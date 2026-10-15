Thị trường vàng và tỉ giá ngoại tệ hôm nay

Thị trường trong nước, sáng 15/10 giá vàng miếng đồng loạt giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều tại các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải, xuống còn 140,3 triệu đồng/lượng mua vào và 143,3 triệu đồng/lượng bán ra. Riêng vàng miếng Phú Quý được niêm yết ở mức 139,8–143,3 triệu đồng/lượng, giảm 700.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Ở phân khúc vàng nhẫn, SJC và PNJ cùng giảm 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều, xuống 139,8–142,8 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn DOJI giao dịch ở mức 139–143 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng mỗi chiều. Vàng nhẫn Phú Quý giảm 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, xuống 139,8–142,8 triệu đồng/lượng; trong khi vàng nhẫn tròn Bảo Tín Mạnh Hải có giá mua vào 138 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay sáng 15/10 ở mức 4.105,3 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế và phí, giá vàng thế giới tương đương khoảng 129,5 triệu đồng/lượng. Giá vàng thế giới giảm phiên thứ ba liên tiếp sau khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 của Mỹ tăng 0,6%, cao hơn mức tăng 0,4% của tháng trước.

Về tỉ giá, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm sáng 15/10 ở mức 25.646 đồng/USD, tăng 13 đồng so với phiên trước. Tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước, tỷ giá mua vào - bán ra ở mức 24.414–26.878 đồng/USD.

Tại các ngân hàng thương mại, Vietcombank niêm yết USD ở mức 25.670–26.080 đồng/USD; VietinBank ở mức 25.642–26.087 đồng/USD; BIDV ở mức 25.700–26.080 đồng/USD.

Trên thị trường quốc tế, chỉ số USD Index (DXY) tăng 0,35%, lên 102,53 điểm, sau khi dữ liệu lạm phát Mỹ cao hơn dự báo làm gia tăng kỳ vọng Fed có thể nâng lãi suất. Tuy nhiên, triển vọng chính sách tiền tệ vẫn chưa rõ ràng khi giới chức Fed tiếp tục đánh giá diễn biến lạm phát và thị trường lao động.

Thị trường xăng dầu hôm nay

Giá dầu thế giới tăng trong phiên giao dịch ngày 14/10 do lo ngại nguy cơ gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông, đặc biệt là hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz. Giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 0,37 USD, tương đương 0,35%, lên 106,06 USD/thùng. Dầu WTI tăng 0,95 USD, tương đương 1,01%, lên 95,09 USD/thùng, mức cao nhất trong ba tuần.

Tại thị trường trong nước, giá bán lẻ xăng dầu ngày 15/10 tiếp tục áp dụng theo kỳ điều hành từ 15 giờ ngày 8/10. Xăng E5RON92 không cao hơn 27.703 đồng/lít; xăng E10RON95-III không cao hơn 28.254 đồng/lít; dầu diesel 0,05S không cao hơn 29.128 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 21.092 đồng/kg. Kỳ điều hành tiếp theo dự kiến diễn ra trong chiều 15/10.

Thị trường tài chính và chứng khoán hôm nay

Thị trường trong nước: VN-Index giảm 14,55 điểm (-0,85%), đóng cửa tại 1.704,87 điểm, ghi nhận phiên giảm thứ sáu liên tiếp. Chỉ số có lúc lùi xuống 1.699,23 điểm trước khi hồi nhẹ. VHM giảm 5,28%, VIC giảm 1,62%, trong khi nhóm thép có diễn biến tích cực với NKG tăng 6,82% và HSG tăng 4,48%.

Thanh khoản HOSE đạt khoảng 13.700 tỷ đồng. Khối ngoại bán ròng gần 782 tỷ đồng trên toàn thị trường, tập trung ở VIC, VHM, FPT, TCB và VPB.

Thị trường thế giới: Phố Wall giảm nhẹ trong phiên gần nhất được cung cấp, khi nhóm bán dẫn chịu áp lực bán và nhà đầu tư theo dõi kết quả kinh doanh quý III của các ngân hàng lớn. Dow Jones giảm 180,45 điểm (-0,35%) xuống 51.670,10 điểm; Nasdaq giảm 0,15% xuống 27.204,38 điểm; S&P 500 giảm 0,02% xuống 7.805,45 điểm. Thị trường tiếp tục chú ý đến dữ liệu lạm phát Mỹ và triển vọng lãi suất của Fed.

Dự báo từ chuyên gia và phân tích chuyên sâu

Theo chuyên gia phân tích tài chính Kafi, phiên 14/10 cho thấy VN-Index tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh khi giảm 14,55 điểm, xuống 1.704,87 điểm, đánh dấu phiên giảm thứ sáu liên tiếp. Chỉ số có thời điểm lùi về 1.699,23 điểm, cho thấy tâm lý thận trọng vẫn bao trùm thị trường. Dù một số cổ phiếu như NKG và HSG ghi nhận diễn biến tích cực, áp lực giảm tại nhóm vốn hóa lớn, đặc biệt là VHM và VIC, cùng hoạt động bán ròng của khối ngoại tiếp tục gây sức ép lên chỉ số.

Về quản trị rủi ro, chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư duy trì sự thận trọng khi VN-Index vẫn nằm dưới các đường trung bình động MA10 và MA50. Vùng 1.700 điểm cần được theo dõi sát, bởi nếu đánh mất ngưỡng hỗ trợ này, chỉ số có thể lùi về vùng 1.680 - 1.690 điểm. Trong trường hợp phục hồi, vùng 1.715 - 1.735 điểm được xem là khu vực kháng cự cần quan sát. Nhà đầu tư nên hạn chế mua đuổi, ưu tiên bảo toàn vốn và chỉ cân nhắc giải ngân từng phần khi thị trường xuất hiện tín hiệu ổn định rõ ràng.

Theo đánh giá của chuyên gia, dòng tiền vẫn có sự phân hóa và chưa cho thấy sự đồng thuận đủ mạnh để xác nhận xu hướng hồi phục. Nhà đầu tư nên chọn lọc cổ phiếu dựa trên nền tảng doanh nghiệp, diễn biến dòng tiền và sức mạnh tương đối của từng nhóm ngành, đồng thời theo dõi sát thanh khoản và động thái giao dịch của khối ngoại.

Dự báo đầu tư: Chuẩn bị gì trước những biến động thị trường?

Trong bối cảnh thị trường biến động, nhà đầu tư cần xác định trước ngưỡng cắt lỗ, chốt lời và tỷ trọng giải ngân phù hợp với mức độ chấp nhận rủi ro. Việc duy trì tỷ trọng tiền mặt hợp lý, tránh quyết định theo tâm lý đám đông và không vội bắt đáy khi xu hướng chưa rõ ràng sẽ giúp hạn chế rủi ro trong ngắn hạn.

Trong phiên 15/10, VN-Index được dự báo có thể dao động trong vùng 1.700 - 1.740 điểm. Nhà đầu tư cần theo dõi khả năng giữ vững vùng hỗ trợ 1.700 điểm, diễn biến thanh khoản và hoạt động mua bán của khối ngoại để đánh giá sức mạnh thị trường. Bên cạnh đó, các thông tin kinh tế quốc tế, đặc biệt là dữ liệu lạm phát của Mỹ và diễn biến giá dầu, cũng là những yếu tố cần lưu ý.

Trước khi xuống tiền, nhà đầu tư nên xác định ngưỡng cắt lỗ và chốt lời rõ ràng để tránh ra quyết định theo cảm xúc khi thị trường biến động mạnh.

Chuyên mục được phối hợp thực hiện bởi Công ty Cổ phần Chứng khoán Kafi.

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