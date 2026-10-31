Vòng 6 V-League 1 - 17g50 cuối tuần trên HTV Thể thao

Trận đấu giữa Sông Lam Nghệ An - Công an Hà Nội sẽ phát sóng lúc 17g50 ngày 31/10

Vòng 6 V-League 1 sẽ diễn ra trong hai ngày 31/10 và 1/11, hứa hẹn mang đến những màn tranh tài đáng chú ý giữa các câu lạc bộ.

Sông Lam Nghệ An hướng đến mục tiêu giành điểm trên sân nhà, trong khi Công an Hà Nội quyết tâm cạnh tranh vị trí trong nhóm đầu.

Trận đấu giữa Công an TP. Hồ Chí Minh - SHB Đà Nẵng sẽ phát sóng lúc 17g50 ngày 1/11

Trong khi đó, trận đấu giữa Công an TP. Hồ Chí Minh và SHB Đà Nẵng ngày 1/11 hứa hẹn mang đến màn so tài hấp dẫn, khi cả hai đội đều hướng đến mục tiêu giành điểm tại Vòng 6 V-League 1.

Khán giả có thể theo dõi các trận đấu lúc trên HTV Thể thao và app HTVm. Đừng bỏ lỡ những diễn biến kịch tính và màn cạnh tranh quyết liệt tại giải bóng đá vô địch quốc gia.

Vòng 6 V-League 1 - 17g50 ngày 31/10, 1/11 trên HTV Thể thao, HTVm.