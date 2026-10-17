Phóng sự tuần lễ doanh nhân và sách năm 2026
Phóng sự tuần lễ doanh nhân và sách năm 2026
Phóng sự tuần lễ doanh nhân và sách năm 2026
Danh sách tập
Hành trình tri ân địa chỉ đỏ, tiếp nối truyền thống doanh nhân TP. Hồ Chí MinhKinh doanh 09:27 15/10/2026
(HTV) - Sự kiện Tuần lễ Doanh nhân và Sách đã khép lại bằng hành trình tri ân về các địa chỉ đỏ, ôn lại truyền thống kinh doanh yêu nước và khơi dậy trách nhiệm của đội ngũ doanh nhân trong giai đoạn phát triển mới.
Thương hiệu Vàng lần thứ 6: Biti’s khẳng định chất lượng nâng niu sức khỏe bàn chân ViệtKinh doanh 19:38 14/10/2026
(HTV) - Biti’s tự hào đạt giải thưởng Thương hiệu Vàng TP. Hồ Chí Minh lần thứ 6 trong khuôn khổ chương trình vinh danh năm 2026. Doanh nghiệp đáp ứng xuất sắc các tiêu chí về hiệu quả kinh doanh, đổi mới sáng tạo, năng lực sản xuất 18 triệu đôi giày dép mỗi năm và cam kết thực hành ESG bền vững.
Phép màu để vượt lên chính mình: Bản lĩnh từ những trải nghiệm sốngKinh doanh 20:48 10/10/2026
(HTV) - Từ gần ba thập kỷ hoạt động trên thương trường, nữ doanh nhân Nhan Húc Quân đúc kết những bài học về quản trị, gắn kết con người và vượt qua giới hạn bản thân trong cuốn sách “Phép màu để vượt lên chính mình”, do Saigon Books phát hành.
Nhận diện đô thị Việt Nam đương đại: Phát triển đô thị gắn với bản sắc và cộng đồngKinh doanh 20:48 10/10/2026
(HTV) - Qua công trình gần 200 trang, Tiến sĩ khoa học – kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn đề cập những vấn đề về bảo tồn di sản, sinh thái và phát triển đô thị bền vững, từ đó gợi mở cách nhìn về quy hoạch, kiến trúc hướng đến lợi ích của người dân.
Người ngoài khung – Thiền giữa đời thường: Khi khoa học, kinh doanh và tĩnh thức giao hòaKinh doanh 20:48 10/10/2026
(HTV) - Từ trải nghiệm trong khoa học và kinh doanh, TS. Nguyễn Thanh Mỹ mang đến trong “Người ngoài khung – Thiền giữa đời thường” góc nhìn về thiền dưới lăng kính sinh học, đồng thời gợi mở cách thực hành tỉnh thức ngay trong nhịp sống hiện đại.
Người giữ thời gian: Học cách yêu thương và trân quý từng khoảnh khắcKinh doanh 20:48 10/10/2026
(HTV) - Qua 33 câu chuyện về hành trình đồng hành cùng người cha ở tuổi xế chiều, tác giả Lê Thị Thanh Lâm gửi gắm trong “Người giữ thời gian” những suy ngẫm về tình thân, lòng kiên nhẫn và cách giúp cha mẹ sống an nhiên trong những năm tháng tuổi già.
Living Truth: Tìm thành công đích thực từ những tín hiệu bên trongKinh doanh 20:47 10/10/2026
(HTV) - Từ hành trình rời ngành dầu khí để theo đuổi lĩnh vực phát triển con người, tác giả Trần Tiến Công chia sẻ năm tín hiệu giúp mỗi người nhận diện giá trị bản thân và chủ động lựa chọn con đường phù hợp trong cuốn sách quốc tế Living Truth, đồng tác giả cùng Jack Canfield.
Khác biệt để thành công: Khi bản sắc Việt trở thành lợi thế cạnh tranhKinh doanh 20:47 10/10/2026
(HTV) - Qua 60 câu chuyện thực tế và 5 trụ cột kinh doanh, cuốn sách “Khác biệt để thành công” của Lý Quí Trung gợi mở cách doanh nghiệp Việt tìm hướng đi riêng giữa thị trường biến động, thay vì sao chép những công thức có sẵn.
Go Global: Thay đổi tư duy hội nhập của người ViệtKinh doanh 20:47 10/10/2026
(HTV) - Cuốn sách “Go Global – Cẩm nang sống, làm việc & tỏa sáng toàn cầu” của chuyên gia Nguyễn Phi Vân gợi mở cách người Việt xây dựng năng lực hội nhập quốc tế, làm chủ cơ hội trong kỷ nguyên số mà vẫn gìn giữ bản sắc của mình.
AI Roadmap – Từ “biết A.I.” đến năng lực cạnh tranh thực sự của doanh nghiệpKinh doanh 20:47 10/10/2026
(HTV) - Cuốn sách “AI ROADMAP – Lộ trình ứng dụng A.I. toàn diện cho doanh nghiệp” của tác giả Nguyễn Văn Lượng tiếp cận trí tuệ nhân tạo từ góc nhìn chiến lược, quản trị và vận hành, gợi mở cách đưa AI vào những bài toán kinh doanh cụ thể để tạo ra giá trị và lợi thế cạnh tranh thực sự.