra ở Croatia, Thụy Điển và Thụy Sĩ.

Cobolli và Paolini vào tứ kết Wimbledon, Fery tiếp tục viết nên câu chuyện cổ tích của quần vợt Anh

Cobolli và Paolini vào tứ kết Wimbledon, Fery tiếp tục viết nên câu chuyện cổ tích của quần vợt Anh

(HTV) - Flavio Cobolli và Jasmine Paolini tiếp tục mang đến niềm vui cho quần vợt Italia khi cùng giành vé vào tứ kết Wimbledon 2026. Trong khi đó, tay vợt chủ nhà Arthur Fery tạo nên bất ngờ lớn khi vượt qua Grigor Dimitrov sau trận đấu kéo dài gần bốn giờ đồng hồ.

Ý kiến của bạn
Bình luận

Có thể bạn sẽ thích

Phát hiện hố sụt khổng lồ ở Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng

Phát hiện hố sụt khổng lồ ở Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng

Xã hội 10:23 23/10/2026

Tối 22/10, ông Lê Lưu Dũng - Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Jungle Boss cho biết, vừa phối hợp các chuyên gia thuộc Hiệp hội Hang động Hoa Kỳ và Ban Quản lý Vườn quốc gia khảo sát, đo đạc một hố sụt có quy mô lớn tại khu vực Chà Nòi-Khe Gát.

Ngày 23/10, Quốc hội tiếp tục thảo luận về các dự án luật liên quan đến lĩnh vực kinh tế

Ngày 23/10, Quốc hội tiếp tục thảo luận về các dự án luật liên quan đến lĩnh vực kinh tế

Chính trị 10:25 23/10/2026

Theo chương trình Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XVI, ngày 23/10 Quốc hội tiếp tục họp phiên toàn thể tại hội trường và thảo luận ở tổ về các dự án luật liên quan đến lĩnh vực kinh tế.

Mái ấm gia đình Việt 2026 - Tập 34: Trương Thế Vinh, Giang Hồng Ngọc

Mái ấm gia đình Việt 2026 - Tập 34: Trương Thế Vinh, Giang Hồng Ngọc

Show nổi bật 21:00 23/10/2026

"Mái ấm gia đình Việt" tập 34 mang đến câu chuyện của hai bé gái sớm gánh vác những nhọc nhằn của gia đình. Chứng kiến hoàn cảnh của các em, Lâm Vỹ Dạ bật khóc, còn Giang Hồng Ngọc không giấu được sự xót xa.

Messi trải lòng cách chấp nhận thất bại và đón nhận chiến thắng

Thế giới 20:39 23/10/2026

(HTV) - Ngôi sao bóng đá Lionel Messi vừa có buổi trò chuyện cùng hàng trăm học sinh ở thành phố Oviedo, Tây Ban Nha.

Xem thêm