Vinh danh 499 sản phẩm từ 227 doanh nghiệp đạt Thương hiệu quốc gia năm 2026

Tôn vinh các doanh nghiệp tiên phong chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo

Kỳ xét chọn sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026 tiếp tục được triển khai trên cơ sở ba giá trị cốt lõi của chương trình: “Chất lượng - Đổi mới, sáng tạo - Năng lực tiên phong”. So với yêu cầu phát triển trong giai đoạn trước, nội dung đánh giá kỳ này dành ưu tiên cao hơn cho năng lực nghiên cứu và phát triển; ứng dụng khoa học, công nghệ; đổi mới sáng tạo; chuyển đổi số; chuyển đổi xanh; quản trị và khai thác tài sản trí tuệ; phát triển nguồn nhân lực và một số tiêu chí khác.

Một số doanh nghiệp nhận Thương hiệu quốc gia

Theo ban tổ chức, 227 doanh nghiệp được công nhận năm nay sở hữu gần 5.700 nhãn hiệu, sáng chế, giải pháp hữu ích và hơn 2.400 chứng chỉ, tiêu chuẩn quốc tế. Các doanh nghiệp này đang lan tỏa chuẩn mực quản trị, công nghệ, chất lượng và văn hóa kinh doanh tới hàng chục ngàn nhà cung ứng trong chuỗi giá trị - theo đúng tinh thần Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về xây dựng đội ngũ doanh nghiệp dân tộc lớn mạnh, dẫn dắt và nâng đỡ nhau cùng phát triển.