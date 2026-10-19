Bắt sóng thị trường 19/10: VN-Index lấy lại mốc 1.700 điểm, vàng SJC đi ngang | NewZMoney

Thị trường vàng và tỉ giá ngoại tệ hôm nay

Vàng trong nước: Sáng 19/10, giá vàng miếng tiếp tục đi ngang tại các thương hiệu lớn. SJC, DOJI, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết ở mức 140,6 - 143,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi so với sáng 18/10. Riêng Phú Quý niêm yết ở mức 140 - 143,6 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn cũng duy trì ổn định, trong đó SJC và PNJ cùng giao dịch quanh 140,1 - 143,1 triệu đồng/lượng.

Vàng thế giới: Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay sáng 19/10 ở quanh 4.166,1 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 131 triệu đồng/lượng, chưa bao gồm thuế và phí.

Tỷ giá: Sáng 19/10, Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên tỷ giá trung tâm ở mức 25.637 đồng/USD. Tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước, USD được niêm yết ở 24.406 - 26.868 đồng/USD; Vietcombank niêm yết 25.670 - 26.080 đồng/USD, VietinBank 25.530 - 26.070 đồng/USD, còn BIDV 25.685 - 26.065 đồng/USD.

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY ở mức 102,23 điểm, giảm 0,42% trong tuần. Đồng USD được dự báo tiếp tục chịu sức ép trong tuần này khi kỳ vọng Fed tăng lãi suất suy yếu, dù lạm phát dai dẳng và biến động lợi suất trái phiếu Mỹ vẫn có thể hỗ trợ đồng bạc xanh.

Thị trường xăng dầu hôm nay

Giá xăng dầu trong nước: Sáng 19/10, giá bán lẻ xăng dầu trong nước tiếp tục áp dụng theo kỳ điều hành ngày 15/10. Xăng E5RON92 không cao hơn 26.971 đồng/lít, xăng E10RON95-III không cao hơn 27.029 đồng/lít; dầu diesel 0,05S không cao hơn 29.106 đồng/lít, còn dầu mazut 180CST 3.5S ở mức tối đa 22.135 đồng/kg. Trong kỳ điều hành gần nhất, E5RON92 giảm 732 đồng/lít, E10RON95-III giảm 1.225 đồng/lít, dầu diesel giảm 22 đồng/lít, còn dầu mazut tăng 1.043 đồng/kg.

Giá dầu thế giới: Đầu phiên sáng 19/10, giá dầu thế giới giảm nhẹ sau khi Mỹ tạm dừng các biện pháp trừng phạt Nga để đánh giá tác động đối với kinh tế toàn cầu. Lúc 5 giờ 19 phút, dầu Brent giảm 0,96 USD, tương đương 0,87%, xuống 108,90 USD/thùng; dầu WTI giảm 0,27 USD, tương đương 0,27%, còn 101,14 USD/thùng. Dù vậy, căng thẳng tại Trung Đông và rủi ro gián đoạn nguồn cung vẫn là những yếu tố có thể tiếp tục hỗ trợ giá dầu.

Thị trường tài chính, chứng khoán

Trong nước: VN-Index khép phiên 16/10 tại 1.705,91 điểm, tăng 7,56 điểm (+0,45%), chấm dứt chuỗi 7 phiên giảm liên tiếp và lấy lại mốc tâm lý 1.700 điểm. VN30-Index tăng 11,7 điểm (+0,63%) lên 1.855,41 điểm. Lực đỡ chính đến từ nhóm ngân hàng với CTG +2,68%, SHB +2,4%, BID +2,26%, LPB +2,15%, TPB +2,13%, cùng VHM +3,57% và KDH +3,66% ở nhóm bất động sản.

Độ rộng thị trường nghiêng về sắc xanh với 174 mã tăng, 120 mã giảm và 69 mã đứng giá trên HOSE. Tuy nhiên, thanh khoản vẫn ở mức thấp khi giá trị khớp lệnh chỉ khoảng 10.795 tỷ đồng, giảm khoảng 23% so với phiên trước và thấp hơn khoảng 35% so với bình quân 20 phiên. Khối ngoại tiếp tục bán ròng khoảng 560 tỷ đồng trên toàn thị trường, tập trung tại HDB, VIC và FRT.

Về kỹ thuật, VN-Index đã lấy lại mốc 1.700 điểm nhưng nhịp hồi chưa được xác nhận bởi thanh khoản. Vùng 1.700 điểm và 1.685 - 1.690 điểm là hỗ trợ gần; nếu suy yếu, chỉ số có thể kiểm định lại vùng 1.680 điểm. Kháng cự trước mắt nằm tại 1.713 - 1.720 điểm.

Ngoài nước: Phần bạn gửi hiện đang dùng phiên Mỹ ngày 15/10. Với bài xuất bản sáng 19/10, nên cập nhật sang phiên 16/10 của Phố Wall để đúng phiên đóng cửa gần nhất trước sáng thứ Hai. Tôi chưa nên giữ nguyên các số Dow Jones, S&P 500, Nasdaq và PPI trong đoạn này nếu chưa cập nhật phiên 16/10.

Đánh giá xu hướng & khuyến nghị

Đánh giá xu hướng: Theo chuyên gia phân tích tài chính Kafi, phiên 16/10 cho thấy VN-Index xuất hiện nhịp hồi phục kỹ thuật sau 7 phiên giảm liên tiếp, tăng 7,56 điểm (+0,45%) lên 1.705,91 điểm và lấy lại mốc 1.700 điểm. Động lực chủ yếu đến từ nhóm ngân hàng như CTG, SHB, BID, LPB, TPB và cổ phiếu VHM. Tuy nhiên, thanh khoản chỉ khoảng 10.795 tỷ đồng, thấp hơn khoảng 35% so với bình quân 20 phiên, trong khi khối ngoại vẫn bán ròng khoảng 560 tỷ đồng, cho thấy dòng tiền chưa thực sự mạnh và nhịp hồi vẫn cần thêm tín hiệu xác nhận.

Quản trị rủi ro: Nhà đầu tư chưa nên giải ngân mạnh chỉ vì VN-Index đã lấy lại mốc 1.700 điểm. Có thể thăm dò từng phần nếu chỉ số duy trì vùng 1.700 - 1.720 điểm cùng thanh khoản cải thiện; hạn chế mua đuổi khi tiến sát vùng kháng cự 1.713 - 1.720 điểm. Nếu chỉ số mất mốc 1.700 điểm và lùi về 1.685 - 1.690 điểm, cần chủ động thu hẹp tỷ trọng, đặc biệt với các cổ phiếu biến động mạnh hoặc đang chịu áp lực bán ròng của khối ngoại.

Nhóm ngành ưu tiên: Dòng tiền đang tập trung vào ngân hàng, với CTG +2,68%, SHB +2,4%, BID +2,26%, LPB +2,15%, TPB +2,13%; bên cạnh đó, một số cổ phiếu bất động sản, tiêu dùng và chứng khoán cũng ghi nhận diễn biến tích cực. Nhà đầu tư có thể ưu tiên các cổ phiếu đầu ngành còn giữ được sức mạnh giá, có kỳ vọng kết quả kinh doanh quý III tích cực; đồng thời thận trọng với những mã tiếp tục bị khối ngoại bán ròng mạnh.

Tài chính cho người trẻ

Trước khi xuống tiền, nhà đầu tư trẻ nên xác định rõ ngưỡng cắt lỗ và chốt lời ngay từ đầu, tránh đưa ra quyết định theo cảm xúc khi thị trường biến động mạnh.

Dự báo phiên 19/10

Kafi dự báo VN-Index có thể tiếp tục giằng co trong vùng 1.685 - 1.720 điểm sau nhịp hồi kỹ thuật của phiên 16/10. Thanh khoản và dòng vốn khối ngoại sẽ là những yếu tố quan trọng để xác nhận nhịp hồi có bền vững hay không. Nhà đầu tư cũng cần theo dõi diễn biến Phố Wall, kỳ vọng về chính sách của Fed, giá dầu và thị trường xăng dầu trong nước trước kỳ điều hành ngày 22/10.

Nội dung được thực hiện với sự phối hợp của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kafi.

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