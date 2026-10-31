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Vòng 6 V-League 1 - 17g50 cuối tuần trên HTV Thể thao

Show sắp tới
THIÊN BÌNH

Vòng 6 V-League 1 tiếp tục mang đến những trận cầu hấp dẫn, được truyền hình trực tiếp trên HTV Thể thao vào hai ngày 31/10 và 1/11.

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Trận đấu giữa Sông Lam Nghệ An - Công an Hà Nội sẽ phát sóng lúc 17g50 ngày 31/10

Vòng 6 V-League 1 sẽ diễn ra trong hai ngày 31/10 và 1/11, hứa hẹn mang đến những màn tranh tài đáng chú ý giữa các câu lạc bộ.

Sông Lam Nghệ An hướng đến mục tiêu giành điểm trên sân nhà, trong khi Công an Hà Nội quyết tâm cạnh tranh vị trí trong nhóm đầu. 

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Vòng 6 V-League 1 - 17g50 cuối tuần trên HTV Thể thao - Ảnh 4.

Trận đấu giữa Công an TP. Hồ Chí Minh - SHB Đà Nẵng sẽ phát sóng lúc 17g50 ngày 1/11

Trong khi đó, trận đấu giữa Công an TP. Hồ Chí Minh và SHB Đà Nẵng ngày 1/11 hứa hẹn mang đến màn so tài hấp dẫn, khi cả hai đội đều hướng đến mục tiêu giành điểm tại Vòng 6 V-League 1.

Khán giả có thể theo dõi các trận đấu lúc trên HTV Thể thao và app HTVm. Đừng bỏ lỡ những diễn biến kịch tính và màn cạnh tranh quyết liệt tại giải bóng đá vô địch quốc gia.

Vòng 6 V-League 1 - 17g50 ngày 31/10, 1/11 trên HTV Thể thao, HTVm.

Danh sách tập

V-League 1 vòng 4 - Trực tiếp trên HTV Thể thao, HTVm

V-League 1 vòng 4 - Trực tiếp trên HTV Thể thao, HTVm

THTT V-League: Sông Lam Nghệ An - Công an TP. Hồ Chí Minh

THTT V-League: Sông Lam Nghệ An - Công an TP. Hồ Chí Minh

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