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Bắt sóng thị trường 18/10: Vàng trong nước tiếp đà giảm, giá dầu thế giới tăng mạnh | NewZMoney

Kinh tế 00:01:58.70
THÙY DƯƠNG, CHUYÊN GIA PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH KAFI

(HTV) - Sáng 18/10, giá vàng trong nước tiếp đà giảm, vàng miếng SJC được niêm yết quanh mức 140,6 - 143,6 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá dầu thế giới tăng mạnh, với dầu Brent tiến sát 110 USD/thùng; tỷ giá trung tâm ở mức 25.637 đồng/USD.

Bắt sóng thị trường 18/10: Vàng trong nước tiếp đà giảm, giá dầu thế giới tăng mạnh | NewZMoney- Ảnh 1.

Giá vàng miếng SJC tiếp đà giảm, được niêm yết ở mức 140,6 triệu đồng/lượng mua vào và 143,6 triệu đồng/lượng bán ra. Vàng thế giới giao dịch quanh 4.164,68 USD/ounce.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thế giới tăng mạnh. Dầu Brent đạt 109,86 USD/thùng, còn dầu WTI lên 101,41 USD/thùng.

Tỉ giá trung tâm ở mức 25.637 đồng/USD, giảm 5 đồng so với phiên trước. Chỉ số DXY giảm 0,28%, xuống 101,78 điểm, sau chuỗi bốn tuần tăng liên tiếp.

Nội dung chuyên môn được phối hợp thực hiện cùng Công ty Cổ phần Chứng khoán Kafi.

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https://youtu.be/W0fJSKgsZk0?si=IZOdq5HlZUOqwSkT



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