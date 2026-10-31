Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn làm rõ 6 nhóm vấn đề trọng tâm của ngành Giáo dục

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Cảm ơn sự quan tâm của các đại biểu Quốc hội đối với những vấn đề quan trọng của ngành Giáo dục, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo bày tỏ đồng tình với các ý kiến, kiến nghị tập trung vào 6 nhóm nội dung: Cơ sở vật chất trường lớp; biên chế và chính sách đối với đội ngũ nhà giáo; chương trình, sách giáo khoa; thi cử, tuyển sinh; an toàn trường học và đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Theo Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn, đây cũng là những nhiệm vụ trọng tâm của ngành Giáo dục đã được Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, đề cập trong các chỉ thị, nghị quyết tại các phiên họp thường kỳ của Chính phủ. Các vấn đề này đều hướng tới mục tiêu mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục công bằng, chất lượng, an toàn; đồng thời phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và từng địa phương.

Liên quan đến vấn đề cơ sở vật chất trường lớp, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh, để mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục cho người dân, nhất là thực hiện chủ trương tại Nghị quyết số 71-NQTW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục, về phổ cập giáo dục trung học phổ thông và tương đương, yêu cầu quan trọng hàng đầu là bảo đảm đủ trường, lớp và giáo viên. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã hướng dẫn các địa phương chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học theo danh mục ban hành kèm Chương trình giáo dục phổ thông.

Đối với việc xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp, Bộ trưởng cho hay, đến nay đã có 108 trường được khai trương. Bộ Giáo dục và Đào tạo được Chính phủ giao đánh giá kết quả, hiệu quả triển khai giai đoạn 1, đồng thời hướng dẫn công tác vận hành để các trường hoạt động hiệu quả. Trên cơ sở đó, Bộ sẽ kiến nghị tiếp tục mở rộng mô hình trường học này tại các địa bàn khó khăn, không chỉ ở khu vực biên giới. Trong Chương trình mục tiêu quốc gia đã được hợp nhất, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đề xuất các tiêu chí ưu tiên để địa phương đầu tư xây dựng trường lớp, cơ sở vật chất, trang thiết bị, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục công bằng cho người dân.

Về đội ngũ nhà giáo, sau quá trình sắp xếp, gần 30.000 cán bộ quản lý giáo dục đã được chuyển sang thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, góp phần giảm tình trạng thiếu giáo viên. Theo Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã hướng dẫn các địa phương khẩn trương sắp xếp, điều chuyển, luân chuyển giáo viên giữa các địa bàn nhằm khắc phục tình trạng thừa, thiếu cục bộ; đồng thời chuẩn bị ban hành thông tư điều chỉnh định mức đối với giáo viên ở các trường, lớp. Bộ cũng yêu cầu các địa phương thống kê đầy đủ, chính xác đội ngũ nhà giáo trên cơ sở dữ liệu toàn ngành, làm căn cứ đề xuất cấp có thẩm quyền bổ sung biên chế, tổ chức tuyển dụng trong thời gian tới.

Về chế độ hợp đồng đối với nghệ nhân, nghệ sĩ, huấn luyện viên, Bộ trưởng nêu rõ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản hướng dẫn; việc thực hiện các chính sách cụ thể thuộc thẩm quyền của địa phương.

Liên quan đến chương trình, sách giáo khoa, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cho biết, thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và các nghị quyết của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành kế hoạch rà soát, sửa đổi, hoàn thiện đồng bộ chương trình và sách giáo khoa. Theo kế hoạch, việc sửa đổi chương trình sẽ hoàn thành trong năm 2026, hoàn thiện bộ sách giáo khoa trong năm 2027 để đưa vào sử dụng thống nhất từ năm học 2028 - 2029. Việc cung cấp miễn phí sách giáo khoa cho học sinh cũng dự kiến được thực hiện từ năm học 2028 - 2029, sớm hơn một năm so với nghị định của Chính phủ.

Về công tác thi cử, Bộ đã tổ chức rà soát, đánh giá các vấn đề trong thực tiễn và trong thời gian tới sẽ có các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng thi cử; kiểm soát, ngăn chặn các hành vi gian lận, tiêu cực. Bộ cũng đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị về tăng cường các biện pháp phòng, chống gian lận trong thi cử và đánh giá kết quả học tập.

Đối với vấn đề an toàn trường học, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã lấy ý kiến về thông tư quy định việc cung cấp bữa ăn nội trú, bán trú và đang xin ý kiến chờ ban hành. Về phòng, chống bạo lực học đường và bảo đảm an toàn cho trẻ em, học sinh trên môi trường mạng, Bộ trưởng cho biết, Chính phủ đã giao Bộ phối hợp với Bộ Công an và các bộ, ngành liên quan hoàn thiện các văn bản pháp luật, quy định rõ trách nhiệm của các bên liên quan trong bảo vệ học sinh trên không gian mạng, trong đó có trách nhiệm của các nhà mạng và đơn vị cung cấp dịch vụ.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đang xây dựng kế hoạch đề xuất với Chính phủ sửa đổi Nghị định số 80/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường nhằm tăng cường các biện pháp phòng, chống và xử lý bạo lực học đường; xác định rõ trách nhiệm của nhà trường, địa phương, gia đình và các bên liên quan trong bảo vệ học sinh, bảo đảm kỷ cương trường học.

Giải trình về vấn đề đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu thực tiễn, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cho biết, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng và triển khai nhiều đề án nhằm đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, không chỉ nâng cao chất lượng mà còn điều chỉnh cơ cấu nguồn nhân lực. Bộ đã tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định số 179/2026/NĐ-CP quy định chính sách học bổng cho người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược, qua đó góp phần thu hút người học vào những lĩnh vực này.

Thông tin về đề xuất đặt hàng đào tạo nhân lực trong lĩnh vực công nghệ sinh học phục vụ nông nghiệp, Bộ trưởng cho biết, đây cũng là lĩnh vực thuộc nhóm ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt có thể được xem xét hỗ trợ học bổng. Bên cạnh đó, theo cơ chế đặt hàng đào tạo theo đầu ra được Chính phủ ban hành, các địa phương, bộ, ngành có thể đặt hàng đào tạo căn cứ nhu cầu thực tiễn, nhất là đối với những lĩnh vực then chốt, chiến lược.

Nguồn: baotintuc.vn (TTXVN)