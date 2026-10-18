Bắt sóng thị trường 18/10: Vàng trong nước tiếp đà giảm, giá dầu thế giới tăng mạnh | NewZMoney

Giá vàng miếng SJC tiếp đà giảm, được niêm yết ở mức 140,6 triệu đồng/lượng mua vào và 143,6 triệu đồng/lượng bán ra. Vàng thế giới giao dịch quanh 4.164,68 USD/ounce.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thế giới tăng mạnh. Dầu Brent đạt 109,86 USD/thùng, còn dầu WTI lên 101,41 USD/thùng.

Tỉ giá trung tâm ở mức 25.637 đồng/USD, giảm 5 đồng so với phiên trước. Chỉ số DXY giảm 0,28%, xuống 101,78 điểm, sau chuỗi bốn tuần tăng liên tiếp.

Nội dung chuyên môn được phối hợp thực hiện cùng Công ty Cổ phần Chứng khoán Kafi.

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