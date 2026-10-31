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Canelo quyết đấu để giành lại đai vô địch WBC

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Võ sĩ Saul “Canelo” Alvarez đặt mục tiêu trở lại ngôi vô địch quyền Anh WBC hạng siêu trung khi chuẩn bị đối đầu nhà vô địch Christian M’billi tại Ả-rập Xê-út ngày 1/11.

Canelo quyết đấu để giành lại đai vô địch WBC- Ảnh 1.

Saul “Canelo” Alvarez sẽ so tài với Christian M’billi tại Ả-rập Xê-út ngày 1/11 (Ảnh: NST)

Saul "Canelo" Alvarez đang hướng đến cơ hội trở lại ngôi vô địch quyền Anh WBC hạng siêu trung. Võ sĩ người Mexico sẽ đối đầu Christian M'billi, nhà vô địch của tổ chức này, trong trận đấu dự kiến diễn ra tại Ả-rập Xê-út ngày mai (1/11).

Sau thất bại trước Terence Crawford hồi tháng 9/2025, Canelo chưa thi đấu trở lại. Ở tuổi 35, võ sĩ người Mexico cho biết anh không muốn lựa chọn con đường vòng. Thay vào đó, anh muốn trực tiếp thách đấu nhà vô địch để chinh phục danh hiệu một lần nữa.

Cuộc so găng với Christian M'billi được xem là cơ hội để Canelo hướng đến mục tiêu trở lại vị trí cao nhất ở hạng siêu trung WBC.

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