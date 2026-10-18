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Văn hóa - Giải trí

Bình Chánh phát triển du lịch trải nghiệm từ giá trị địa phương

THANH TÂM, KHÁNH TOÀN, HOÀNG YẾN
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(HTV) - Ngày 17/10, xã Bình Chánh tổ chức Ngày hội Du lịch lần thứ I năm 2026 với chủ đề “Nông nghiệp xanh - Ẩm thực quê hương - Văn hóa truyền thống”, nhằm quảng bá tiềm năng, thế mạnh địa phương và từng bước hình thành sản phẩm du lịch đặc trưng tại xã.

Du lịch kết hợp nông nghiệp và văn hóa

Ngày hội Du lịch lần thứ I năm 2026 giới thiệu các mô hình nông nghiệp, vườn hoa, vườn lan, cây cảnh, sản phẩm OCOP, ẩm thực dân gian và các giá trị văn hóa - lịch sử của địa phương.

Bình Chánh phát triển du lịch trải nghiệm từ giá trị địa phương- Ảnh 1.

Ngày hội Du lịch lần thứ I giới thiệu tiềm năng nông nghiệp, ẩm thực và văn hóa xã Bình Chánh

Bên cạnh đó, du khách có thể tham quan gian hàng, tìm hiểu sản phẩm đặc trưng và trải nghiệm các hoạt động văn hóa, kết nối trải nghiệm du lịch với hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân.

Tại ngày hội, xã Bình Chánh ra mắt tour du lịch trải nghiệm với chủ đề “Nửa ngày trải nghiệm - Ẩm thực và Văn hóa Bình Chánh”, được xây dựng theo hướng kết nối các mô hình sản xuất nông nghiệp với điểm đến văn hóa - lịch sử, di tích và ẩm thực địa phương.

Ngày hội là dịp quảng bá tiềm năng, thế mạnh của Bình Chánh, qua đó kết nối doanh nghiệp và người dân, từng bước phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng, mở rộng đầu ra nông sản của xã
Bà Dương Thị Uyên Chi - Phó Chủ tịch UBND Xã Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh

Kết nối doanh nghiệp lữ hành, phát triển tour du lịch Bình Chánh

Từ góc độ doanh nghiệp, ông Trần Quốc Lâm - Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH Dịch vụ Lữ hành Saigon Sea cho biết, sản phẩm kết nối mô hình nông nghiệp, vườn hoa, vườn lan, di tích lịch sử và ẩm thực truyền thống, đồng thời quảng bá sản phẩm OCOP và đặc trưng địa phương.

Bình Chánh phát triển du lịch trải nghiệm từ giá trị địa phương- Ảnh 2.
Bình Chánh phát triển du lịch trải nghiệm từ giá trị địa phương- Ảnh 3.

Quang cảnh ngày hội và các gian hàng nông nghiệp

Với sự tham gia của doanh nghiệp lữ hành, tour có thêm đầu mối quảng bá và kết nối khách du lịch. Tuy nhiên, hiệu quả khai thác thực tế còn phụ thuộc vào khả năng tổ chức hành trình, chất lượng trải nghiệm và sự phối hợp giữa các điểm đến.

Về lâu dài, việc kết hợp nông nghiệp, văn hóa và ẩm thực có thể tạo thêm cơ hội giới thiệu sản phẩm địa phương đến du khách, đồng thời mở rộng kênh tiêu thụ nông sản.

Người dân và các cơ sở sản xuất có thể tham gia vào chuỗi giá trị du lịch thông qua hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm và cung cấp trải nghiệm tại điểm đến.

Bình Chánh phát triển du lịch trải nghiệm từ giá trị địa phương- Ảnh 4.

Hoạt động giới thiệu tour và kết nối doanh nghiệp lữ hành hướng đến quảng bá sản phẩm đặc trưng địa phương

Dù vậy, ngày hội được kỳ vọng sẽ là bước khởi đầu cho hành trình khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch Bình Chánh. Qua đó, từng bước hình thành sản phẩm du lịch đặc trưng, tạo sinh kế bền vững cho người dân, góp phần đưa du lịch trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong thời gian tới.

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