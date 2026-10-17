Phóng sự tuần lễ doanh nhân và sách năm 2026

20:48 10/10/2026

(HTV) - Qua 33 câu chuyện về hành trình đồng hành cùng người cha ở tuổi xế chiều, tác giả Lê Thị Thanh Lâm gửi gắm trong “Người giữ thời gian” những suy ngẫm về tình thân, lòng kiên nhẫn và cách giúp cha mẹ sống an nhiên trong những năm tháng tuổi già.