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Thể thao

Đội cổ vũ Dallas Cowboys thành lập công đoàn sau nhiều năm đấu tranh về tiền lương

THÙY DƯƠNG
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(HTV) - Đội cổ vũ Dallas Cowboys đã đạt được bước tiến đáng chú ý trong nỗ lực cải thiện quyền lợi lao động khi câu lạc bộ bóng bầu dục Mỹ đồng ý công nhận Hiệp hội Dallas Cowboys Cheerleaders là đại diện thương lượng tập thể cho các thành viên.

Bước tiến sau nhiều năm đấu tranh

Theo thông báo chung ngày 23/10, tổ chức Dallas Cowboys đồng ý công nhận hiệp hội đại diện cho đội cổ vũ, mở đường cho các cuộc thương lượng tập thể về tiền lương và điều kiện làm việc. Đây là kết quả sau nhiều năm các thành viên nỗ lực yêu cầu cải thiện chế độ đãi ngộ.

Đội cổ vũ Dallas Cowboys là một trong những nhóm hoạt náo nổi tiếng nhất trong thể thao chuyên nghiệp Mỹ. Tuy nhiên, phía sau hình ảnh biểu diễn được đầu tư công phu là những tranh luận kéo dài về mức thu nhập và khối lượng công việc.

Đội cổ vũ Dallas Cowboys thành lập công đoàn sau nhiều năm đấu tranh về tiền lương - Ảnh 1.

Đội cổ vũ Dallas Cowboys biểu diễn trước trận đấu NFL, nhóm vừa được câu lạc bộ công nhận hiệp hội đại diện thương lượng tập thể (Ảnh: AP)

Năm 2019, Dallas Cowboys giải quyết vụ kiện do một cựu thành viên đội cổ vũ khởi kiện, dẫn đến mức thù lao cho mỗi trận tăng gấp đôi, từ 200 USD lên 400 USD. Đến năm 2025, mức tăng thu nhập đáng kể tiếp tục được đề cập trong loạt phim tài liệu thực tế “America’s Sweethearts: Dallas Cowboys Cheerleaders” của Netflix. Một thành viên cho biết tiền lương đã tăng 400%.

Sức ảnh hưởng của truyền thông và câu chuyện quyền lợi lao động

Theo các nhà quan sát, sự nổi tiếng của đội cổ vũ cùng sức lan tỏa từ loạt phim Netflix có thể góp phần nâng cao vị thế thương lượng của các thành viên. Những câu chuyện về công việc, thu nhập và áp lực nghề nghiệp giúp công chúng nhìn rõ hơn những vấn đề phía sau một hoạt động giải trí gắn liền với các sự kiện thể thao lớn.

Nhà xã hội học Victor Chen, thuộc Đại học Virginia Commonwealth, nhận định danh tiếng của đội cổ vũ có thể tạo lợi thế trong quá trình đàm phán. Ông cũng lưu ý rằng trong lĩnh vực nghệ thuật và giải trí, nguồn nhân lực dồi dào cùng sự cạnh tranh cơ hội việc làm có thể khiến người lao động chấp nhận mức thù lao thấp.

Dallas Cowboys không phải đội cổ vũ NFL đầu tiên thành lập công đoàn. Năm 1995, đội Buffalo Jills của Buffalo Bills được công nhận quyền tổ chức công đoàn. Tuy nhiên, đội này sau đó giải thể vào năm 2014, sau vụ kiện của các cựu thành viên liên quan đến cáo buộc làm việc không được trả công và bị quấy rối tình dục.

Việc Dallas Cowboys công nhận hiệp hội đại diện thương lượng tập thể đánh dấu một bước chuyển trong nỗ lực bảo vệ quyền lợi của đội cổ vũ. Các cuộc thương lượng tiếp theo sẽ là cơ sở để xác định những thay đổi cụ thể về tiền lương và điều kiện làm việc trong thời gian tới.

Nguồn: AP

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