Ngày 27/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa tổ chức thực nghiệm điều tra vụ án giết người đối với bị can Huỳnh Nhật Hào (sinh năm 2002, cư trú tại thành phố Sampeou Poun, tỉnh Kandal, Campuchia).

Trước sự chứng kiến của Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và luật sư, Hào đã diễn lại các hành vi liên quan đến vụ án, phục vụ công tác điều tra, làm rõ diễn biến sự việc.

Theo kết quả điều tra, khoảng tháng 7/2026, Hào cho ông H.V.H. (sinh năm 1976, trú xã Nhơn Hội, tỉnh An Giang) vay 2 triệu đồng để mua vé số bán. Sau đó, Hào nhiều lần đòi lại tiền nhưng ông H. không trả.

Thực nghiệm hiện trường vụ án

Ngày 3/8, qua tìm hiểu, Hào biết ông H. có tiền trong người nên nảy sinh ý định chiếm đoạt. Khi chở nạn nhân đến khu vực bờ sông Bình Di, thuộc ấp Vạt Lài, xã Khánh Bình, tỉnh An Giang, Hào dừng xe, bất ngờ giật ví của ông H. để lấy tiền.

Bị nạn nhân phát hiện và tri hô, Hào dùng dao đâm nhiều nhát khiến ông H. tử vong tại chỗ. Sau đó, Hào lấy 450.000 đồng trong ví, kéo thi thể nạn nhân ra phía sau một chòi gần đó rồi bỏ trốn.

Bị can ra đầu thú sau thời gian lẩn trốn

Sau khi phát hiện vụ án, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, Công an xã Khánh Bình và các lực lượng trên tuyến biên giới tổ chức điều tra, truy xét nghi phạm.

Đến ngày 24/8, Huỳnh Nhật Hào đến cơ quan công an đầu thú và thừa nhận hành vi phạm tội.

Việc thực nghiệm điều tra nhằm kiểm tra, đối chiếu lời khai với các tình tiết, chứng cứ đã thu thập, góp phần làm rõ diễn biến vụ án và hành vi của bị can, phục vụ quá trình điều tra, truy tố, xét xử theo quy định pháp luật.Thực nghiệm diễn biến vụ án

Ngày 27/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa tổ chức thực nghiệm điều tra vụ án giết người đối với bị can Huỳnh Nhật Hào (sinh năm 2002, cư trú tại thành phố Sampeou Poun, tỉnh Kandal, Campuchia).

Trước sự chứng kiến của Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và luật sư, Hào đã diễn lại các hành vi liên quan đến vụ án, phục vụ công tác điều tra, làm rõ diễn biến sự việc.

Theo kết quả điều tra, khoảng tháng 7/2026, Hào cho ông H.V.H. (sinh năm 1976, trú xã Nhơn Hội, tỉnh An Giang) vay 2 triệu đồng để mua vé số bán. Sau đó, Hào nhiều lần đòi lại tiền nhưng ông H. không trả.

Ngày 3/8, qua tìm hiểu, Hào biết ông H. có tiền trong người nên nảy sinh ý định chiếm đoạt. Khi chở nạn nhân đến khu vực bờ sông Bình Di, thuộc ấp Vạt Lài, xã Khánh Bình, tỉnh An Giang, Hào dừng xe, bất ngờ giật ví của ông H. để lấy tiền.

Bị nạn nhân phát hiện và tri hô, Hào dùng dao đâm nhiều nhát khiến ông H. tử vong tại chỗ. Sau đó, Hào lấy 450.000 đồng trong ví, kéo thi thể nạn nhân ra phía sau một chòi gần đó rồi bỏ trốn.

Bị can ra đầu thú sau thời gian lẩn trốn

Sau khi phát hiện vụ án, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, Công an xã Khánh Bình và các lực lượng trên tuyến biên giới tổ chức điều tra, truy xét nghi phạm.

Đến ngày 24/8, Huỳnh Nhật Hào đến cơ quan công an đầu thú và thừa nhận hành vi phạm tội.

Việc thực nghiệm điều tra nhằm kiểm tra, đối chiếu lời khai với các tình tiết, chứng cứ đã thu thập, góp phần làm rõ diễn biến vụ án và hành vi của bị can, phục vụ quá trình điều tra, truy tố, xét xử theo quy định pháp luật.