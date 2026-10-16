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Giáo dục

FAHASA Cà Mau: Tiếp nối hành trình lan tỏa văn hóa đọc

PHƯƠNG THANH, QUỐC SỬ, NGỌC PHẠM
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(HTV) - Sau hơn 15 năm đồng hành cùng bạn đọc địa phương, FAHASA Cà Mau vừa được đầu tư xây dựng mới với kinh phí hơn 13 tỉ đồng, hướng đến trở thành điểm đến văn hóa, tri thức của cộng đồng.

Đầu tư không gian đọc hiện đại

Với diện tích hơn 500 m², Nhà sách FAHASA Cà Mau được xây dựng theo mô hình hiện đại, bố trí các khu vực sách theo từng nhóm nội dung. Nhiều tủ sách chuyên đề được giới thiệu, từ doanh nhân Việt Nam, phụ nữ Việt Nam đến văn học kỳ ảo, trinh thám, kinh dị và sách kỹ năng dành cho trẻ em.

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Nhà sách FAHASA Cà Mau được đầu tư xây dựng mới, hướng đến không gian mua sắm và trải nghiệm văn hóa đọc hiện đại

Đáng chú ý, gian hàng sách ngoại văn với nhiều đầu sách dành cho độc giả khu vực Đồng bằng sông Cửu Long là một trong những điểm nhấn của cơ sở mới.

Ông Nguyễn Chí Công – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau
FAHASA đầu tư nâng cấp nhà sách thể hiện sự đồng hành của doanh nghiệp với địa phương, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục. Thời gian tới, ngành văn hóa sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát triển văn hóa đọc đến cơ sở, đồng thời kỳ vọng FAHASA cùng chung tay đưa sách đến gần hơn với người dân.
FAHASA Cà Mau: Tiếp nối hành trình lan tỏa văn hóa đọc- Ảnh 2.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng, chính thức khai trương Nhà sách FAHASA Cà Mau sau quá trình đầu tư xây dựng mới

Lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng

Không chỉ phục vụ nhu cầu mua sắm, nhà sách còn tạo không gian để độc giả đọc sách, vui chơi và trao đổi kiến thức. Những khu vực đọc sách được bố trí tại cơ sở mới góp phần hình thành điểm gặp gỡ, giao lưu cho cộng đồng yêu sách tại Cà Mau.

Em Ngô Hoàng Khánh An – Học sinh Trường Tiểu học Việt Anh cho biết em yêu thích đến Nhà sách FAHASA Cà Mau và tìm được cuốn sách tiếng Anh yêu thích trong dịp này.

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Các em học sinh nhận quà tại lễ khai trương, góp phần khuyến khích niềm yêu thích đọc sách từ nhỏ

Theo bà Huỳnh Hoàng Anh – Giám đốc điều hành Trường Việt Anh, không gian đọc tại nhà sách giúp các em có thêm cơ hội đọc sách cùng nhau, vui chơi và trao đổi về những cuốn sách yêu thích. Qua đó, nhà sách không chỉ là nơi mua sắm mà còn có thể trở thành cầu nối giao lưu văn hóa của cộng đồng yêu sách.

FAHASA Cà Mau: Tiếp nối hành trình lan tỏa văn hóa đọc- Ảnh 4.

Đại diện FAHASA cùng các đại biểu tham dự lễ khai trương Nhà sách FAHASA Cà Mau

Dịp này, Công ty FAHASA trao tặng 30 phần quà cho các em thiếu nhi có thành tích học tập tốt tại địa phương. Hiện FAHASA có 5 nhà sách đang hoạt động tại tỉnh Cà Mau; trong đó, Nhà sách FAHASA Cà Mau vừa được đầu tư xây dựng mới là cơ sở lâu đời nhất của hệ thống tại địa phương.

Với diện mạo mới và không gian phục vụ hiện đại, FAHASA Cà Mau tiếp tục hành trình đồng hành cùng bạn đọc, góp phần đưa sách đến gần hơn với nhiều thế hệ và lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

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