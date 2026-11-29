Đạo diễn Trần Được - Người dàn dựng, biểu diễn và giảng dạy múa rối tại Trung tâm Nghệ thuật TP. Hồ Chí Minh

Từ những trò diễn dân gian gắn với đời sống lao động của cư dân đồng bằng Bắc Bộ, múa rối nước đã bước lên sân khấu chuyên nghiệp với nhiều hình thức thể hiện mới. Tuy nhiên, làm thế nào để loại hình nghệ thuật này đáp ứng thị hiếu công chúng đương đại mà vẫn giữ được những giá trị truyền thống là bài toán đặt ra đối với những người làm nghề.

Kể chuyện đương đại từ hồn cốt dân gian

- Từ kinh nghiệm dàn dựng và biểu diễn, ông nhận thấy khán giả Việt Nam và khán giả quốc tế có sự khác biệt như thế nào khi thưởng thức múa rối nước?

- Múa rối nước trước đây thường được biểu diễn tại các vùng quê đồng bằng vào những dịp nông nhàn, trở thành hình thức vui chơi trong các lễ hội làng. Khi đưa loại hình nghệ thuật này lên sân khấu chuyên nghiệp, chúng tôi lựa chọn những tiết mục đặc sắc, thể hiện nét văn hóa Bắc Bộ và đời sống lao động, sinh hoạt của người Việt.

Đối với những tiết mục múa rối nước cổ truyền, khán giả quốc tế thường rất thích thú. Thông qua những hành động mang tính biểu tượng của con rối, họ có thể hiểu hơn về đời sống của người Việt bằng ngôn ngữ kể chuyện của múa rối nước.

Trong khi đó, khán giả Việt Nam lại tìm thấy những hình ảnh quen thuộc trong đời sống. Người lớn tuổi có thể nhớ về những năm tháng thanh xuân, còn trẻ em hiểu thêm về cuộc sống lao động của ông bà qua những tiết mục đánh cá, cấy cày, gặt hái.

Với những vở diễn hiện đại, khán giả quốc tế có thể cảm nhận sự kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống với công nghệ âm thanh, ánh sáng và tạo hình con rối.

Khán giả Việt Nam cũng nhận thấy múa rối nước không chỉ có chú Tễu, cô tiên hay những trò múa rồng. Múa rối nước còn có thể kể những câu chuyện hoàn chỉnh, mang đến nhiều cung bậc cảm xúc như một vở kịch nói hay một bộ phim.

- Từ lần công diễn đầu tiên năm 2024 đến khi tham gia Liên hoan Múa rối quốc tế 2026, vở diễn “Trước ngọn sóng” đã có những thay đổi gì để phù hợp hơn với khán giả quốc tế?

- Với một tác phẩm mang hình ảnh biểu tượng của Việt Nam là người chiến sĩ hải quân, chúng tôi phải tìm cách để khán giả quốc tế có thể hiểu được nội dung mà không gặp trở ngại về ngôn ngữ.

Vì vậy, chúng tôi lược bớt lời thoại tiếng Việt, thay thế bằng hành động của con rối kết hợp với âm nhạc và ánh sáng. Qua những hình ảnh đó, khán giả có thể hiểu được ý đồ của người sáng tạo mà không nhất thiết phải nghe lời thoại.

Bên cạnh đó, chúng tôi đưa vào tác phẩm những hình ảnh gần gũi với con người như rùa biển, cá heo, các sinh vật biển và những dải san hô. Đây đều là những hình ảnh quen thuộc với cả khán giả Việt Nam lẫn khán giả quốc tế.

Nghệ thuật là những gì gần gũi với con người, luôn hiện diện bên cạnh chúng ta và được đưa lên sân khấu để biểu diễn. Đó là cách chúng tôi giúp khán giả quốc tế hiểu hơn về việc bảo vệ biển đảo cũng như hệ sinh thái biển của Việt Nam.

- Việc đưa nghệ thuật truyền thống đến gần hơn với công chúng quốc tế cũng đặt ra vấn đề giữ gìn bản sắc. Theo ông, đâu là giới hạn của sự cách tân trong múa rối nước?

- Nhiều người lo ngại khi nghệ thuật truyền thống được cách tân quá nhiều sẽ mất đi bản chất và những giá trị vốn có. Đây cũng là một bài toán khó đối với những người làm nghệ thuật.

Trong vở “Trước ngọn sóng”, chúng tôi sử dụng ngôn ngữ của rối nước, dựa trên cơ sở các trò diễn cổ truyền để biến hóa thành những tiết mục mang màu sắc và hơi thở thời đại.

Chẳng hạn, thay vì hình ảnh cá bơi lội trên sông trong những trò rối cổ truyền, chúng tôi đưa hình ảnh cá bơi lội ngoài đại dương lên sân khấu nhưng vẫn sử dụng bộ máy điều khiển con rối truyền thống.

Tương tự, những con rùa biển được phát triển từ bộ máy điều khiển rùa trong tiết mục Lê Lợi trả kiếm Rùa Thần. Hay từ tiết mục “Vinh quy bái tổ” trong múa rối nước cổ truyền, chúng tôi chuyển thành hình ảnh các chiến sĩ hải quân hành quân.

Như vậy, chúng tôi chỉ thay đổi nhân vật, còn bộ máy điều khiển và động tác của con rối vẫn hoàn toàn dựa trên nền tảng múa rối nước cổ truyền.

Đổi mới múa rối nước không có nghĩa là đánh mất bản sắc. Điều quan trọng là làm cho nghệ thuật truyền thống trở nên gần gũi hơn với đời sống hiện tại mà vẫn giữ được những giá trị vốn có. Đây cũng là cách chúng tôi đang gìn giữ, bảo tồn và phát triển múa rối nước.

Tìm sức sống mới cho múa rối nước từ sự thấu hiểu khán giả

- Từ góc nhìn của người làm nghề, đâu là những dấu hiệu giúp ông nhận biết khán giả thực sự đón nhận múa rối nước, thay vì chỉ đến xem vì sự tò mò?

- Trước hết, chúng ta có thể quan sát trực tiếp phản ứng của khán giả. Sau mỗi trò diễn, những tràng vỗ tay tự nhiên, niềm vui và tiếng cười của khán giả là dấu hiệu cho thấy nghệ thuật này có sức hút.

Việc khán giả ngồi từ đầu đến cuối, im lặng tập trung theo dõi và thưởng thức trọn vẹn chương trình cũng thể hiện sự thích thú đối với tác phẩm.

Ngoài ra, chúng tôi còn thực hiện những cuộc phỏng vấn nhỏ với các nhóm học sinh, sinh viên và khán giả quốc tế để tìm hiểu lý do họ đến xem cũng như mức độ hài lòng sau buổi diễn.

Từ những phản hồi đó, chúng tôi có thể điều chỉnh chương trình, xây dựng những vở diễn phù hợp hơn với từng đối tượng khán giả.

Chúng tôi không thể mang ý chí chủ quan rằng cứ diễn thì khán giả phải xem. Chính người nghệ sĩ phải biết mình đang diễn điều gì và muốn hướng đến đối tượng nào. Có như vậy, khán giả mới cảm nhận được hết cái hay của nghệ thuật múa rối.

- Trong tương lai, ông có định hướng đổi mới cách kể chuyện như thế nào để múa rối nước tiếp cận rộng rãi hơn với công chúng trong nước và quốc tế?

- Chúng tôi sẽ xây dựng nhiều kịch bản khác nhau để phục vụ từng đối tượng khán giả. Với thiếu nhi, cần lựa chọn những câu chuyện gần gũi, dễ hiểu. Với học sinh, sinh viên, có thể khai thác những chủ đề về tình yêu, môi trường hay động vật để các bạn tiếp nhận và lan tỏa tinh thần của tác phẩm đến cộng đồng.

Đối với khán giả quốc tế, chúng tôi sẽ xây dựng những chương trình mang bản sắc dân tộc, giúp họ hiểu hơn về con người và đời sống Việt Nam.

Không thể sử dụng một vở diễn để phục vụ tất cả đối tượng khán giả từ nhỏ đến lớn. Chúng tôi cần xác định từng nhóm công chúng, từ đó xây dựng những tác phẩm phù hợp với từng lứa tuổi.

Trước đây, chúng tôi đã dàn dựng các tác phẩm về đề tài lịch sử như “Anh hùng Nguyễn Trung Trực”, “Huyền sử Yết Kiêu”. Với khán giả nhỏ tuổi, vở “Cá chép hóa rồng” truyền tải bài học về sự nỗ lực, cố gắng để vươn lên.

Bên cạnh đó, những tác phẩm như “Trước ngọn sóng” hướng đến chủ đề bảo vệ biển đảo và hệ sinh thái biển. Các câu chuyện từ văn học quốc tế cũng là nguồn chất liệu để phát triển những vở diễn như “Công chúa tóc mây”, “Giấc mơ nàng tiên cá”.

Chúng tôi sẽ xây dựng những chương trình vừa mang bản sắc Việt Nam, vừa mang màu sắc quốc tế, khai thác các đề tài lịch sử, truyền thuyết và những câu chuyện dân gian. Với sự đa dạng đó, khán giả sẽ thêm thích thú và yêu nghệ thuật múa rối Việt Nam hơn.

- Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!