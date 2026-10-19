Cầu đi bộ Sài Gòn: Tổ hợp 3.400 tấn vượt 124km đường thủy

Từ cảng Đông Xuyên, phường Rạch Dừa, tổ hợp kết cấu cầu chính và hệ khung đỡ của dự án cầu đi bộ Sài Gòn đã được đưa lên sà lan chuyên dụng, bắt đầu hành trình về trung tâm Thành phố. Có thể nói rằng, đây là công đoạn tiếp nối quá trình hạ thủy thành công, trước khi nhịp cầu được đưa vào vị trí lắp dựng.

Cầu đi bộ Sài Gòn bắt đầu hành trình vận chuyển 124km

Rạng sáng 18/10, sà lan chuyên dụng chở tổ hợp kết cấu cầu chính cùng hệ khung đỡ, có tổng khối lượng khoảng 3.400 tấn, rời cảng Đông Xuyên, bắt đầu hành trình về trung tâm TP. Hồ Chí Minh.

Lộ trình vận chuyển tổ hợp kết cấu cầu đi bộ qua sông Sài Gòn từ cảng Đông Xuyên về trung tâm Thành phố

Trước đó, công tác hạ thủy tổ hợp kết cấu đã được thực hiện thành công vào ngày 16/10. Nhờ vậy, đơn vị thi công chuyển sang giai đoạn vận chuyển đường thủy, đưa nhịp cầu từ khu vực chế tạo về vị trí xây dựng trên sông Sài Gòn.

Lộ trình cầu đi bộ Sài Gòn qua những tuyến sông nào?

Theo phương án vận chuyển, sà lan xuất phát từ cảng Đông Xuyên, di chuyển qua khu vực vịnh Ghềnh Rái cùng các tuyến sông Dinh, Thị Vải, Lòng Tàu và Nhà Bè, trước khi tiến vào sông Sài Gòn.

Tổ hợp kết cấu cầu đi bộ qua sông Sài Gòn trên sà lan chuyên dụng giữa vùng nước rộng lớn

Đáng chú ý, hành trình không chỉ diễn ra trên các tuyến sông mà còn đi qua vùng nước vịnh, đòi hỏi sự phối hợp giữa lực lượng lai dắt và các đơn vị điều tiết giao thông đường thủy.

Kết cấu vòm thép cầu đi bộ qua sông Sài Gòn nhìn từ xa trên hành trình vận chuyển

Đồng thời, kích thước lớn của tổ hợp kết cấu khiến việc điều chỉnh hướng di chuyển và bảo đảm an toàn trong suốt hành trình trở thành những yêu cầu quan trọng.

Đoàn vận chuyển khối kết cấu 3.400 tấn bảo đảm an toàn ra sao?

Để vận chuyển tổ hợp kết cấu có kích thước lớn, đơn vị thi công sử dụng một tàu kéo chính, hai tàu hỗ trợ điều chỉnh hướng và một tàu kéo dự phòng.

Phương tiện của lực lượng bảo đảm an toàn hàng hải hoạt động trên vùng nước

Cụ thể, tàu kéo chính đảm nhiệm việc lai dắt sà lan, trong khi các tàu hỗ trợ tham gia điều chỉnh hướng di chuyển. Tàu kéo dự phòng được bố trí theo phương án bảo đảm an toàn của đoàn.

Bên cạnh đó, quá trình vận chuyển có sự phối hợp giữa đơn vị thi công và các lực lượng chức năng nhằm điều tiết giao thông đường thủy. Việc tổ chức đội hình lai dắt và phối hợp với các đơn vị liên quan nhằm bảo đảm an toàn cho tổ hợp kết cấu cũng như phương tiện hoạt động trên tuyến.

Vì sao đoàn vận chuyển chỉ di chuyển vào ban ngày?

Theo phương án đã xây dựng, đoàn vận chuyển chỉ hoạt động vào ban ngày và neo đậu an toàn vào ban đêm.

Hoạt động tàu thuyền trên tuyến đường thủy trong khu vực vận chuyển kết cấu cầu

Theo đó, hành trình được chia thành các chặng thay vì di chuyển liên tục xuyên đêm. Việc tổ chức lịch trình này là một phần trong phương án bảo đảm an toàn cho quá trình lai dắt tổ hợp kết cấu có khối lượng lớn.

Theo phương án đã xây dựng, đoàn chỉ di chuyển vào ban ngày và neo đậu an toàn vào ban đêm.

Khi nào nhịp cầu về Thủ Thiêm để hợp long?

Theo kế hoạch được công bố ngày 18/10, sà lan dự kiến đến khu vực bờ Thủ Thiêm vào ngày 19/10, chuẩn bị cho công tác hợp long nhịp cầu vào ngày 21/10.

Sau khi hoàn thành hành trình đường thủy, tổ hợp kết cấu sẽ bước vào công đoạn tiếp theo là đưa nhịp cầu vào vị trí lắp dựng theo phương án thi công.

Tàu kéo hoạt động bên cạnh tổ hợp kết cấu vòm thép cầu đi bộ qua sông Sài Gòn

Tuy nhiên, thời điểm sà lan đến nơi và thời điểm hợp long hiện được nêu theo kế hoạch trong phóng sự, chưa phải kết quả thi công đã hoàn tất. Tiến độ thực tế cần được cập nhật trước khi đăng tải.

Vì vậy, việc vận chuyển thành công tổ hợp kết cấu về khu vực công trường sẽ là bước chuẩn bị quan trọng cho giai đoạn lắp dựng nhịp chính, tiến tới hình thành công trình đi bộ kết nối khu vực trung tâm TP. Hồ Chí Minh với bờ Thủ Thiêm.