Flavio Cobolli và Arthur Fils vào bán kết các giải ATP tại Lyon và Brussels

Cobolli ngược dòng, tạo bán kết toàn Italia tại Lyon

Tại Lyon Open, hạt giống số 1 Flavio Cobolli có màn ngược dòng trước tay vợt người Mỹ Brandon Nakashima. Sau khi để thua ván đầu với tỷ số 4-6, tay vợt Italia tìm lại sự ổn định trong những game cầm giao bóng.

Cobolli ngược dòng, tạo bán kết toàn Italia tại Lyon

Cobolli giành hai break để thắng liên tiếp hai ván sau cùng tỷ số 6-4, qua đó khép lại trận đấu và giành vé vào bán kết. Đối thủ tiếp theo của anh là đồng hương Lorenzo Musetti, hạt giống số 6, người đã trải qua hơn 3 giờ 30 phút thi đấu để loại tay vợt chủ nhà Luca van Assche.

Cuộc đối đầu giữa Cobolli và Musetti sẽ bảo đảm một đại diện Italia góp mặt ở chung kết giải đấu tại Lyon.

Arthur Fils vượt qua loạt tie-break căng thẳng tại Brussels

Ở giải ATP European Open tại Brussels, Arthur Fils cũng ghi tên mình vào bán kết sau chiến thắng trước Alex Michelsen. Tay vợt người Pháp giành chiến thắng 6-4 ở ván đầu, trước khi phải phân định thắng thua trong loạt tie-break ở ván thứ hai.

Arthur Fils vượt qua loạt tie-break căng thẳng tại Brussels

Fils vượt qua đối thủ với tỷ số 7-6 ở ván này, khép lại trận đấu sau thời điểm quyết định căng thẳng. Đây cũng là lần đầu tiên tay vợt thuộc top 10 thế giới được xếp làm hạt giống số 1 tại một giải đấu.

Tại bán kết, Fils sẽ chạm trán tay vợt người Đức Jan-Lennard Struff. Với phong độ hiện tại, tay vợt Pháp đang hướng đến cơ hội tiến sâu hơn tại giải đấu trên sân nhà của đối thủ.

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