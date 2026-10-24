“Cà phê cùng cử tri”: Đối thoại trực tiếp, tháo gỡ vướng mắc từ cơ sở

Lắng nghe kiến nghị từ thực tiễn đời sống và hoạt động doanh nghiệp

Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm, chương trình tạo không gian cởi mở để cử tri trực tiếp trao đổi những vấn đề đang ảnh hưởng đến đời sống và hoạt động kinh doanh trên địa bàn.

Trong số 29 ý kiến được ghi nhận, nhiều nội dung liên quan đến tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực vòng xoay Đài Liệt sĩ và đường Ung Văn Khiêm; mất vệ sinh môi trường khu vực cầu Sơn; tình trạng ngập nước, hệ thống thoát nước và dự án kè Thanh Đa đoạn 1.1

Bà Trần Thị Phương - Trưởng khu phố 44, phường Thạnh Mỹ Tây, TP. Hồ Chí Minh đánh giá chương trình lần này có nhiều đổi mới, tạo sự gần gũi hơn giữa đại biểu dân cử với người dân. Bà mong muốn đại biểu HĐND và lãnh đạo phường tiếp tục quan tâm, chia sẻ với những khó khăn của người dân, đồng thời giải quyết các kiến nghị kịp thời.

Bên cạnh những vấn đề dân sinh, đại diện cộng đồng doanh nghiệp kiến nghị phường đẩy mạnh các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, tăng cường giao lưu, kết nối và tạo điều kiện để doanh nghiệp tham gia Hội Doanh nghiệp phường.

Các doanh nghiệp cũng mong muốn cấp có thẩm quyền xem xét chính sách hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn vay với lãi suất thấp, góp phần tháo gỡ khó khăn, ổn định và phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Ông Lê Xuân Hữu - Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp phường Thạnh Mỹ Tây cho biết địa bàn hiện có khoảng 8.000 doanh nghiệp đang hoạt động, trong khi số hội viên tham gia Hội Doanh nghiệp còn gần 100. Theo ông, chương trình là dịp thiết thực để chính quyền và doanh nghiệp gặp gỡ, chia sẻ khó khăn, qua đó tăng cường kết nối và phối hợp hỗ trợ nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Rút ngắn thời gian xử lý, nâng cao trách nhiệm với cử tri

Tổ đại biểu HĐND phường Thạnh Mỹ Tây số 2 cho biết sẽ tổng hợp, phân loại các ý kiến, kiến nghị để chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Đối với những vấn đề thuộc trách nhiệm địa phương, phường sẽ chỉ đạo các bộ phận chuyên môn phối hợp với đơn vị liên quan xử lý theo thẩm quyền, bảo đảm kịp thời và hiệu quả.

Ông Đặng Hoàng Tuấn - Phó Chủ tịch HĐND phường Thạnh Mỹ Tây cho biết thay vì chờ đến các đợt tiếp xúc cử tri định kỳ 6 tháng một lần, chương trình tạo điều kiện để đại biểu trao đổi trực tiếp, giải đáp những vấn đề có thể xử lý ngay. Với các kiến nghị còn lại, đại biểu sẽ ghi nhận và đôn đốc chính quyền giải quyết trong khoảng 45 - 60 ngày, rút ngắn thời gian xử lý so với quy trình thông thường, đồng thời nâng cao sự hài lòng của cử tri và tăng cường gắn kết giữa chính quyền với người dân.

Việc duy trì chương trình "Cà phê cùng cử tri" góp phần đổi mới phương thức hoạt động của đại biểu dân cử, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân và tăng cường mối liên hệ với cộng đồng doanh nghiệp.

Chương trình "Cà phê cùng cử tri" kỳ 4 dự kiến tổ chức ngày 13/11/2026, do Tổ đại biểu HĐND phường số 4 thực hiện.



